Мбаппе взбесился на фанатов в Бресте: как много издевательских жестов! Зол, что оскорбляли Хакими
Не забил, но добил победный пенальти.
«ПСЖ» тяжело обыграл в гостях «Брест» (3:2) благодаря пенальти на последней минуте. А Килиан Мбаппе повздорил с фанатами и выдал им несколько агрессивных жестов.
Мбаппе сделал 2:0 на 28-й минуте, но «ПСЖ» все упустил, и 2:2 сохранялось к 89-й минуте. Тогда-то парижане получили пенальти. К мячу подошел Мбаппе, но его удар взял вратарь Марко Бизот.
К несчастью для «Бреста», мяч отлетел к Мбаппе – и тот уже не мог промахнуться. Это 251-й гол француза в карьере на клубном уровне.
Но вот как Мбаппе отпраздновал: приложил палец к губам и жестом предложил фанатам вести себя потише. После этого получил желтую.
Жестикулирующий Мбаппе – нечастое зрелище, особенно с чужими болельщиками. В этот раз особенно необычно.
В этот раз особенно необычно.
Это еще не все. Мбаппе тут же заменили на Норди Мукиеле, он показал освистывающим сначала на себя, потом поднял вверх два пальца. И кривился.
Потом использовал счет матча – три и два.
За всем этим наблюдал отец Мбаппе.
Конечно, он видел и реакцию фанатов, и жесты.
Так что же произошло?
После игры журналист Бернар Лятур написал в твиттере, что капитан сборной Франции не должен так поступать. Мбаппе там же отреагировал: «Конечно, я должен был еще и спеть с ними, когда они оскорбляют моего одноклубника. Некоторые даже на футбольное поле никогда не выходили, независимо от уровня».
По данным RMC, фанаты «Бреста» обзывали насильником Ашрафа Хакими – друга Мбаппе. Данило, которому Мбаппе передал капитанскую повязку после замены, назвал жесты нормальными и подтвердил: «Да, он разозлился из-за скандирования болельщиков».
Луис Энрике сразу после игры не захотел долго говорить про этот эпизод: «Мне не нравятся подобные вещи. Лучше наслаждаться моментом. Что конкретно произошло – я не в курсе».
А вот тренер «Бреста» Эрик Руа высказался подробнее: «Когда ты забиваешь дважды и проводишь такой матч, должен быть выше этого. Это арена с довольно здоровой атмосферой. Сейчас стадионы максимально безопасны, эксцессы редки. 20 лет назад такая ситуация могла бы закончиться плохо».
После игры против «Бреста» парижане переместились на второе место – до лидирующей «Ниццы» очко.
На следующей неделе оскорблять Мбаппе и его друзей не будут – у «ПСЖ» матч дома против «Монпелье». Зато потом придется сыграть дважды в гостях – против «Милана» в Лиге чемпионов и «Реймса» в Лиге 1.
- Дата проведения
- 29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Голы:
- 0:1 – 16 Заир-Эмери, 0:2 – 28 Мбаппе, 1:2 – 43 Мунье, 2:2 – 52 Ле Дуарон, 2:3 – 89 Мбаппе.
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Брест –
Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Дари, 83), Маньетти (Думбия, 65), Камара (Мартен, 71), Ле Дуарон (Сатриано, 71), Мунье (Перейра Лаже, 83).
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес, Фабиан Руис, Ли Кан Ин (Витинья, 74), Заир-Эмери, Барколя (Дембеле, 63), Мбаппе (Мукиеле, 90), Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 63).
- Предупреждения:
- Брассье (86), Хакими (87), Мартен (87), Бизот (88), Фабиан Руис (88), Мбаппе (90), Коло-Муани (90).
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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Не забил, но забил после того как забил еще раньше