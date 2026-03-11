  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Аталанты» Палладино об 1:6 от «Баварии»: «Они неудержимы временами, но я бы снова сыграл так же. Мы здесь благодаря нашему менталитету»
Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о разгромном поражении от «Баварии» (1:6) дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Что произошло после первого гола соперника? И стали бы вы играть против них так же в следующий раз?

– Прежде всего, поздравляю «Баварию»: очень сильная команда, временами она действительно неудержима.

Сегодня вечером лучшими на поле были болельщики. Я хочу поблагодарить их, они поддерживали нас до конца, несмотря на это поражение. Опыт, который помогает нам расти, он привел нас к этому результату.

Я бы снова сыграл так: если мы оказались здесь, вышли в полуфинал Кубка Италии и играем в чемпионате, то это благодаря нашему менталитету. И поэтому я бы снова сыграл так. Я не люблю прятать свой характер, и эта команда – тоже.

– Насколько игроки «Баварии» хороши вживую?

– Я никогда не видел игроков с такими качествами, они меня действительно впечатлили. Они всегда бьют по мячу правильной ногой и с правильной скоростью. Можно отсиживаться в обороне, но они все равно сделают вам больно.

У нас четыре важных потери в составе, было мало игроков в атаке, и мы все равно предпочли продолжить то, что делали против «Удинезе». Нам это не удалось. Но если мы дошли до этого этапа, то только потому, что именно с таким менталитетом обыграли «Челси» и «Боруссию», – сказал итальянец в эфире Sky.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoАталанта
logoбундеслига Германия
logoРаффаэле Палладино
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Болельщики у "Аталанты" действительно крутые. Мало того, что визуально почти никто не уходил до самого конца, так еще и чанты продолжали до последней минуты исполнять. Даже как то приятно, что гол престижа все таки для них случился. Ну и уважительно в целом относились и к сопернику, тому же Олисе многие там хлопали после второго его красивого гола.
Немецкого босса сложно пройти
Бавария это наивысший уровень в футболе
Эдерсона и Де Кетеларе критически не хватает, хотя и они бы с такой Баварией не помогли
Ответ Вадим Белозёров
Эдерсона и Де Кетеларе критически не хватает, хотя и они бы с такой Баварией не помогли
Est takoe, osobenno Ederson s eqo 13km tocno bı pomoq, De Ron uje protiv silnıx komand ne tot yavno
Точно так же? Он игру смотрел? Бавария в штрафной Аталанты была как у себя дома. Заходила без стука, а игроки хозяев только взглядом их провожали. Счёт должны были делать 1-15
Ответ Evgen_Hazard
Точно так же? Он игру смотрел? Бавария в штрафной Аталанты была как у себя дома. Заходила без стука, а игроки хозяев только взглядом их провожали. Счёт должны были делать 1-15
Nascet 15 eto to konecno zaqnul, no 1-10 vpolne moqli slucitsya
позорно дома так проигрывать, и говорить после этого что то в таком духе.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
