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Мбаппе взбесился на фанатов в Бресте: как много издевательских жестов! Зол, что оскорбляли Хакими

ПСЖ ПСЖ
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Брест Брест
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Не забил, но добил победный пенальти.

«ПСЖ» тяжело обыграл в гостях «Брест» (3:2) благодаря пенальти на последней минуте. А Килиан Мбаппе повздорил с фанатами и выдал им несколько агрессивных жестов.

Мбаппе сделал 2:0 на 28-й минуте, но «ПСЖ» все упустил, и 2:2 сохранялось к 89-й минуте. Тогда-то парижане получили пенальти. К мячу подошел Мбаппе, но его удар взял вратарь Марко Бизот.

К несчастью для «Бреста», мяч отлетел к Мбаппе – и тот уже не мог промахнуться. Это 251-й гол француза в карьере на клубном уровне.

Но вот как Мбаппе отпраздновал: приложил палец к губам и жестом предложил фанатам вести себя потише. После этого получил желтую. 

Жестикулирующий Мбаппе – нечастое зрелище, особенно с чужими болельщиками. В этот раз особенно необычно.

В этот раз особенно необычно.

Это еще не все. Мбаппе тут же заменили на Норди Мукиеле, он показал освистывающим сначала на себя, потом поднял вверх два пальца. И кривился.

Потом использовал счет матча – три и два.

За всем этим наблюдал отец Мбаппе.

Конечно, он видел и реакцию фанатов, и жесты.

Так что же произошло?

После игры журналист Бернар Лятур написал в твиттере, что капитан сборной Франции не должен так поступать. Мбаппе там же отреагировал: «Конечно, я должен был еще и спеть с ними, когда они оскорбляют моего одноклубника. Некоторые даже на футбольное поле никогда не выходили, независимо от уровня».

По данным RMC, фанаты «Бреста» обзывали насильником Ашрафа Хакими – друга Мбаппе. Данило, которому Мбаппе передал капитанскую повязку после замены, назвал жесты нормальными и подтвердил: «Да, он разозлился из-за скандирования болельщиков».

Луис Энрике сразу после игры не захотел долго говорить про этот эпизод: «Мне не нравятся подобные вещи. Лучше наслаждаться моментом. Что конкретно произошло – я не в курсе».

А вот тренер «Бреста» Эрик Руа высказался подробнее: «Когда ты забиваешь дважды и проводишь такой матч, должен быть выше этого. Это арена с довольно здоровой атмосферой. Сейчас стадионы максимально безопасны, эксцессы редки. 20 лет назад такая ситуация могла бы закончиться плохо».

После игры против «Бреста» парижане переместились на второе место – до лидирующей «Ниццы» очко.

На следующей неделе оскорблять Мбаппе и его друзей не будут – у «ПСЖ» матч дома против «Монпелье». Зато потом придется сыграть дважды в гостях – против «Милана» в Лиге чемпионов и «Реймса» в Лиге 1.

Брест – ПСЖ 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Заир-Эмери, 0:2 – 28 Мбаппе, 1:2 – 43 Мунье, 2:2 – 52 Ле Дуарон, 2:3 – 89 Мбаппе.
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Дари, 83), Маньетти (Думбия, 65), Камара (Мартен, 71), Ле Дуарон (Сатриано, 71), Мунье (Перейра Лаже, 83).
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес, Фабиан Руис, Ли Кан Ин (Витинья, 74), Заир-Эмери, Барколя (Дембеле, 63), Мбаппе (Мукиеле, 90), Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 63).
Предупреждения:
Брассье (86), Хакими (87), Мартен (87), Бизот (88), Фабиан Руис (88), Мбаппе (90), Коло-Муани (90).

0:3 ⏩ 4:3 – за 25 минут. Мегакамбэк «Кальяри» Раньери в Серии А!

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

10 комментариев

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ezheloko
Не забил, но добил победный пенальти.

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Не забил, но забил после того как забил еще раньше
+14
0
+14
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Max9999
Да белорусы очень злые:(
+13
-1
+12
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Sgi
Агрессивных жестов жестов ? Я не повторяюсь - не повторяюсь ?
+1
0
+1
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marco -81
Взбесился из-за, а "не на". Исправить бы надо - глаза режет.
+1
0
+1
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Сергей Перевалов
Аналог темы Винисиус - болелы Валенсии
0
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0
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romanisti89
любимая рубрике, жесты и мимика Мбаппе
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Fatty Toni
Ответ Сергей Перевалов
Аналог темы Винисиус - болелы Валенсии
Абсолютно разные моменты:) Вини - истеричная обиженка, ее типа "гадкие фанаты не любят за цвет кожи". Кил же заступился за одноклубника, а на то любят его фанаты чужих клубов или нет, ему, собственно говоря, немного начихать (кмк).
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