16 комментариев

Восемь ярких сезонов.

В Лестере трагедия: клуб всего семь лет назад стал самым неожиданным чемпионом Англии, а теперь вылетает.

В последнем туре нужно было не просто обыграть «Вест Хэм» (это получилось – 2:1), а еще надеяться, что «Эвертон» не выиграет – но ливерпульцы победили и спаслись.

«Лестер» провел в АПЛ яркие восемь сезонов – вероятно, многие клубы из середины таблицы пожертвовали бы стабильностью ради такой мини-эпохи.

Чудо-спасение после подъема: за 9 последних туров набрали больше, чем за первые 29

«Лестер» вернулся в АПЛ перед сезоном-2014/15 – и устроил невероятное спасение от обратного вылета.

Команду в АПЛ выводил Найджел Пирсон, и боссы «Лестера» доверились ему даже после кошмарного старта сезона. К апрелю команда шла на уверенном последнем месте с 19 очками и всего четырьмя победами в 29 турах. Вместились мини-серии из четырех поражений подряд (дважды) и даже шести.

А затем – чудо. В оставшихся девяти турах «Лестер» победил семь раз (плюс одна ничья), за тур до конца обезопасились от вылета. Только за этот отрезок набрали 22 очка – на три больше, чем за 29 первых туров.

Летом с Пирсоном расстались – его сын и еще два футболиста оказались замешаны в скандале с оргией в Таиланде, владельцы не простили. И пригласили Клаудио Раньери. Конечно же, без непременного плана на новое чудо.

Но оно случилось.

То самое чемпионство: зажглись новые звезды, Раньери мотивировал пиццей, маленький клуб побил грандов

Золотой сезон «Лестера» действительно уже навсегда в истории АПЛ.

Это единственная команда не из большой шестерки в XXI веке, ставшая чемпионом Англии. И один из самых неожиданных сценариев в истории футбола. На победу «Лестера» в АПЛ принимали ставки с коэффициентом 5000 к 1!

В течение всего сезона, пока зажигались звезды Джейми Варди, Рияда Мареза, Нголо Канте, Каспера Шмейхеля, Дэнни Дринкуотера и других, Раньери повторял: «Наша задача – набрать сорок очков». Когда «Лестер» набрал сороковое очко, тренер был доволен: «Мы выполнили цель на сезон. Игроки заслужили шампанское!»

«Лестер» продолжал накатывать, Раньери обещал футболистам пиццу за сухие матчи – в такой домашней атмосфере команда наблюдала, как отваливаются конкуренты. «Все, что мы делаем, – чудо. Хочу, чтобы все так и продолжалось, но это сложно осуществить», – говорил итальянский тренер.

Когда «Челси» и «Тоттенхэм» играли ту чемпионскую ничью, вся команда смотрела матч дома у Варди. Чудо случилось: до сих пор не верится, что «Лестер» тогда смог.

Раньери уволили, и этого никто не понял. В ЛЧ дошли аж до четвертьфинала

После золота «Лестеру» удалось сохранить большую часть лидеров (ушел разве что Канте), укрепиться неплохими новичками, но сказка не продлилась. Игроки были недовольны работой Раньери, а тренер не прислушивался к коллективу.

«Лестер» держался в гонке за Лигу чемпионов, да и в самой ЛЧ смотрелся достойно. Вышли из группы, в 1/8 финала попали на «Севилью» и проиграли в гостях первый матч. Сразу после Клаудио уволили, и поначалу этого решения не понял вообще никто. Даже именитые коллеги.

Жозе Моуринью, у которого с Раньери долгое время были плохие отношения, и вовсе пришел на пресс-конференцию перед финалом Кубка лиги в майке с его инициалами CR: «Инициалы на моей футболке? Это мое почтение тому, кто написал самую красивую историю в Премьер-лиге. Он заслуживает, чтобы стадион «Лестера» назвали в честь Клаудио Раньери. Меня уволили из «Челси» в статусе действующего чемпиона. Крайне нехорошая отставка, как я тогда думал. Но это еще цветочки в сравнении с тем, что случилось с Клаудио».

Перестановки немного оживили команду – с Крэйгом Шекспиром как главным «Лестер» прошел «Севилью» и потрепал «Атлетико» в четвертьфинале, но все-таки тормознул на этой стадии. И больше в ЛЧ не появлялся.

Владелец погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете прямо рядом со стадионом после матча

В 2018-м на клуб обрушилась трагедия.

При крушении вертолета погиб владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха.

Он как обычно улетал со стадиона, сел на борт в центре поля, поднялся в воздух – и рухнул прямо рядом с ареной. Никто из того вертолета не выжил.

Клуб трогательно прощался с Вичаем, на памятный марш в Лестере собрались 50 тысяч человек, а на похороны прилетели все три экс-тренера, поработавшие на тот момент со Сривадханапрабхой в АПЛ – и Пирсон, и Раньери, и Шекспир.

Новости о том, что Каспера Шмейхеля, одним из первых узнавшего о трагедии, видели у стадиона в слезах, когда детали происшествия еще были не до конца известны, и другие болезненные фрагменты наверняка застряли в памяти у многих.

Околотоповый отрезок: два сезона в пятерке, Кубок и Суперкубок при Роджерсе

Сын Вичая продолжил дело: клуб не провалился, а закрепился у элитной группы. Два года подряд с Бренданом Роджерсом команда становилась пятой, не добирались до лигочемпионских мест совсем чуть.

«Лестер» при нем впервые выиграл Кубок Англии (в 2021-м) и следом Суперкубок.

«Я очень горжусь своими игроками. Это исторический день для нашего клуба, который первые сумел победить в Кубке Англии. Парни показали феноменальную смелость ради всех поколений болельщиков, которые пережили четыре поражения в предыдущих финалах. Для владельца и его семьи это также было большой мечтой. Мы сумели ее осуществить», – радовался Роджерс после кубковой победы.

Но следующие два года – лишь падение.

Деградация при Роджерсе – вплоть до зоны вылета и прощания

Экс-тренер «Ливерпуля» провел в Лестере почти четыре года.

Доверие к нему пропало только по ходу нынешнего сезона, когда команда выдала худший за 40 лет старт сезона, не усилилась из-за финансовых сложностей, а сам Роджерс переругался с половиной состава.

«Лестер» начал с шести поражений в семи турах и плотно погрузился на последнее место. Сезон испортили не только конфликты Роджерса, но и травмы одних ключевых футболистов, и регресс других (того же Чаглара Сеюнджю, на которого за год до того засматривались топ-клубы).

«Я, очевидно, разочарован тем, что ухожу незадолго до конца сезона. Я был абсолютно уверен, что мы добились бы результатов, необходимых для сохранения клуба в АПЛ, – говорил Роджерс об отставке. – Я всегда буду гордиться тем, чего мы смогли достичь в команде. Никогда не забуду победу над «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии и выход в еврокубки в следующих сезонах».

Без Роджерса спастись не получилось. «Лисы» стали всего лишь вторым победителем АПЛ, вылетевшим из лиги (речь именно об эпохе Премьер-лиги). Первым был «Блэкберн» 24 года назад.

Клуб оказался в сложном положении: истекают контракты важных футболистов – Тилеманса, Амарти, Чаглара, Менди, Эванса, Бертрана. Еще через год – у Мэддисона, Прата, Ндиди, Ихеаначо, Вестергора и Варди.

Кажется, «Лестеру» будет очень сложно в Чемпионшипе – и не факт, что получится вернуться.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ross Kinnaird; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Han Yan/XinHua