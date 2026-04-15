  • «Бавария» обыграла «Реал» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ – 4:3! Камавинга удалили на 86-й, Диас забил на 89-й, Олисе – на 94-й
2378

«Бавария» обыграла «Реал» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ – 4:3! Камавинга удалили на 86-й, Диас забил на 89-й, Олисе – на 94-й

«Бавария» победила «Реал».

«Бавария» дома обыграла «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:1) и прошла в следующий раунд.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на первой минуте Арда Гюлер открыл счет, перехватив мяч после неудачного паса Мануэля Нойера. На 6-й Александар Павлович сравнял счет после розыгрыша углового. На 29-й Гюлер оформил дубль, забив со штрафного. Харри Кейн сравнял счет на 38-й. Килиан Мбаппе забил на 42-й с паса Винисиуса.

Эдуардо Камавинга вторую желтую карточку на 86-й и был удален. Луис Диас забил на 89-й, Майкл Олисе – на 94-й.

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Альянц Арена
Бавария
4 - 3
2.07xG2.54
Реал Мадрид
90’
+5’
Гюлер
90’
+5’
Гюлер
  Олисе
90’
+4’
90’
+1’
Себальос
90’
Гюлер   Мастантуоно
90’
Александер-Арнолд   Питарч
  Диас
89’
86’
Камавинга
78’
Камавинга
70’
Рюдигер
62’
Браим Диас   Камавинга
Гнабри   Мусиала
61’
Станишич   Дэвис
46’
2тайм
Перерыв
Компани
44’
42’
  Мбаппе
40’
Милитао
  Кейн
38’
Станишич
29’
29’
  Гюлер
  Павлович
6’
1’
  Гюлер
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Дэвис, Мусиала, Геррейру, Джексон, Прескотт, Ито, Урбиг, Горетцка
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Гюлер, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Карвахаль, Алаба, Альваро Каррерас, Хейсен, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, Наварро, Фран Гарсия, Себальос, Ф. Гонсалес, Камавинга, Питарч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Хахаххахаха. Классика) Любые клубы: создают моменты, стараются. Реал: забивает с привоза с центра поля на 30-й секунде)
Хахаххахаха. Классика) Любые клубы: создают моменты, стараются. Реал: забивает с привоза с центра поля на 30-й секунде)
Барселона как вчера первый гол забила, напомни?
Барселона как вчера первый гол забила, напомни?
Тут эпичнее все же)
С самого начала Вини провоцирует и при этом делает дибильное лицо. А потом ноет на каждом углу и скулит. Ужасный тип.
С самого начала Вини провоцирует и при этом делает дибильное лицо. А потом ноет на каждом углу и скулит. Ужасный тип.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
И Киммиха коснулся..))
Зато теперь все поняли величие Сафонова
Зато теперь все поняли величие Сафонова
Хороший вратарь, но с величием это ты прям загнул
Хороший вратарь, но с величием это ты прям загнул
Лунин поддержал Нойера, я с тобой брат!
Лунин поддержал Нойера, я с тобой брат!
Это называется благодарность за европейскую солидарность.
Лунин поддержал Нойера, я с тобой брат!
На ОККО перед матчем эксперты не могли успокоить ведущего :
- Ну хватит уже петь дифирамбы Нойеру !
- Нет не хватит про Ноейра , настаивал он )
Про Лунина ни слова не было )
Рюдигер то боднул, движение сделал. Кстати, почему не показывают повторы возможных нарушений от игроков Реала?
Рюдигер то боднул, движение сделал. Кстати, почему не показывают повторы возможных нарушений от игроков Реала?
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Головин
Рюдигер то боднул, движение сделал. Кстати, почему не показывают повторы возможных нарушений от игроков Реала?
Потому, что атака голос завершилась, матч смотрите?
Кто те люди которые в это время смотрят матч Арсена Спортинг
Кто те люди которые в это время смотрят матч Арсена Спортинг
Их даже в Лиссабоне и Лондоне меньше 50%
Их даже в Лиссабоне и Лондоне меньше 50%
Хотя казалось бы тот же Арсенал хлопнул Баварию и Атлетико без шансов.
Негры Реала свинотят как могут... А судейка подходит и делает вид, что интересуется состоянием Станишича... Красавцы просто
Негры Реала свинотят как могут... А судейка подходит и делает вид, что интересуется состоянием Станишича... Красавцы просто
Комментарий удален пользователем
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален пользователем
Счёт как бы равный пока. Свои фантазии при себе оставляй
70-30 по владению в пользу Баварии
21-12 по ударам в пользу Баварии
2 матча в автобусе от Реала
Голы после ошибок судьи и смешной ошибки Нойера

Ждём комментарии про равную игру, которую убил судья/Камавинга/Лунин
70-30 по владению в пользу Баварии 21-12 по ударам в пользу Баварии 2 матча в автобусе от Реала Голы после ошибок судьи и смешной ошибки Нойера Ждём комментарии про равную игру, которую убил судья/Камавинга/Лунин
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В этом диалоге я вижу только одного человека, который полностью подходит под определение «смешного и жалкого». И болеет он, видимо, за команду, которая в этом сезоне так же подходит под эти эпитеты ;)
Теперь посмотрим, как "достойно" будут себя вести игроки Реала после матча. Вчера и сегодня маргариновые только и писали про нытье Барсы из-за судейства. Посмотрим, посмотрим...
Теперь посмотрим, как "достойно" будут себя вести игроки Реала после матча. Вчера и сегодня маргариновые только и писали про нытье Барсы из-за судейства. Посмотрим, посмотрим...
А какие притензии к судье , который сегодня больше в сторону Мадрида ошибался. Да ошибки мелкие но две привели к голам
Теперь посмотрим, как "достойно" будут себя вести игроки Реала после матча. Вчера и сегодня маргариновые только и писали про нытье Барсы из-за судейства. Посмотрим, посмотрим...
С 6 апреля ничего не писал
Что, на основе забанили?))
А судья свистеть фолы будет?

Рюдигер делает акцентированное движение по футболисту без мяча
А судья свистеть фолы будет? Рюдигер делает акцентированное движение по футболисту без мяча
Комментарий скрыт
Ответ revodrok
А судья свистеть фолы будет? Рюдигер делает акцентированное движение по футболисту без мяча
Комментарий скрыт
