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У Кузяева победный гол в Кубке Франции. Уже третий мяч за «Гавр»

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Гавр Гавр
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Далер Кузяев Далер Кузяев
Футбол Футбол

Начал год как Миранчук.

«Гавр» прошел «Кан» в 1/32 финала Кубка Франции. Далер Кузяев забил при счете 1:1 – несложный мяч, но очень важный.

Кузяев просто замкнул прострел в касание. Вывел «Гавр» дальше

С фланга простреливал Кристофер Опери, Далеру никто не помешал пробить.

Попал точно в угол, вратарь не дотянулся.

Кузяев отыграл 85 минут, его гол остался победным. Sofascore поставил ему наилучшую оценку в матче – 8,1. У него 80% точности передач, четыре выигранных единоборства из шести, два отбора и один офсайд.

Далер вывел этим голом «Гавр» в 1/16 финала. Следующего соперника определит жеребьевка.

Кузяев продолжает регулярно играть за «Гавр». Хотя недавно начинал в запасе

Россиянин отлично начал во Франции и даже забил два мяча в первых четырех матчах – «Лорьяну» и «Бресту», оба дома. Дальше было без голов/ассистов, но со стабильным местом в составе. В Лиге 1 только три игрока «Гавра» выходили в основе чаще, а по минутам Кузяева опережают лишь четверо.

Правда, в двух последних матчах чемпионата Кузяев не попадал в старт и выходил на 84-й минуте. 

Гол в первой игре года – как и у Алексея Миранчука, который сделал 1+1 в Кубке Италии против «Сассуоло».

В Лиге 1 сыграли первый круг чемпионата, «Гавр» идет 11-м: всего четыре победы за 17 матчей, но и поражений мало – шесть. Команда немного пропускает (19 мячей), но забивает редко (16 – меньше только у двух клубов).

Голы – вообще проблема. Из последних 11 матчей «Гавр» забивал только в трех, потому и побеждал редко – в них лишь дважды. Сентябрь «Гавр» заканчивал еще в десятке, а ноябрь встречал в семерке, но с тех пор чуть сдал. Сейчас, видимо, не замахнешься на место в еврокубках (минус восемь от Лиги конференций), важнее сосредоточиться на сохранении места в Лиге 1, сейчас плюс пять от зоны стыков.

В чемпионате будут только два январских матча – дома против «Лиона» и в гостях с «Лорьяном», обе команды идут ниже «Гавра». А уже после них – 4 февраля – выезд в Монако к Александру Головину. Казалось, играли они друг против друга совсем недавно.

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Фото: East News/AP Photo/Jose Luis Villegas

6 комментариев
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Красава)
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Молодчик. Держит уровень.
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Видео гола. https://yandex.ru/video/preview/17352790097384935997
+8
-1
+7
Ответ Корнелий Шнапс 1
Видео гола. https://yandex.ru/video/preview/17352790097384935997
Вам скринов мало?
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Обожаю смотреть на голы в виде смазанных фоток и обнимашек опосля, ради них и захожу на этот сайт.
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