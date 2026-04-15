Матч окончен
«Бавария» обыграла «Реал» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ – 4:3! Камавинга удалили на 86-й, Диас забил на 89-й, Олисе – на 94-й
«Бавария» дома обыграла «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:1) и прошла в следующий раунд.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на первой минуте Арда Гюлер открыл счет, перехватив мяч после неудачного паса Мануэля Нойера. На 6-й Александар Павлович сравнял счет после розыгрыша углового. На 29-й Гюлер оформил дубль, забив со штрафного. Харри Кейн сравнял счет на 38-й. Килиан Мбаппе забил на 42-й с паса Винисиуса.
Эдуардо Камавинга вторую желтую карточку на 86-й и был удален. Луис Диас забил на 89-й, Майкл Олисе – на 94-й.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35798 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
2378 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Ну хватит уже петь дифирамбы Нойеру !
- Нет не хватит про Ноейра , настаивал он )
Про Лунина ни слова не было )
21-12 по ударам в пользу Баварии
2 матча в автобусе от Реала
Голы после ошибок судьи и смешной ошибки Нойера
Ждём комментарии про равную игру, которую убил судья/Камавинга/Лунин
Что, на основе забанили?))
Рюдигер делает акцентированное движение по футболисту без мяча