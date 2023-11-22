Травмы накрыли АПЛ. Уже 196 с августа 😱

И будет еще хуже.

Тревожная ситуация с травмами в АПЛ – по версии Premierinjuries.com, количество повреждений в Премьер-лиге значительно выросло по сравнению с прошлыми сезонами.

Статистика не обнадеживает.

● В прошлом сезоне на аналогичном отрезке в АПЛ было в общей сложности 151 травма – на 45 меньше, чем в этом. Аналитик Бен Диннери считает, что на это сильно повлиял прошлогодний ЧМ, из-за которого график стал еще жестче.

● Больше всего травм в этом сезоне зафиксировали у «Ньюкасла» и «МЮ» – по 14. У команды Эдди Хау из-за повреждений в данный момент отсутствуют 11 игроков. В прошлом сезоне «Ньюкасл» не играл в еврокубках и за весь сезон отделался только 15 травмами – при этом девять игроков основы провели в АПЛ 75% игрового времени.

● Травма задней поверхности бедра – самая распространенная в этом сезоне. Подобные повреждения вызваны как раз усталостью. В сезоне-2023/24 таких травм уже на 96% больше, чем в полном прошлом.

● Есть тенденция к повышению количества тяжелых травм. После турнира в Катаре средняя продолжительность отсутствия игроков из-за травм в топ-5 лигах выросла с 11,35 дней до 19,41 дней – почти в два раза. Из-за этого клубы стали тратить больше денег, чтобы заменить отсутствующих игроков.

● Диннери прогнозирует увеличение количества травм в предстоящие новогодние праздники – все потому, что с 21 декабря по 2 января в АПЛ пройдет аж три тура, и у игроков не будет достаточно времени для восстановления.