96 комментариев

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Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

Оливье Жиру Оливье Жиру
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
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Выкатил конфетку для Жиру.

«Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов давил-давил «Милан» дома, чтобы отыграть один пропущенный в гостях, выжил даже после пенальти благодаря классному сэйву вратаря Алекса Мерета, но потом все же получил.

От реактивного Рафы Леау. Португалец натурально промчал через половину поля, чтобы выложить идеальный пас для Оливье Жиру.

Нужно оценить все это в динамике.

И немного деталей. Вот в этой точке все началось, до чужих ворот три четверти поля. Только что Хвича отдал не очень удобный пас на Танги Ндомбеле – и мячом завладел Леау.

Рафа не дал Ндомбеле себя догнать, а еще двоих соперников обыграл. Например, при входе в штрафную дерзко прокинул мимо Амира Ррахмани. Тут кажется, что у форварда «Милана» минимум шансов, но все-таки он вовремя протолкнул, а защитник «Наполи» невовремя пошел в подкат.

В итоге Оливье Жиру забивал вообще без сопротивления, просто из вратарской направил мимо защитника, Алекса Мерета в момента паса тоже уже отыграли.

Так результатом давления «Наполи» стал гол «Милана», усложнивший все в два раза.

В итоге именно этот момент – решающий, победный гол в противостоянии.

Наполи Италия – Милан Италия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43 Жиру, 1:1 – 90 Осимхен.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Мариу Руй (Оливера, 34), Лоботка, Зелиньски (Распадори, 74), Ндомбеле (Элмаз, 63), Политано (Лосано, 34), Кварацхелия, Осимхен.
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 59), Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).
Предупреждения:
Эрнандес (45), Меньян (45), Ди Лоренцо (45), Оливера (90).

Фото: eastnews.ru/ALBERTO PIZZOL; globallookpress.com/Ciro Fusco

96 комментариев

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Артем Бреховских
Проход действительно великолепный) но так же меня веселит, как многие современные защитники бегут эффектно спасать ворота, находясь в створе, вместо того, чтобы сопроводить единственного нападающего, потенциального адресата для передачи... Причем ладно бы защитник при этом хоть чему-то мешал, но ведь он дал отдать Леау пас любой точности (потому что на километре пространства никого, кроме Жиру, куда не откати - все равно там только Жиру на ударной позиции) и закрыл собой метр пустых ворот, потому что находился на линии и никак не мог сократить дистанцию и закрыть большую площадь...
+106
-4
+102
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Gogerman
А сколько реклам надо посмотреть, чтобы все-таки увидеть фрагмент матча?.. Я на третьем ролике сдался
+75
-4
+71
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Yri Yrov
кто то тут мне втирал что Наполи уже в финале и уже взяли Лч, покажись герой, ещё и спор выиграл у меня
+64
-7
+57
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safe1q
«Бразилец натурально промчал через половину поля, чтобы выложить идеальный пас для Оливье Жиру»

Португалец, всё же
+34
0
+34
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Madcomposer
Ну тут для защиты Наполи можно музыку из Бенни Хилла включать
+25
-1
+24
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inf
Ответ Gogerman
А сколько реклам надо посмотреть, чтобы все-таки увидеть фрагмент матча?.. Я на третьем ролике сдался
в 2023-м уже можно подумать о том, чтобы установить блокировщик рекламы )
+24
-3
+21
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Vinnipukh Vinni
Ответ Артем Бреховских
Проход действительно великолепный) но так же меня веселит, как многие современные защитники бегут эффектно спасать ворота, находясь в створе, вместо того, чтобы сопроводить единственного нападающего, потенциального адресата для передачи... Причем ладно бы защитник при этом хоть чему-то мешал, но ведь он дал отдать Леау пас любой точности (потому что на километре пространства никого, кроме Жиру, куда не откати - все равно там только Жиру на ударной позиции) и закрыл собой метр пустых ворот, потому что находился на линии и никак не мог сократить дистанцию и закрыть большую площадь...
Ответ простой. Хорошего нападающего (а Жиру хоть и деревянный, но умный игрок) в таких ситуациях невозможно "сопроводить", так как он меняет темп бега и стремится оказаться вне зоны, видимости защитника.
То есть в итоге Жиру просто зашёл бы с мячом в ворота и всё.
+25
-5
+20
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Алексей Шурпач
Ответ Universal1000
Комментарий удален модератором
Леау пол сезона никокой был, очнулся как матча 3-4 назад.
+23
-5
+18
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Марат Люсьеныч
как поухали, фаны Наполи?)
+19
-1
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Unreal Thierry
Ответ safe1q
«Бразилец натурально промчал через половину поля, чтобы выложить идеальный пас для Оливье Жиру» Португалец, всё же
Да, но промчал как бразилец)
+16
-1
+15
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Anton Tsybulsky
Он как бы португалец, а не бразилец.
+8
0
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Sarumian
У меня только один вопрос: "Какого хрена защитник делал ?"
Надо было его до штрафной аккуратно уронить и получить жёлтую карточку.
+6
0
+6
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Metalloid
Как мне тут говорили сначала, Наполи в финале, как говорили после прошлого матча, мол это просто Осимхэна не была, ничего я не понимаю.
По итогу вторую игру Хвича показывает игру уровня Рубина, Осимхэна не видно, Наполи заполнился клоунадой в защите и навесами в атаке. Просто есть класс команды, есть характер, наполи просто провинциалы, что город, кто команда. Жду Милан - Реал, очень хочу!!!
+15
-10
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Lazeeer
Ндомбеле кадр конечно, потерял мяч на ровном месте ( это ладно бывает)но потом просто пол поля сопровождает сзади Леау до конца атаки, ну нет же у тебя желтой, сфоли ты на нём, знаешь же что быстрогогий игрок и атака опасная развивается, темболее ты опорник, такие атаки в зародыше срывать надо.
+5
0
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Милан 737..
Леао вообще красавец ! 👍👏👏👏
+4
0
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Марина Быстрова
Ответ Yri Yrov
кто то тут мне втирал что Наполи уже в финале и уже взяли Лч, покажись герой, ещё и спор выиграл у меня
Они тут не появятся,со мной трое вроде бы спорили,сейчас отходят)
Завтра будет визг про пенальти и что Неаполь задавил Милан. Но результат на табло)
+6
-3
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Anime Power
Хвича семенил ножками при дриблинге как сой бой, а Леао как гигачад в 3-4 касания проходил оборону Наполи)
+3
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Metalloid
Ответ Gio S
Ни чего он не использовал ! Тупо автобус ставил и всё ! Я помню матч с Барсой , где Вальдес в центре поля бегал не боясь контр атаки Интера . Помню как он в играя дома высушил поле , что бы Барсе в пас играть было трудно . Манал я такие победы ! Лучше по мужски проиграть ! Вот поэтому я люблю Ливерпуль ! Всегда бьётся , да может проиграть ! Но играет по мужски всегда .
Представляю такой исторический опус, какой плохой Кутузов, убегал от Наполеона, истощил его армию и очень скучно слился с Бородино, вместо того, что бы сразу дать генеральное сражение и героически слиться )
А по факту помню я те матчи, я болел за барсу, вот только они тупо катали в центре поля том же и дальше 30 метров не подходили. И ватокат Пепа, с возрастом, мне не нравится совсем.
+3
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Маршал Ней
Проход был действительно хорошо, но на пространстве, на скорости и при умелом исполнителе видели и по-круче. Другой вопрос, оборона Милана вместе с вратарем - это же криптонит. Сняли, накрыли, вынесли, отобрали почти все, что можно и главное, нужно было. Наполи, образно выражаясь, долбился весь мач головой в стену - ну в итоге немного штукатурки отпало, но стена на месте. Прямо впечатлили.
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Александр Никитин
да любой нападающий в такой ситуации даже дворовый футболист инстинктивно приостановится даст пробежать защитнкам и ударит в пустые Жиру за это хвалить это вообще цирк
Это потому, что защитник бежал перед ним и старался контролировать его. Если бы он бежал ближе, Жиру ускорился бы и получил бы пас не в недодачу, а на линии ворот. Безвыходная для центрального защитника ситуация.
Единственный реальный метод спастись в той ситуации - отобрать мяч у Леау, не дать ему прорваться к воротам. Или хотя бы сфолить, но игроки Наполи пытались отобрать мяч чисто или просто не успевали. А когда он уже прошёл всех, всё уже от него и Жиру зависело.
+3
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Юрий Кечко
Ответ Yri Yrov
кто то тут мне втирал что Наполи уже в финале и уже взяли Лч, покажись герой, ещё и спор выиграл у меня
Ну я хотел с кем то поспорить , не с тобой , но тоже активно доказывал что Наполи пройдёт
И мне не впадлу признать что Я оказался неправ , и Милан прошёл по делу

Но вот задним умом постфактум все сильны вые..
Так что пыл свой угомони пацанёнок
+4
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Lifar Skladchikov
Ответ Артем Бреховских
Проход действительно великолепный) но так же меня веселит, как многие современные защитники бегут эффектно спасать ворота, находясь в створе, вместо того, чтобы сопроводить единственного нападающего, потенциального адресата для передачи... Причем ладно бы защитник при этом хоть чему-то мешал, но ведь он дал отдать Леау пас любой точности (потому что на километре пространства никого, кроме Жиру, куда не откати - все равно там только Жиру на ударной позиции) и закрыл собой метр пустых ворот, потому что находился на линии и никак не мог сократить дистанцию и закрыть большую площадь...
Этот вопрос можно и задать про параллельный матч, где Родриго пешком прошел 11 метров, великий Тиагу Силва просмотрел гол из удобной позиции. Я не очень понимаю, чем он вообще занимался в штрафной.
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inf
Ответ Gio S
Ему переходить надо в более сильную команду , если есть вариант такой . Просто в сильной команде не смогут так закрыть его . Представить что в Сити его так опекать будут , там тупо Де Брюйне с центра расстреливать будет ворота . Или любую другую мастеровитую команду . Футбол такая штука , часто на тоненького всё . Забей он , когда прорвался всё таки через двух , сразу начали бы писать мол вот его держали всю игру и всё равно он прорвался и забил . Такая вот штука футбол .
Тоже спорно. В Наполи его уже сравнивают с Марадоной, а это для них - святое. А у него только первый сезон. Имхо, отыграть бы ему еще там сезон, - если уровень будет +- такой же, тогда уже думать о переходе в более статусные клубы. При этом есть подозрение, что если Осимхена переманят этим летом, то и у Хвичи показатели резко упадут - у них там отличная связка сложилась. Он классный игрок, несомненно, но стоит и учитывать, что в Наполи у него в этом сезоне суперсвязка с Осимхеном + это первый сезон в Европе. Имхо, надо ему задержаться в Наполи еще на сезон.
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Gio S
Ответ Sarumian
У меня только один вопрос: "Какого хрена защитник делал ?" Надо было его до штрафной аккуратно уронить и получить жёлтую карточку.
Его в центре Лоренцо мог спокойно аккуратно уложить ) Видать думал обгонит )
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udiekemen
Фантастика кнш🍻
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