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Травмы накрыли АПЛ. Уже 196 с августа 😱

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И будет еще хуже.

Тревожная ситуация с травмами в АПЛ – по версии Premierinjuries.com, количество повреждений в Премьер-лиге значительно выросло по сравнению с прошлыми сезонами.

Статистика не обнадеживает.

● В прошлом сезоне на аналогичном отрезке в АПЛ было в общей сложности 151 травма – на 45 меньше, чем в этом. Аналитик Бен Диннери считает, что на это сильно повлиял прошлогодний ЧМ, из-за которого график стал еще жестче. 

● Больше всего травм в этом сезоне зафиксировали у «Ньюкасла» и «МЮ» – по 14. У команды Эдди Хау из-за повреждений в данный момент отсутствуют 11 игроков. В прошлом сезоне «Ньюкасл» не играл в еврокубках и за весь сезон отделался только 15 травмами – при этом девять игроков основы провели в АПЛ 75% игрового времени.

● Травма задней поверхности бедра – самая распространенная в этом сезоне. Подобные повреждения вызваны как раз усталостью. В сезоне-2023/24 таких травм уже на 96% больше, чем в полном прошлом.

● Есть тенденция к повышению количества тяжелых травм. После турнира в Катаре средняя продолжительность отсутствия игроков из-за травм в топ-5 лигах выросла с 11,35 дней до 19,41 дней – почти в два раза. Из-за этого клубы стали тратить больше денег, чтобы заменить отсутствующих игроков.

● Диннери прогнозирует увеличение количества травм в предстоящие новогодние праздники – все потому, что с 21 декабря по 2 января в АПЛ пройдет аж три тура, и у игроков не будет достаточно времени для восстановления.

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16 комментариев

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IntoTheRainBow
Ответ Xm.md
Нет, поэтому не будем использовать ротацию игроков
то есть я должен смотреть матчи своей команды но НЕ сильнейших игроков

потому что УЕФА считает что Сака должен играть важнейшую с Мальтой, и если клуб его не отпустит то получит по шапке? и пусть он отдыхает в АПЛ, а выезд в Лихтенштейн пропускать не может?

а давай мы в сборных ротацию устраивать будем, а? а в Лиге Наций U-21 наигрывать?
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Кавабунга Шреддоголовый
Поэтому количество матчей будем постоянно и везде увеличивать, не так ли уефа/фифа и все остальные?
+5
-4
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Xm.md
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Поэтому количество матчей будем постоянно и везде увеличивать, не так ли уефа/фифа и все остальные?
Нет, поэтому не будем использовать ротацию игроков
+4
-3
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Даня Чебыкин
Ответ IntoTheRainBow
то есть я должен смотреть матчи своей команды но НЕ сильнейших игроков потому что УЕФА считает что Сака должен играть важнейшую с Мальтой, и если клуб его не отпустит то получит по шапке? и пусть он отдыхает в АПЛ, а выезд в Лихтенштейн пропускать не может? а давай мы в сборных ротацию устраивать будем, а? а в Лиге Наций U-21 наигрывать?
что-то мне подсказывает что тебе никто ничего не должен.
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Даня Чебыкин
Ответ Verziloff
Клубам АПЛ придется подстраиваться, как вариант вместо одного среднего футболиста за 100 млн. брать двух за 50, бюджеты позволяют
верная мысль. особенно с учетом ценников загнанных в какие-то неведомые небеса. при реальной стоимости игроков в два, а порой и в четыре раза ниже. своих надо воспитывать.
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Евгений Михайлов
Ответ Любезный Коссутий
матчи сборных были и будут, тренерам придется научиться выживать в таких условиях, и чаще ротировать состав, хоть они это откровенно не любят.
Кубок Ярмарок был, есть и будет. Тренерам надо научиться выживать в таких условиях...
Кубок Интертото, был есть и будет. Тренерам надо научиться выживать в таких условиях...
Видеоповторов в футболе нет и не будет. Тренерам надо научиться выживать в таких условиях...
Вратарь имеет право брать мяч в руки после паса защитника и всегда так будет. Тренерам надо научиться выживать в таких условиях...
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FloatUrBoat
За то у Месси 8ой ЗМ и у шейхов ЧМ
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Arty Novikoff
40 - неопределено.

Душевные травмы?
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Джалита
"Имя сестра, имя!" (с)
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Vadim Medvedev
Ответ IntoTheRainBow
то есть я должен смотреть матчи своей команды но НЕ сильнейших игроков потому что УЕФА считает что Сака должен играть важнейшую с Мальтой, и если клуб его не отпустит то получит по шапке? и пусть он отдыхает в АПЛ, а выезд в Лихтенштейн пропускать не может? а давай мы в сборных ротацию устраивать будем, а? а в Лиге Наций U-21 наигрывать?
кто мешает Сака позвонить в сборную и сказать "давайте вы не будете меня вызывать на игру с Мальтой"?
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