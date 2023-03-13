42 комментария

Фальшивые купюры с надписью «Мафия» – акция фанатов «Атлетика» против «Барселоны». Новая реальность после дела о коррупции
«В Сегунду! В Сегунду!»
В чемпионате Испании лидер все тот же: «Барселона» обыграла «Атлетик» на выезде (1:0) благодаря голу Рафиньи в конце первого тайма.
Интересное в этом матче было не только на поле. Посмотрите на трибуны.
Фанаты «Атлетика» засыпали друг друга фальшивыми купюрами с эмблемой «Барсы» и надписью «мафия». Кроме того, они скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!» Это отсылка к так называемому «Делу Негрейры», коррупционному скандалу, в который вляпался каталонский клуб.
Все из-за выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро с 2001 года – это подсчеты прокуратуры. В период с 2016-го по 2018-й клуб перевел Негрейре аж 1,4 млн евро.
Фанаты «Атлетика» анонсировали акцию еще до матча. Объединение Herri Harmaila обратилось к болельщикам: «Создано бедными, украдено богатыми. Дело Негрейры – это лишь верхушка айсберга. На 30-й минуте матча с «Барсой» покажите им свой гнев. Скачайте, распечатайте [бумажки] и называйте их по имени. Мафией».
Это не первый случай с купюрами в последнее время. Перед матчем с «Барсой» 3 марта подобную акцию устроили фанаты «Реала» – они бросали банкноты с изображением президента каталонского клуба Жоана Лапорты и выкрикивали «Коррупция в федерации».
Любопытно, что в конце игры «Барсы» и «Атлетика» на судью резко обратили внимание: на 87-й минуте главный арбитр Хесус Хиль Мансано отменил мяч команды из Бильбао из-за руки у Икера Муниаина в начале голевой атаки. Кажется, решение справедливое: все указывает на то, что рука была.
Теперь отрыв от «Реала» перед домашним класико составляет аж 9 очков.
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
- Гол:
- 0:1 – 45 Рафинья.
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Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос (Капа, 84), Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 84), Уильямс.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Фати, 83), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави (Galiot, 90), Левандовски, Рафинья (Алонсо, 83), Ферран Торрес (Кессиэ, 68).
- Предупреждения:
- Уильямс (30), Серджи Роберто (76), Саррага (86).
Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?
Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Pablo Garcia Sacristan/Anadolu Agency; AFP/Pablo Garcia Sacristan / Anadolu Agency via AFP
Вредит это всей Ла Лиге, а не отдельному клубу.
🤧
Сейчас цель у Барселоны ла лига и кубок Испании. Один турнир Барселона уже выиграла выиграв в финале супер кубка у судейского реала 3-1. Нужно сделать внутренний требл,надеюсь все запомнил???
?
реал всегда славился коррупцией и подкупом судей