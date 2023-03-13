42 комментария

«В Сегунду! В Сегунду!»

В чемпионате Испании лидер все тот же: «Барселона» обыграла «Атлетик» на выезде (1:0) благодаря голу Рафиньи в конце первого тайма.

Интересное в этом матче было не только на поле. Посмотрите на трибуны.

Фанаты «Атлетика» засыпали друг друга фальшивыми купюрами с эмблемой «Барсы» и надписью «мафия». Кроме того, они скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!» Это отсылка к так называемому «Делу Негрейры», коррупционному скандалу, в который вляпался каталонский клуб.

Все из-за выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро с 2001 года – это подсчеты прокуратуры. В период с 2016-го по 2018-й клуб перевел Негрейре аж 1,4 млн евро.

Фанаты «Атлетика» анонсировали акцию еще до матча. Объединение Herri Harmaila обратилось к болельщикам: «Создано бедными, украдено богатыми. Дело Негрейры – это лишь верхушка айсберга. На 30-й минуте матча с «Барсой» покажите им свой гнев. Скачайте, распечатайте [бумажки] и называйте их по имени. Мафией».

Это не первый случай с купюрами в последнее время. Перед матчем с «Барсой» 3 марта подобную акцию устроили фанаты «Реала» – они бросали банкноты с изображением президента каталонского клуба Жоана Лапорты и выкрикивали «Коррупция в федерации».

Любопытно, что в конце игры «Барсы» и «Атлетика» на судью резко обратили внимание: на 87-й минуте главный арбитр Хесус Хиль Мансано отменил мяч команды из Бильбао из-за руки у Икера Муниаина в начале голевой атаки. Кажется, решение справедливое: все указывает на то, что рука была.

Теперь отрыв от «Реала» перед домашним класико составляет аж 9 очков.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Pablo Garcia Sacristan/Anadolu Agency; AFP/Pablo Garcia Sacristan / Anadolu Agency via AFP