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Кошмар Жоржиньо – новый промах с пенальти в важном матче. Ранее запорол Италии путь на ЧМ

Столе Димитриевски Столе Димитриевски
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Партнеры подстраховали.

Италия обыграла 5:2 Северную Македонию, но могла забить еще больше – Жоржиньо не реализовал пенальти. Да-да, снова он – не реализовал третий подряд пенальти в сборной. 

На 40-й минуте (при счете 1:0) полузащитник не переиграл Столе Димитриевски – хотя начинал с фирменного прыжка перед ударом.

Пробил слабо и почти по центру – вратарь даже не прыгал и спас команду.

За Жоржиньо результат сделал Федерико Кьеза, выстреливший дублем в конце тайма – на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу Италии.

Жоржиньо не везет с пенальти в сборной: его промахи лишили путевки на ЧМ

Конечно, сам по себе промах Жоржиньо вряд ли бы привлек внимание, особенно при победе 5:2. Но для полузащитника, который еще недавно считался безошибочным пенальтистом, это уже неприятная тенденция. 

В квалификации ЧМ-2022 Жоржиньо выдал дубль из промахов с пенальти в матчах против Швейцарии. Первый случился на выезде в сентябре 2021-го: на 53-й минуте Жоржиньо не переиграл Яна Зоммера. Шансов поярче у итальянцев не было – нулевая ничья в Базеле.

Через два месяца случился еще один промах – еще и на 90-й минуте.  Судья Энтони Тейлор показал на точку после нарушения на Доменико Берарди. Бил Жоржиньо, и снова мимо – Зоммер прыгнул вправо, а мяч полетел куда-то в направлении Луны.

Тогда закончили 1:1: Сильван Видмер в начале открыл счет, Джованни Ди Лоренцо ближе к концу тайма сравнял. 

В следующем туре итальянцы скатали нули с Северной Ирландией и закончили вторыми. Во многом повлияли промахи Жоржиньо: если бы вместо двух ничьих случились две победы, то первой финишировала бы как раз Италия. Которая потом споткнулась в том самом матче против Северной Македонии и вообще не поехала на ЧМ.

После катастрофы в марте 2022-го Жоржиньо выдал: «Трудно объяснить. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли. Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Они стали решающими.

Мне до сих пор больно думать [о двух незабитых пенальти против Швейцарии]. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь команде, стране – такой груз навсегда останется на моих плечах».

Жоржиньо мазал и до провала в квалификации ЧМ: в победном финале ЧЕ-2020 против Англии полузащитник тоже не реализовал пенальти, но в послематчевой серии – поэтому его не зачли официально. Тогда итальянца спас Джанлуиджи Доннарумма, отразивший удар Букайо Сака.

Из семи нереализованных пенальти в карьере два – за сборную, и такие важные. Злой рок Жоржиньо.

Италия – Северная Македония 5:2 (3:0, 2:2)
Дата проведения
17 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Дармиан, 2:0 – 41 Кьеза, 3:0 – 45 Кьеза, 3:1 – 52 Атанасов, 3:2 – 74 Атанасов, 4:2 – 81 Распадори, 5:2 – 90 Эль-Шаарави.
ИталияДоннарумма, Дармиан, Ачерби, Гатти, Димарко, Бонавентура (Фраттези, 62), Жоржиньо (Кристанте, 62), Барелла, Берарди (Эль-Шаарави, 76), Кьеза (Дзаньоло, 62), Распадори (Скамакка, 90).
Северная МакедонияДимитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Ашковски, 46), Димоски, Алиоски, Адеми (Атанасов, 46), Элези (Алими, 64), Барди, Элмаз (Чурлинов, 72), Миовски (Ристовски, 46).
Предупреждения:
Дзаньоло (72), Чурлинов (79), Ашковски (80), Ристовски (84), Милевски (84), Серафимов (87), Ачерби (89).

Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press

8 комментариев

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Barry_Cadny
Ответ Сергей Кайзер
Он умеет их бить. Просто беды с башкой.
Ну, как-то мазать за сборную 4 раза подряд можно только для отрицательного рекорда.
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Barry_Cadny
Ответ Сергей Кайзер
Он умеет их бить. Просто беды с башкой.
Так если не забивает, то значит не умеет. И не важно с чем тут проблемы. Вы бы поставил 5 студенту, который бы сказал, что он всё знает, но на экзамене из-за волнения не может ответить на вопросы билета?
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slatar99
Useless
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sheva1976
зачем ему дают бить???
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slow focus
бразильско-итальянский смолов. тот тоже сколько уже смазал, и все равно к точке подпускают
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Сергей Кайзер
Ответ Barry_Cadny
"Жоржиньо не везет с пенальти в сборной: его промахи лишили путевки на ЧМ" Может он просто не умеет их бить?
Он умеет их бить. Просто беды с башкой.
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superteam
Ответ Barry_Cadny
Так если не забивает, то значит не умеет. И не важно с чем тут проблемы. Вы бы поставил 5 студенту, который бы сказал, что он всё знает, но на экзамене из-за волнения не может ответить на вопросы билета?
41 забил, 8 не забил. Всем бы так не уметь))
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