Мбаппе взбесился на фанатов в Бресте: как много издевательских жестов! Зол, что оскорбляли Хакими

Не забил, но добил победный пенальти.

«ПСЖ» тяжело обыграл в гостях «Брест» (3:2) благодаря пенальти на последней минуте. А Килиан Мбаппе повздорил с фанатами и выдал им несколько агрессивных жестов.

Мбаппе сделал 2:0 на 28-й минуте, но «ПСЖ» все упустил, и 2:2 сохранялось к 89-й минуте. Тогда-то парижане получили пенальти. К мячу подошел Мбаппе, но его удар взял вратарь Марко Бизот.

К несчастью для «Бреста», мяч отлетел к Мбаппе – и тот уже не мог промахнуться. Это 251-й гол француза в карьере на клубном уровне.

Но вот как Мбаппе отпраздновал: приложил палец к губам и жестом предложил фанатам вести себя потише. После этого получил желтую.

Жестикулирующий Мбаппе – нечастое зрелище, особенно с чужими болельщиками. В этот раз особенно необычно.

В этот раз особенно необычно.

Это еще не все. Мбаппе тут же заменили на Норди Мукиеле, он показал освистывающим сначала на себя, потом поднял вверх два пальца. И кривился.

Потом использовал счет матча – три и два.

За всем этим наблюдал отец Мбаппе.

Конечно, он видел и реакцию фанатов, и жесты.

Так что же произошло?

После игры журналист Бернар Лятур написал в твиттере, что капитан сборной Франции не должен так поступать. Мбаппе там же отреагировал: «Конечно, я должен был еще и спеть с ними, когда они оскорбляют моего одноклубника. Некоторые даже на футбольное поле никогда не выходили, независимо от уровня».

По данным RMC, фанаты «Бреста» обзывали насильником Ашрафа Хакими – друга Мбаппе. Данило, которому Мбаппе передал капитанскую повязку после замены, назвал жесты нормальными и подтвердил: «Да, он разозлился из-за скандирования болельщиков».

Луис Энрике сразу после игры не захотел долго говорить про этот эпизод: «Мне не нравятся подобные вещи. Лучше наслаждаться моментом. Что конкретно произошло – я не в курсе».

А вот тренер «Бреста» Эрик Руа высказался подробнее: «Когда ты забиваешь дважды и проводишь такой матч, должен быть выше этого. Это арена с довольно здоровой атмосферой. Сейчас стадионы максимально безопасны, эксцессы редки. 20 лет назад такая ситуация могла бы закончиться плохо».

После игры против «Бреста» парижане переместились на второе место – до лидирующей «Ниццы» очко.

На следующей неделе оскорблять Мбаппе и его друзей не будут – у «ПСЖ» матч дома против «Монпелье». Зато потом придется сыграть дважды в гостях – против «Милана» в Лиге чемпионов и «Реймса» в Лиге 1.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press