Симеоне про 5:2 с «Тоттенхэмом»: «Атлетико» заставил события развиваться в свою пользу, победа могла быть крупнее. Никогда не видел столь ранней замены вратаря, но это не моя проблема»
Диего Симеоне считает, что «Атлетико» мог разгромить «Тоттенхэм» с более крупным счетом, чем 5:2.
«Мы заставили события развиваться в нашу пользу, и они развивались. В первом тайме мы могли действовать более решительно. В случае с голом, который нам забили, мы могли бы отыграть лучше в обороне.
Во втором тайме Облак не позволил сделать счет счет 4:2, а Хулиан Альварес забил пятый. Важная победа над серьезным соперником в Англии. В ответном матче придется страдать, как и в любом выездном матче в еврокубках.
В целом команда провела хороший матч, а в начале игры активно создавала моменты. Победа могла быть и более крупной.
Я никогда не видел [столь ранней замены вратаря], не на профессиональном уровне. Это не моя проблема, это их проблема, их тренера, их вратаря. Я не комментирую решения других людей», – сказал главный тренер «Атлетико».
Облак тоже привёз, по игре ну 3-1 было бы справедливо. Победа заслуженная, но такие ошибки на таком уровне - всё же везение
А вообще думаю Бавария возьмёт ушастого в этом году. Ну и у Атлетико шансы есть. Остальные претенденты в этом сезоне ниже своих возможностей пока выглядят и нет ощущения что прибавят к поздним стадиям. Арсенал с Барсой наверно могут теоретически претендовать, но в них не особо верю.
А вообще грустно смотреть ЛЧ когда российские клубы не играют и европейский любимый клуб пропускает турнир.