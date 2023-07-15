Новая жизнь Лео Месси. Что происходит?

Лионель Месси – теперь в США. А мы следим, как он там обживается.

✍️ Ждем официальной презентации и подписания контракта 16 июля, в перерыве финала Золотого кубка (Мексика – Панама, играют в Лос-Анджелесе)

🏟️ Дебют за «Интер» запланирован на 21 июля, там игра с мексиканским «Крус Асуль» в североамериканском Кубке лиг

🏠 Пока Лео с семьей проводят первые дни в Майами как дома