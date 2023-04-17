96 комментариев

Выкатил конфетку для Жиру.

«Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов давил-давил «Милан» дома, чтобы отыграть один пропущенный в гостях, выжил даже после пенальти благодаря классному сэйву вратаря Алекса Мерета, но потом все же получил.

От реактивного Рафы Леау. Португалец натурально промчал через половину поля, чтобы выложить идеальный пас для Оливье Жиру.

Нужно оценить все это в динамике.

И немного деталей. Вот в этой точке все началось, до чужих ворот три четверти поля. Только что Хвича отдал не очень удобный пас на Танги Ндомбеле – и мячом завладел Леау.

Рафа не дал Ндомбеле себя догнать, а еще двоих соперников обыграл. Например, при входе в штрафную дерзко прокинул мимо Амира Ррахмани. Тут кажется, что у форварда «Милана» минимум шансов, но все-таки он вовремя протолкнул, а защитник «Наполи» невовремя пошел в подкат.

В итоге Оливье Жиру забивал вообще без сопротивления, просто из вратарской направил мимо защитника, Алекса Мерета в момента паса тоже уже отыграли.

Так результатом давления «Наполи» стал гол «Милана», усложнивший все в два раза.

В итоге именно этот момент – решающий, победный гол в противостоянии.

Фото: eastnews.ru/ALBERTO PIZZOL; globallookpress.com/Ciro Fusco