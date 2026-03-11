Симеоне про 5:2 с «Тоттенхэмом»: «Атлетико» заставил события развиваться в свою пользу, победа могла быть крупнее. Никогда не видел столь ранней замены вратаря, но это не моя проблема»

Диего Симеоне считает, что «Атлетико» мог разгромить «Тоттенхэм» с более крупным счетом, чем 5:2.

«Мы заставили события развиваться в нашу пользу, и они развивались. В первом тайме мы могли действовать более решительно. В случае с голом, который нам забили, мы могли бы отыграть лучше в обороне.

Во втором тайме Облак не позволил сделать счет счет 4:2, а Хулиан Альварес забил пятый. Важная победа над серьезным соперником в Англии. В ответном матче придется страдать, как и в любом выездном матче в еврокубках.

В целом команда провела хороший матч, а в начале игры активно создавала моменты. Победа могла быть и более крупной.

Я никогда не видел [столь ранней замены вратаря], не на профессиональном уровне. Это не моя проблема, это их проблема, их тренера, их вратаря. Я не комментирую решения других людей», – сказал главный тренер «Атлетико».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Думаю этой заменой ,Тудор закончил свою карьеру на высоком уровне. Там точно не во вратарях проблема.
Могла быть крупнее? После 3(!!!) простейших и грубых индивидуальных ошибок соперника? Со штангой Ромеро?
Облак тоже привёз, по игре ну 3-1 было бы справедливо. Победа заслуженная, но такие ошибки на таком уровне - всё же везение
Буду болеть за банду Симеоне в этом розыгрыше.
Ответ Kirkorofff
Буду болеть за банду Симеоне в этом розыгрыше.
а в группе за кого болел))))))?
За Ливер в большей степени, но сейчас на них больно смотреть, ну и в какой-то степени ПСЖ и Монако симпатизировал из-за наших. Вообще я за Милан болею, но когда он не участвует, за тех, кто в моменте больше нравится. В последние годы до этого сезона за Реал притапливал из-за Анчелотти. Но после его ухода неинтересно. За Буде интересно понаблюдать, но на победу они конечно не претендуют.
А вообще думаю Бавария возьмёт ушастого в этом году. Ну и у Атлетико шансы есть. Остальные претенденты в этом сезоне ниже своих возможностей пока выглядят и нет ощущения что прибавят к поздним стадиям. Арсенал с Барсой наверно могут теоретически претендовать, но в них не особо верю.
А вообще грустно смотреть ЛЧ когда российские клубы не играют и европейский любимый клуб пропускает турнир.
Материалы по теме
5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Мадридцы при Симеоне не проиграли ни одного из 20 матчей на вылет на своем поле
10 марта, 22:36
«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января
10 марта, 22:07
«Атлетико» впервые забил 4 гола за 1-й тайм в ЛЧ. Среди испанских команд это удавалось лишь «Барселоне»
10 марта, 21:36
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
5 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
5 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
18 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
13 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
43 минуты назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
44 минуты назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
