Казахстан проиграл прямую путевку на Евро. Без паники, шансы еще есть

Споткнулись в Словении, но есть же стыки.

Сказки не случилось: Казахстан проиграл на выезде Словении (1:2) и остался на третьем месте группы Н в отборе Евро-2024. Для выхода сейчас нужна была только победа, но нет!

Словенцы забили первыми на 41-й минуте – с пенальти от Беньямина Шешко, к нему привела нелепая ошибка Яна Вороговского в штрафной. Казахстанцы, будем честны, не впечатляли: Словения смотрелась увереннее.

Игра почти перевернулась сразу после перерыва: на 48-й минуте Рамазан Оразов с близкого расстояния пробил Яна Облака, а вскоре казахстанцы могли забивать второй. Чуть-чуть не повезло.

Игра раскрылась, команды время от времени кололи друг друга, но во время одного из таких выходов Казахстан поплатился пропущенным от Беньямина Вербича. Вингер выскочил на 72-й и уже через 14 минут наказал соперника красивым обводящим ударом из-за штрафной.

Словения удержала второе место и квалифицировалась на турнир напрямую.

Казахстану не помог даже Драко Малфой – голливудский актер Том Фелтон сейчас в Астане на съемках научно-фантастического фильма и заодно примерил футболку сборной. В матче со Словенией он болел за Казахстан.

К напряженной развязке шли весь отбор. Вырывали победы на последних минутах и били бомбардирские рекорды

Сам факт, что Казахстан до последнего претендовал на прямой выход и все еще может пробиться на Евро – супер.

Команда Магомеда Адиева стартовала с домашнего поражения от Словении (1:2), но смотрелась неплохо, забивала тогда первой. А следом выдала серию из трех побед подряд – Дания, Сан-Марино и Северная Ирландия.

Вы же помните, каким вдохновенным Казахстан был против полуфиналиста Евро-2020? Проигрывала датчанам 0:2 к 35-й минуте, но во втором первернули все очень быстро. С 73-й по 89-ю Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов сотворили историю.

Дальше команда чередовала победы с поражениями: проиграли Финляндии и Дании, но обыграли еще раз Северную Ирландию, ту же Финляндию и Сан-Марино.

Особенно тяжелым получился выезд в Хельсинки. Финляндия вела 1:0 к перерыву и смотрелась лучше, но во втором тайме дублем выстрелил бывший полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – сравнял с пенальти на 77-й и вырвал победу на 89-й.

Более того, тогда Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана – теперь лидирует с 12 голами. Жаль, что его не было сейчас в Словении из-за травмы.

Другой герой команды – нападающий Абат Аймбетов. Две из шести побед добыты его голамами на последних минутах – против Дании и Северной Ирландии. Еще одним мячом приговорил Сан-Марино в седьмом матче отбора, тоже в концовке, тогда Казахстан победил 3:1.

Шансы на Евро еще есть. Как попасть?

Выход возможен через стыковые матчи.

Казахстан там, так как занял первое место в группе С Лиги наций. Соперник уже известен – Греция, сыграют в гостях Греции 21 марта, все решает одна игра . Во второй паре Грузия и Люксембург, победители выйдут друг на друга и определят, кто поедет на Евро.

Решающий матч – 26 марта.

Итого – Казахстану нужны две победы, чтобы пробиться на чемпионат Европы.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Tomi Hanninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press