Месси – лучший футболист МЛС, Мюллер – 2-й, Сон – 3-й, Дрейер – 4-й, Де Поль – 5-й (Goal)

Лионель Месси – лучший футболист МЛС по версии Goal.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в преддверии нового сезона назван лучшим футболистом МЛС, согласно рейтингу, который составил Goal.

Второе место занял Томас Мюллер, третье – Сон Хын Мин.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

10. Сэм Серридж («Нэшвилл»);

9. Себастьян Берхалтер («Ванкувер»);

8. Кристиан Ролдан («Сиэтл»);

7. Эвандер («Цинциннати»);

6. Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

5. Родриго Де Поль («Интер Майами»);

4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»);

3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»);

2. Томас Мюллер («Ванкувер»);

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

Добавим, что рейтинг был составлен до перехода хавбека Хамеса Родригеса в «Миннесоту».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
Месси по праву лучший в МЛС ☝🏼 не за красивые глаза или кучу подписчиков,а по делу !
Вытянул клуб к первому в истории ЧЕМПИОНСТВУ 🏆 которое кстати,таки и не покорилось целой россыпи легенд и звёзд:

🇧🇷Кака
🇸🇪 Златан Ибрагимович
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Уэйн Руни
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Стивен Джеррард
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Фрэнк Лэмпард
🇮🇪 Дидье Дрогба
🇪🇸 Давид Вилла
🇮🇹 Андреа Пирло
🇩🇪 Бастиан Швайншайгер
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Эшли Коул
Ответ Hella black
А шо самого крутого не добавил - Карлоса Велу?
Ответ Hella black
Ты серьезно ? Они туда чилить приезжали и в удовольствие играть , а не как Гном закупать Аргосов и выносить старперов.
Надо бы Майами усилить центр поля. В пару к Де Паулю нужна замена Бускетсу. Кстати странно, что его нет в десятке. Он многое сделал для Интера
Ответ Ихарь Окенфэйлов
так это список действующих игроков, Бускетс то завершил уже
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Летом Коке заберут
Почему не вижу Луиса Суареса?
Ответ azt3c14
Кусака резко сдал в последнем сезоне, даже в запас сел в плейоф.
Меня удивляет что нет Бускетса и особенно Альбы.
Ответ Caterina
они завершили карьеру, вот и нет
