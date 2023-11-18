Кошмар Жоржиньо – новый промах с пенальти в важном матче. Ранее запорол Италии путь на ЧМ

Партнеры подстраховали.

Италия обыграла 5:2 Северную Македонию, но могла забить еще больше – Жоржиньо не реализовал пенальти. Да-да, снова он – не реализовал третий подряд пенальти в сборной.

На 40-й минуте (при счете 1:0) полузащитник не переиграл Столе Димитриевски – хотя начинал с фирменного прыжка перед ударом.

Пробил слабо и почти по центру – вратарь даже не прыгал и спас команду.

За Жоржиньо результат сделал Федерико Кьеза, выстреливший дублем в конце тайма – на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу Италии.

Жоржиньо не везет с пенальти в сборной: его промахи лишили путевки на ЧМ

Конечно, сам по себе промах Жоржиньо вряд ли бы привлек внимание, особенно при победе 5:2. Но для полузащитника, который еще недавно считался безошибочным пенальтистом, это уже неприятная тенденция.

В квалификации ЧМ-2022 Жоржиньо выдал дубль из промахов с пенальти в матчах против Швейцарии. Первый случился на выезде в сентябре 2021-го: на 53-й минуте Жоржиньо не переиграл Яна Зоммера. Шансов поярче у итальянцев не было – нулевая ничья в Базеле.

Через два месяца случился еще один промах – еще и на 90-й минуте. Судья Энтони Тейлор показал на точку после нарушения на Доменико Берарди. Бил Жоржиньо, и снова мимо – Зоммер прыгнул вправо, а мяч полетел куда-то в направлении Луны.

Тогда закончили 1:1: Сильван Видмер в начале открыл счет, Джованни Ди Лоренцо ближе к концу тайма сравнял.

В следующем туре итальянцы скатали нули с Северной Ирландией и закончили вторыми. Во многом повлияли промахи Жоржиньо: если бы вместо двух ничьих случились две победы, то первой финишировала бы как раз Италия. Которая потом споткнулась в том самом матче против Северной Македонии и вообще не поехала на ЧМ.

После катастрофы в марте 2022-го Жоржиньо выдал: «Трудно объяснить. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли. Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Они стали решающими.

Мне до сих пор больно думать [о двух незабитых пенальти против Швейцарии]. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь команде, стране – такой груз навсегда останется на моих плечах».

Жоржиньо мазал и до провала в квалификации ЧМ: в победном финале ЧЕ-2020 против Англии полузащитник тоже не реализовал пенальти, но в послематчевой серии – поэтому его не зачли официально. Тогда итальянца спас Джанлуиджи Доннарумма, отразивший удар Букайо Сака.

Из семи нереализованных пенальти в карьере два – за сборную, и такие важные. Злой рок Жоржиньо.

Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press