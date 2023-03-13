42 комментария

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Фальшивые купюры с надписью «Мафия» – акция фанатов «Атлетика» против «Барселоны». Новая реальность после дела о коррупции

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Футбол Футбол

«В Сегунду! В Сегунду!»

В чемпионате Испании лидер все тот же: «Барселона» обыграла «Атлетик» на выезде (1:0) благодаря голу Рафиньи в конце первого тайма.

Интересное в этом матче было не только на поле. Посмотрите на трибуны.

Фанаты «Атлетика» засыпали друг друга фальшивыми купюрами с эмблемой «Барсы» и надписью «мафия». Кроме того, они скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!» Это отсылка к так называемому «Делу Негрейры», коррупционному скандалу, в который вляпался каталонский клуб.

Все из-за выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро с 2001 года – это подсчеты прокуратуры. В период с 2016-го по 2018-й клуб перевел Негрейре аж 1,4 млн евро.

Фанаты «Атлетика» анонсировали акцию еще до матча. Объединение Herri Harmaila обратилось к болельщикам: «Создано бедными, украдено богатыми. Дело Негрейры – это лишь верхушка айсберга. На 30-й минуте матча с «Барсой» покажите им свой гнев. Скачайте, распечатайте [бумажки] и называйте их по имени. Мафией».

Это не первый случай с купюрами в последнее время. Перед матчем с «Барсой» 3 марта подобную акцию устроили фанаты «Реала» – они бросали банкноты с изображением президента каталонского клуба Жоана Лапорты и выкрикивали «Коррупция в федерации».

Любопытно, что в конце игры «Барсы» и «Атлетика» на судью резко обратили внимание: на 87-й минуте главный арбитр Хесус Хиль Мансано отменил мяч команды из Бильбао из-за руки у Икера Муниаина в начале голевой атаки. Кажется, решение справедливое: все указывает на то, что рука была.

Теперь отрыв от «Реала» перед домашним класико составляет аж 9 очков.

Атлетик – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 45 Рафинья.
АтлетикАгирресабала, Де Маркос (Капа, 84), Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 84), Уильямс.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Фати, 83), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави (Galiot, 90), Левандовски, Рафинья (Алонсо, 83), Ферран Торрес (Кессиэ, 68).
Предупреждения:
Уильямс (30), Серджи Роберто (76), Саррага (86).

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Pablo Garcia Sacristan/Anadolu Agency; AFP/Pablo Garcia Sacristan / Anadolu Agency via AFP

42 комментария

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Kaloyan Yalamov
Когда веришь желтой прессе и не такое возможно... Насколько я помню, обвиняемый невиновен до безусловного доказательства его вины судом.
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Апач
Ответ v.belorussky
Надо быть полными идиотами, чтобы устраивать такие акции в то время, как нет никакого решения суда, а есть только спекуляция отдельной информацией. Вредит это всей Ла Лиге, а не отдельному клубу.
весь стадион полных идиотов, и только ты один самый умный. Там доказательство у налоговой выше крыши. Уже прокуратуру подключили. Причем даже барселоновские представителти не опровергают наличие договоров и платы. Там сейчас скандал, что никаких отчетных материалоов выполнения работы Негрейра ФКБ не передавал, а оказывал некие "устные" услуги....
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Апач
Ответ yarmuck
Сначала доказательства, а потом уже акции. А пока держите поражение)
мне кажется, как раз доказательств то уже у налоговиков выше крыши. Потому они и подтянули "прокурорски", а те в свою очередь уже завели дело и вынесли обвинение. За что купил -а то и продал: инфа из Зе Атлетика.
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Pikachu Pikachu
Ну тут по факту
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Ну и Су** Реал
Ответ romaroman26
самому не смешно? лучший клуб мира, ну ты юморист. вылетили от мю, который потом 7 голов пропустил
а ты считаешь Реалом лучшем клубам ?? следующий сезон посмотрим как будут играть лучше клуб мира Барса !
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Real_v_dushe
Ни один ещё клуб Испании так не уважали, как каталонский кабинет. Это позорнейшая команда и позорнейшая веха в истории испанского футбола.
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Герман Гевейлер
Плевать на эти акции. Visca El Barca!
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v.belorussky
Надо быть полными идиотами, чтобы устраивать такие акции в то время, как нет никакого решения суда, а есть только спекуляция отдельной информацией.

Вредит это всей Ла Лиге, а не отдельному клубу.
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Boni Jek
Ответ romaroman26
и влетит мю . хотя стоп уже. позорно без евровесны барсе, не считаешь?
Мю Ливерпуль 0-7)))))
🤧
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Boni Jek
Ответ romaroman26
и влетит мю . хотя стоп уже. позорно без евровесны барсе, не считаешь?
Мальчик кому нужна лига Европы???
Сейчас цель у Барселоны ла лига и кубок Испании. Один турнир Барселона уже выиграла выиграв в финале супер кубка у судейского реала 3-1. Нужно сделать внутренний требл,надеюсь все запомнил???

?
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romaroman26
Ответ Boni Jek
+9 от реала жить спокойно не дают))) ещё и на Камп Ноу Барселона разнесет судейский клуб реал
и влетит мю . хотя стоп уже. позорно без евровесны барсе, не считаешь?
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romaroman26
Ответ Ну и Су** Реал
Ху*теры.. Барса.. так хотите что б Лучшее клуб мира.. не играла.. да чего мерзко это ХУ*ТЕРЫ. ПОШЛИ.. что б вы там не говорили все равно барса чемпион..Ла Лиги.. и дальше...скоро увидим как там Реала сделает..когда прокуратура за дела возьмёт.... ХУ*ТЕРЫ...
самому не смешно? лучший клуб мира, ну ты юморист. вылетили от мю, который потом 7 голов пропустил
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romaroman26
Ответ Raindrop Drop Top
Знатно их Барса опрокинула, заткнули рты шикарной победой за счет характера. А баски могут и дальше сколько угодно кидать свои бумажки, вместо того чтобы научиться забивать голы ногами, а не руками 🤣
победа ничто против запятноной репутации
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Boni Jek
Ответ Barca
Мечтайте, хейтеры 🤭🤫🤣
Им больно и они в агонии)))🤧
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Boni Jek
Ответ AmanEsen
Если серьезно, то как бы реально будет справедливо отправить их в сегунду. Просто осознайте тот факт, что Барса систематически платила вице-президенту судейского комитета. Это скандал на уровне Кальчополи. У Юве помимо вылета и снятия очков, помнится еще титулы отобрали.
Не переживай,реал окажется в сегунде
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Boni Jek
Ответ Ну и Су** Реал
Ху*теры.. Барса.. так хотите что б Лучшее клуб мира.. не играла.. да чего мерзко это ХУ*ТЕРЫ. ПОШЛИ.. что б вы там не говорили все равно барса чемпион..Ла Лиги.. и дальше...скоро увидим как там Реала сделает..когда прокуратура за дела возьмёт.... ХУ*ТЕРЫ...
Прокуратура Испании обязательно возьмётся за судейский реал!
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MajestySport
Давно пора приземлить эту срамоту
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Boni Jek
Ответ Real_v_dushe
Этого каталашского кабинета просто не должно быть в текущем чемпионате.
+9 от реала жить спокойно не дают))) ещё и на Камп Ноу Барселона разнесет судейский клуб реал
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Boni Jek
Ответ Мухаммад Джураев
Момент гола 2го никакой игры рукой не было опасно играл сам Де Йонг
Все полегчало
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Boni Jek
Ответ Born is the King
Позорище а не клуб , с репутацией кабинета. Остальные клубы ла лиги тоже должны действовать
А чему ты удивлён???
реал всегда славился коррупцией и подкупом судей
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Boni Jek
Больные баски. И не видать вам в следующем сезоне игр в еврокубках
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-4
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Born is the King
Позорище а не клуб , с репутацией кабинета. Остальные клубы ла лиги тоже должны действовать
+4
-5
-1
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svaz
Ответ Английский_пациент
В сегунду !
Мадрид!
+12
-9
+3
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Мухаммад Джураев
Момент гола 2го никакой игры рукой не было опасно играл сам Де Йонг
+1
-5
-4
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Real_v_dushe
Этого каталашского кабинета просто не должно быть в текущем чемпионате.
+2
-3
-1
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