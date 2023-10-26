Камбэк имени Оздоева, убойная серия Лукаку, мегасэйв Трента, Лунев вынул пять от «Байера». Главное в ЛЕ и ЛК

«Аякс» тонет и дальше.

Приятно, что после напряженных матчей Лиги чемпионов можно насладиться футболом еще и в Лиге Европы и Лиге конференций – к тому же там хватило интересных сюжетов.

Что случилось в Лиге Европы?

«Байер» с тремя победами. Лунев вернулся в Леверкузен, Виртц – лучший ассистент ЛЕ

Андрей Лунев с «Карабахом» приехал к бывшей команде – «Байеру» Хаби Алонсо. Российский вратарь сделал пять сэйвов, но все равно пропустил пять мячей. Впрочем, неудивительно, когда против тебя вышла самая результативная команда групповых турниров еврокубков.

Лунев пропустил от Виртца, Бонифасе, Гримальдо (дважды) и Тапсобы. У 20-летнего Флориана Виртца 1+3 в матче – с четырьмя голевыми передачами он стал лучшим ассистентом Лиги Европы. Растет звезда!

Ну а «Байер» с девятью очками лидирует в группе, «Карабах» впервые потерял очки в этом розыгрыше ЛЕ.

«Аякс» тонет. Без шансов проиграли «Брайтону»

Амстердамский клуб идет в зоне вылета в домашнем чемпионате, в Лиге Европы дела не лучше – последнее место в группе с «Марселем», «Брайтоном» и АЕК.

«Брайтон» тоже не заметил голландцев. 65% владения, 6:1 по ударам в створ и заслуженные 2:0. Забили Жоао Педро (лучший бомбардир ЛЕ прямо сейчас) и Ансу Фати – у молодого испанского нападающего уже третий гол в девяти матчах за «Брайтон». Уверенность возвращается.

А лидирует в группе сейчас «Марсель», дома разобравшийся с АЕК – у французов пять очков, у англичан и греков – по четыре, у «Аякса» – только два. И рекордная серия без побед – девять матчей подряд, такой в истории голландского клуба еще не было .

Сэйв дня – от Трента

«Ливерпуль» без особенных проблем разобрался на «Энфилде» с «Тулузой» – 5:1. Тяжеловато было только в начале второго тайма, когда французы при счете 3:1 яростно бросились прессинговать. И даже создали момент.

Келлехер обрезался в штрафной, Суасо вывели практически на пустые ворота – в створе остался только Трент. И капитан умудрился спасти «Ливерпуль» от гола.

Хотя это скорее нападающий «Тулузы» пробил прямо в бедро ТТА. Тоже вспомнили сэйв Комбарова против «Севильи»?

После этого команда Клоппа спокойно довела дело до победы голами Гравенберха (после забавного промаха Дарвина) и Салаха.

Карма дня – для капитана «Штурма». Красная за вытоптанную точку пенальти

Алехандро Гарначо в матче Лиги чемпионов вытаптывал точку для пенальти, чтобы помочь Андре Онана отбить 11-метровый. Получилось. Капитан австрийского «Штурма» Штефан Хирлендер повторил трюк в матче против «Аталанты».

В конце первого тайма судья поставил пенальти при счете 1:1. Хирлендер вытоптал точку, за что получил выговор от Адемолы Лукмана. Арбитр выписал обоим по желтой карточке. А Луис Муриэль спокойно реализовал удар, несмотря на старания капитана «Штурма».

Во втором тайме Хирлендер получил вторую желтую за глупый срыв атаке. Такая вот карма.

Правда, «Аталанте» это не особенно помогло: большинство не реализовали и пропустили в самом конце – ничья 2:2. Алексей Миранчук на поле не вышел.

Лукаку продолжает серию матчей с голами в ЛЕ. Уже 14 подряд!

«Рома» дома спокойно обыграла «Славию» (2:0). Все решили уже к 17-й минуте. Уже на первой минуте Эдоардо Бове зарядил в девятку, потом второй добавил Лукаку.

У Ромелу уже 14-й подряд матч с голевым действием в Лиге Европы. Это с большим отрывом рекорд турнира, который бельгиец с удовольствием обновляет. Впереди еще три матча против «Славии», «Шерифа» и швейцарского «Серветта» – может добить до 17 подряд.

А «Рома» набрала девять очков, оккупировала первое месте в группе и впервые в истории выиграла три матча на старте группового этапа еврокубка. Моуринью тоже бьет рекорды.

Коротко о том, что еще произошло в Лиге Европы:

● «Спортинг» чуть не забрал приз за волю к победе. Остались в меньшинстве на восьмой минуте – нападающий Дьокереш грубо промял голень защитнику «Ракува».

После этого Коатес забил за «Спортинг» после углового – и держались до 79-й минуты. Но гостевая ничья после почти целого матча вдесятером – тоже достойно!

● Хет-трик дня – Винченцо Грифо из «Фрайбурга». Полузащитник отгрузил трешку «Бачке Тополе». Итальянец делит первое место в топе бомбардиров ЛЕ вместе с Жоао Педро.

● «Вест Хэм» проиграл «Олимпиакосу» в гостях. Рекордная для английских клубов 17-матчевая серия без поражений в еврокубках закончилась.

● «Арис» проиграл дома «Бетису» – Кокорин не играл из-за травмы.

● Только одна встреча закончилась со счетом 0:0 – не забили пражская «Спарта» и «Рейнджерс». Лига Европы – за веселый футбол.

Что произошло в Лиге конференций?

Оздоев вышел и заработал победный пенальти для ПАОК

Греческий ПАОК без шансов проигрывал в Шотландии «Абердину» 0:2 к 58-й минуте. После этого вышел Магомед Оздоев – и пошел камбэк дня.

Греки отыгрались к 84-й минуте, а на 93-й Оздоев получил по ногам на линии штрафной. Судья посмотрел повтор и поставил пенальти, который реализовал Шваб.

У ПАОК девять очков после трех матчей и первое место в группе. У Оздоева – третье результативное действие за неделю. До этого был дубль в чемпионате Греции.

Хайкин почти сыграл на ноль. Но пропустил от собственного защитника

Российский вратарь Никита Хайкин пропустил от «Бешикташа», но сделал несколько хороших спасений. Сухой матч на 91-й минуте обломал собственный защитник – из-за несогласованности сбросил мяч в собственные ворота.

Вот так глупо.

Зато «Буде-Глимт» победил 3:1 и идет в группе на втором месте. А «Бешикташ», внезапно, на последнем с одним очком за три встречи.

Есть первая победа фарерского клуба в групповом турнире еврокубка. Браво, «Клаксвик»

В прошлом туре «Клаксвик» удержал нулевую ничью против «Лилля», а теперь добыл первую победу – разгромил словенскую «Олимпию» 3:0.

Главное, что фарерские болельщики увидели первую в истории победу местного клуба в основных турнирах еврокубков. «Клаксвику» не разрешили играть на домашнем стадионе, зато дали добро на арену в столичном Торсхавне. А могли вообще отправить в Данию.

Теперь Черчесов не единственный тренер, которого «Клаксвик» разгромил в еврокубках.

Коротко о том, что еще произошло в Лиге конференций:

● «Астон Вилла» вынесла АЗ в Голландии – забили четыре, пропустили всего один. Олли Уоткинс оформил шестой гол за месяц. Команда Унаи Эмери набрала хороший ход.

● «Лилль» обыграл «Слован» из Братиславы 2:1, а отличились знакомые из РПЛ – мячи у французов забили Языджи и Кабелла.

● «Фенербахче» обыграл дома «Лудогорец» 3:1 – это 18-я победа стамбульского клуба в 18 матчах сезона. В Лиге конференций, понятно, тоже три из трех.

● «Астана» наконец победила. Обыграли «Балкани» в гостях со счетом 2:1.

● «Фиорентина» организовала разгром дня – 6:0 против сербского клуба «Чукарички». Самая крупная победа флорентийского клуба в еврокубках.

Хотя франкфуртский «Айнтрахт» тоже накидал финскому ХИК шесть мячей и не пропустил.

● 54 гола в 16 матчах, всего одна ничья 0:0 – в матче «Генка» и «Ференцвароша». Лига конференций тоже считает, что смысл футбола – в забивании голов.

Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel, James Whitehead/Keystone Press Agency, IMAGO/Giuseppe Maffia, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»; East News/Glyn KIRK / AFP