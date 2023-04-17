96 комментариев

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!
Выкатил конфетку для Жиру.
«Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов давил-давил «Милан» дома, чтобы отыграть один пропущенный в гостях, выжил даже после пенальти благодаря классному сэйву вратаря Алекса Мерета, но потом все же получил.
От реактивного Рафы Леау. Португалец натурально промчал через половину поля, чтобы выложить идеальный пас для Оливье Жиру.
Нужно оценить все это в динамике.
И немного деталей. Вот в этой точке все началось, до чужих ворот три четверти поля. Только что Хвича отдал не очень удобный пас на Танги Ндомбеле – и мячом завладел Леау.
Рафа не дал Ндомбеле себя догнать, а еще двоих соперников обыграл. Например, при входе в штрафную дерзко прокинул мимо Амира Ррахмани. Тут кажется, что у форварда «Милана» минимум шансов, но все-таки он вовремя протолкнул, а защитник «Наполи» невовремя пошел в подкат.
В итоге Оливье Жиру забивал вообще без сопротивления, просто из вратарской направил мимо защитника, Алекса Мерета в момента паса тоже уже отыграли.
Так результатом давления «Наполи» стал гол «Милана», усложнивший все в два раза.
В итоге именно этот момент – решающий, победный гол в противостоянии.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Мариу Руй (Оливера, 34), Лоботка, Зелиньски (Распадори, 74), Ндомбеле (Элмаз, 63), Политано (Лосано, 34), Кварацхелия, Осимхен.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 59), Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).
- Предупреждения:
- Эрнандес (45), Меньян (45), Ди Лоренцо (45), Оливера (90).
Фото: eastnews.ru/ALBERTO PIZZOL; globallookpress.com/Ciro Fusco
Португалец, всё же
То есть в итоге Жиру просто зашёл бы с мячом в ворота и всё.
Надо было его до штрафной аккуратно уронить и получить жёлтую карточку.
По итогу вторую игру Хвича показывает игру уровня Рубина, Осимхэна не видно, Наполи заполнился клоунадой в защите и навесами в атаке. Просто есть класс команды, есть характер, наполи просто провинциалы, что город, кто команда. Жду Милан - Реал, очень хочу!!!
Завтра будет визг про пенальти и что Неаполь задавил Милан. Но результат на табло)
А по факту помню я те матчи, я болел за барсу, вот только они тупо катали в центре поля том же и дальше 30 метров не подходили. И ватокат Пепа, с возрастом, мне не нравится совсем.
Единственный реальный метод спастись в той ситуации - отобрать мяч у Леау, не дать ему прорваться к воротам. Или хотя бы сфолить, но игроки Наполи пытались отобрать мяч чисто или просто не успевали. А когда он уже прошёл всех, всё уже от него и Жиру зависело.
И мне не впадлу признать что Я оказался неправ , и Милан прошёл по делу
Но вот задним умом постфактум все сильны вые..
Так что пыл свой угомони пацанёнок