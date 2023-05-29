16 комментариев

Мы не забудем время «Лестера» в АПЛ: чудесное спасение, незабываемое золото, гибель владельца прямо у стадиона
Восемь ярких сезонов.
В Лестере трагедия: клуб всего семь лет назад стал самым неожиданным чемпионом Англии, а теперь вылетает.
В последнем туре нужно было не просто обыграть «Вест Хэм» (это получилось – 2:1), а еще надеяться, что «Эвертон» не выиграет – но ливерпульцы победили и спаслись.
«Лестер» провел в АПЛ яркие восемь сезонов – вероятно, многие клубы из середины таблицы пожертвовали бы стабильностью ради такой мини-эпохи.
Чудо-спасение после подъема: за 9 последних туров набрали больше, чем за первые 29
«Лестер» вернулся в АПЛ перед сезоном-2014/15 – и устроил невероятное спасение от обратного вылета.
Команду в АПЛ выводил Найджел Пирсон, и боссы «Лестера» доверились ему даже после кошмарного старта сезона. К апрелю команда шла на уверенном последнем месте с 19 очками и всего четырьмя победами в 29 турах. Вместились мини-серии из четырех поражений подряд (дважды) и даже шести.
А затем – чудо. В оставшихся девяти турах «Лестер» победил семь раз (плюс одна ничья), за тур до конца обезопасились от вылета. Только за этот отрезок набрали 22 очка – на три больше, чем за 29 первых туров.
Летом с Пирсоном расстались – его сын и еще два футболиста оказались замешаны в скандале с оргией в Таиланде, владельцы не простили. И пригласили Клаудио Раньери. Конечно же, без непременного плана на новое чудо.
Но оно случилось.
То самое чемпионство: зажглись новые звезды, Раньери мотивировал пиццей, маленький клуб побил грандов
Золотой сезон «Лестера» действительно уже навсегда в истории АПЛ.
Это единственная команда не из большой шестерки в XXI веке, ставшая чемпионом Англии. И один из самых неожиданных сценариев в истории футбола. На победу «Лестера» в АПЛ принимали ставки с коэффициентом 5000 к 1!
В течение всего сезона, пока зажигались звезды Джейми Варди, Рияда Мареза, Нголо Канте, Каспера Шмейхеля, Дэнни Дринкуотера и других, Раньери повторял: «Наша задача – набрать сорок очков». Когда «Лестер» набрал сороковое очко, тренер был доволен: «Мы выполнили цель на сезон. Игроки заслужили шампанское!»
«Лестер» продолжал накатывать, Раньери обещал футболистам пиццу за сухие матчи – в такой домашней атмосфере команда наблюдала, как отваливаются конкуренты. «Все, что мы делаем, – чудо. Хочу, чтобы все так и продолжалось, но это сложно осуществить», – говорил итальянский тренер.
Когда «Челси» и «Тоттенхэм» играли ту чемпионскую ничью, вся команда смотрела матч дома у Варди. Чудо случилось: до сих пор не верится, что «Лестер» тогда смог.
Раньери уволили, и этого никто не понял. В ЛЧ дошли аж до четвертьфинала
После золота «Лестеру» удалось сохранить большую часть лидеров (ушел разве что Канте), укрепиться неплохими новичками, но сказка не продлилась. Игроки были недовольны работой Раньери, а тренер не прислушивался к коллективу.
«Лестер» держался в гонке за Лигу чемпионов, да и в самой ЛЧ смотрелся достойно. Вышли из группы, в 1/8 финала попали на «Севилью» и проиграли в гостях первый матч. Сразу после Клаудио уволили, и поначалу этого решения не понял вообще никто. Даже именитые коллеги.
За что на самом деле уволили Клаудио Раньери
Жозе Моуринью, у которого с Раньери долгое время были плохие отношения, и вовсе пришел на пресс-конференцию перед финалом Кубка лиги в майке с его инициалами CR: «Инициалы на моей футболке? Это мое почтение тому, кто написал самую красивую историю в Премьер-лиге. Он заслуживает, чтобы стадион «Лестера» назвали в честь Клаудио Раньери. Меня уволили из «Челси» в статусе действующего чемпиона. Крайне нехорошая отставка, как я тогда думал. Но это еще цветочки в сравнении с тем, что случилось с Клаудио».
Перестановки немного оживили команду – с Крэйгом Шекспиром как главным «Лестер» прошел «Севилью» и потрепал «Атлетико» в четвертьфинале, но все-таки тормознул на этой стадии. И больше в ЛЧ не появлялся.
Владелец погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете прямо рядом со стадионом после матча
В 2018-м на клуб обрушилась трагедия.
При крушении вертолета погиб владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха.
Он как обычно улетал со стадиона, сел на борт в центре поля, поднялся в воздух – и рухнул прямо рядом с ареной. Никто из того вертолета не выжил.
Клуб трогательно прощался с Вичаем, на памятный марш в Лестере собрались 50 тысяч человек, а на похороны прилетели все три экс-тренера, поработавшие на тот момент со Сривадханапрабхой в АПЛ – и Пирсон, и Раньери, и Шекспир.
«Лестер» простился с владельцем 50-тысячным маршем. Столько слез я не видела никогда
Новости о том, что Каспера Шмейхеля, одним из первых узнавшего о трагедии, видели у стадиона в слезах, когда детали происшествия еще были не до конца известны, и другие болезненные фрагменты наверняка застряли в памяти у многих.
Околотоповый отрезок: два сезона в пятерке, Кубок и Суперкубок при Роджерсе
Сын Вичая продолжил дело: клуб не провалился, а закрепился у элитной группы. Два года подряд с Бренданом Роджерсом команда становилась пятой, не добирались до лигочемпионских мест совсем чуть.
«Лестер» при нем впервые выиграл Кубок Англии (в 2021-м) и следом Суперкубок.
«Я очень горжусь своими игроками. Это исторический день для нашего клуба, который первые сумел победить в Кубке Англии. Парни показали феноменальную смелость ради всех поколений болельщиков, которые пережили четыре поражения в предыдущих финалах. Для владельца и его семьи это также было большой мечтой. Мы сумели ее осуществить», – радовался Роджерс после кубковой победы.
Но следующие два года – лишь падение.
Деградация при Роджерсе – вплоть до зоны вылета и прощания
Экс-тренер «Ливерпуля» провел в Лестере почти четыре года.
Доверие к нему пропало только по ходу нынешнего сезона, когда команда выдала худший за 40 лет старт сезона, не усилилась из-за финансовых сложностей, а сам Роджерс переругался с половиной состава.
«Лестер» начал с шести поражений в семи турах и плотно погрузился на последнее место. Сезон испортили не только конфликты Роджерса, но и травмы одних ключевых футболистов, и регресс других (того же Чаглара Сеюнджю, на которого за год до того засматривались топ-клубы).
«Я, очевидно, разочарован тем, что ухожу незадолго до конца сезона. Я был абсолютно уверен, что мы добились бы результатов, необходимых для сохранения клуба в АПЛ, – говорил Роджерс об отставке. – Я всегда буду гордиться тем, чего мы смогли достичь в команде. Никогда не забуду победу над «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии и выход в еврокубки в следующих сезонах».
Без Роджерса спастись не получилось. «Лисы» стали всего лишь вторым победителем АПЛ, вылетевшим из лиги (речь именно об эпохе Премьер-лиги). Первым был «Блэкберн» 24 года назад.
Клуб оказался в сложном положении: истекают контракты важных футболистов – Тилеманса, Амарти, Чаглара, Менди, Эванса, Бертрана. Еще через год – у Мэддисона, Прата, Ндиди, Ихеаначо, Вестергора и Варди.
Кажется, «Лестеру» будет очень сложно в Чемпионшипе – и не факт, что получится вернуться.
Детальнее о проблемах «Лестера» в этом сезоне. Что случилось с командой?
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ross Kinnaird; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Han Yan/XinHua
Все пишут про "лучше", но я вот понять не могу, кому и почему
Понятно, что каждый матч не смотрел, но после каждого тура смотрел результаты матчей, как там Лестер.
До сих пор одно из самых крутых футбольных воспоминаний. До последнего момента не верилось, что это случится.
Лестер подарил обычным зрителям сказку, а локальным болелам настоящее чудо. Где бы они ни оказались через 10-20 лет (а хотелось бы, чтобы в премьер лиге), тот сезон навсегда останется ЛЕГЕГДАРНЫМ, как говорил Барни Стинсон