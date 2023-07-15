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Месси – в Майами. Онлайн новой жизни Лео

Лионель Месси Лионель Месси
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Покоряет Америку.

 

Новая жизнь Лео Месси. Что происходит?

Лионель Месси – теперь в США. А мы следим, как он там обживается.

✍️ Ждем официальной презентации и подписания контракта 16 июля, в перерыве финала Золотого кубка (Мексика – Панама, играют в Лос-Анджелесе)

🏟️ Дебют за «Интер» запланирован на 21 июля, там игра с мексиканским «Крус Асуль» в североамериканском Кубке лиг

🏠 Пока Лео с семьей проводят первые дни в Майами как дома

Почему Месси будет комфортно в Майами?

Мы-то поняли, почему Лео выбрал именно этот город. Там же по-испански говорят три четверти населения! Вот еще много-много деталей: Месси едет не только в один из самых раскрученных клубов МЛС, но и в знакомую среду.

Месси в супермаркете

Да-да, как обычный человек: закупили с Антонеллой хлопья, сахар, цветные карандаши.

Со стандартной тележкой.

Между самых простых полок.

Фанат поцеловал Месси

Лео с семьей просто выходил из ресторана, раздавал автографы – и вдруг

Один парень, снимавший себя на селф-камеру, захотел большего, чем просто фото или видео.

Вот как все было

Месси прилетел в Майами!

Теперь уже точно, его заметили.

Скоро дебют!

В Майами рисуют огромного Месси

Гигантский и красочный мурал уже почти закончили. Его показала Виктория Бекхэм, жена Дэвида. Говорит, ее муж лично поучаствовал в создании!

Месси уже в форме «Интера»! Пока на картинке

Магазины готовятся.

Вот так это будет выглядеть!

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