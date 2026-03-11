  • Хау про 1:1 с «Барселоной»: «Один из лучших матчей «Ньюкасла» – не хочу, чтобы пенальти в конце все перечеркнул.У нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали»
Хау про 1:1 с «Барселоной»: «Один из лучших матчей «Ньюкасла» – не хочу, чтобы пенальти в конце все перечеркнул. У нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау назвал матч против «Барселоны» одной из лучших игр в исполнении своей команды.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «Барселона» сравняла счет на 96-й минуте благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти.

«Думаю, мы провели выдающийся матч, показали очень и очень хорошую игру. Мы сохранили интенсивность. Момент [с пенальти] в концовке портит впечатление, но это одно из наших лучших выступлений. Мне показалось, что [пенальти] был спорным, но Малик [Тиав] задел [Ольмо].

Мы были в хорошей форме, мы ни в коем случае не должны были пропускать. Мы разберем это, но я не хочу, чтобы это перечеркнуло предыдущие 93 минуты, когда мы были хороши.

Мне показалось, что у нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали. Игра показала, что мы способны [пройти дальше], но мы знаем, что, вероятно, на их поле нам придется выкладываться больше. Мы способны на это, но нам нужно показать себя с наилучшей стороны.

Моя задача – попытаться собрать команду. К сожалению, в этом сезоне нам приходилось делать это несколько раз, но сила нашего характера не должна вызывать сомнений. Мы будем готовы к следующему матчу. Мы верим в себя и свои возможности, и сегодня мы их продемонстрировали», – сказал Хау в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Чистый удар в голень Ольмо со стороны Малика, и кстати у самого нарушителя не было никаких сомнений по этому поводу, как и у судьи, который моментально показал на точку, ВАР тоже не возражал по этому поводу, так что, кроме как самих себя винить англичанам - никого не стоит, хотя сыграли они сегодня действительно очень хорошо, это надо признать в том числе!
Ответ Alex.K71
Ну да, сам Тиав вообще не спорил и видно было даже после матча, что он осознаёт свой косяк и что игроки Касла его пытаются взбодрить
Ответ Alex.K71
Зачем добавлять 4 минуты и играть больше ?негрейра набрал ?
Один удар в штангу и момент с голом. Какие ещё явные шансы у Ньюкасла были? Простые забеги по флангу теперь за моменты считаются?
А так не отрицаю, что Ньюкасл выглядел лучше, интенсивнее и классно разрушал игру Барсы. Только вот две проблемы у такого футбола:
1. Бегать так постоянно во всех турнирах - невозможно, особенно совмещая АПЛ с ЛЧ.
2. Игроки которые тянут физически такой футбол - это за редким исключением (привет Тонали) быстрые, крепкие "лоси", с не очень хорошим умением создавать моменты и без креатива.
Ответ Тимур Рашидов
Барселона по статистике пробежала даже больше Ньюкасла в этом матче, не надо выдавать желаемое за действительное.
Ответ sintenced
У Барселоны футбол ещё интенсивнее
Ньюкасл совсем слабо выглядел для домашней игры
Вам придется больше оборонятся на их поле :D Это уже будет не регби, а футбол на хорошем газоне.
Ответ BurBon
Что не так с газоном? Игрокам Барсы понравился, много на нём лежали.
Ответ sintenced
Вам выпал супер шанс, обыграть измотанную Барсу, с поломанной защитой, а вы кое как 1 заковыряли на 85 -й :xD
Я более бессмысленной беготни чем у Ньюкасла не припомню. По сути у сорок прессинг ради прессинга, единоборства ради единоборств. Порой ощущение складывается что тренер Ньюкасла в прошлом был тренером по американскому футболу или регби
Ответ Hangman29
+. Им бы больше пользы принесло сесть в автобус и бегать в контры, так бы Барсу пару раз поймали бы может. А так они прессингуют, Барса выбивает, далее возня в центре и так по кругу...
Ответ Hangman29
Не нравится, что не раздвигают ноги как испанские середняки и аутсайдеры?
ну для Ньюкасла действительно выдающийся. другое дело что при выдающемся для себя матче не обыграли такую Барселону,да и моментов не сказать чтобы много было. что для одних выдающийся матч, для соперника средний. вот и разница в командах
в выдающихся матчах выигрывают хотя бы 1:0
ну как по мне, Барселона нечего не показала.Нюкасл был лучше. Но на Камп ноу у англичан шансов нет
В ответной игре шансы нулевые. Барса Атлетико возила по всем фронтам не оставляя ни малейшего шанса.
Ответ Alexsandr Golubev
Атлетико вышел оборонять счет, Ньюкаслу это не нужно, поэтому и трусливо как матрасы играть не будут.
У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля. У «сорок» 4 точных попытки из 16
10 марта, 22:29
Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому. Вырвать эту ничью – фантастика»
10 марта, 22:20
