Травмы накрыли АПЛ. Уже 196 с августа 😱
И будет еще хуже.
Тревожная ситуация с травмами в АПЛ – по версии Premierinjuries.com, количество повреждений в Премьер-лиге значительно выросло по сравнению с прошлыми сезонами.
Статистика не обнадеживает.
● В прошлом сезоне на аналогичном отрезке в АПЛ было в общей сложности 151 травма – на 45 меньше, чем в этом. Аналитик Бен Диннери считает, что на это сильно повлиял прошлогодний ЧМ, из-за которого график стал еще жестче.
● Больше всего травм в этом сезоне зафиксировали у «Ньюкасла» и «МЮ» – по 14. У команды Эдди Хау из-за повреждений в данный момент отсутствуют 11 игроков. В прошлом сезоне «Ньюкасл» не играл в еврокубках и за весь сезон отделался только 15 травмами – при этом девять игроков основы провели в АПЛ 75% игрового времени.
● Травма задней поверхности бедра – самая распространенная в этом сезоне. Подобные повреждения вызваны как раз усталостью. В сезоне-2023/24 таких травм уже на 96% больше, чем в полном прошлом.
● Есть тенденция к повышению количества тяжелых травм. После турнира в Катаре средняя продолжительность отсутствия игроков из-за травм в топ-5 лигах выросла с 11,35 дней до 19,41 дней – почти в два раза. Из-за этого клубы стали тратить больше денег, чтобы заменить отсутствующих игроков.
● Диннери прогнозирует увеличение количества травм в предстоящие новогодние праздники – все потому, что с 21 декабря по 2 января в АПЛ пройдет аж три тура, и у игроков не будет достаточно времени для восстановления.
потому что УЕФА считает что Сака должен играть важнейшую с Мальтой, и если клуб его не отпустит то получит по шапке? и пусть он отдыхает в АПЛ, а выезд в Лихтенштейн пропускать не может?
а давай мы в сборных ротацию устраивать будем, а? а в Лиге Наций U-21 наигрывать?
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Душевные травмы?