Месси – лучший футболист МЛС, Мюллер – 2-й, Сон – 3-й, Дрейер – 4-й, Де Поль – 5-й (Goal)
Лионель Месси – лучший футболист МЛС по версии Goal.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в преддверии нового сезона назван лучшим футболистом МЛС, согласно рейтингу, который составил Goal.
Второе место занял Томас Мюллер, третье – Сон Хын Мин.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
10. Сэм Серридж («Нэшвилл»);
9. Себастьян Берхалтер («Ванкувер»);
8. Кристиан Ролдан («Сиэтл»);
7. Эвандер («Цинциннати»);
6. Дени Буанга («Лос-Анджелес»);
5. Родриго Де Поль («Интер Майами»);
4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»);
3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»);
2. Томас Мюллер («Ванкувер»);
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
Добавим, что рейтинг был составлен до перехода хавбека Хамеса Родригеса в «Миннесоту».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
Вытянул клуб к первому в истории ЧЕМПИОНСТВУ 🏆 которое кстати,таки и не покорилось целой россыпи легенд и звёзд:
🇧🇷Кака
🇸🇪 Златан Ибрагимович
🏴 Уэйн Руни
🏴 Стивен Джеррард
🏴 Фрэнк Лэмпард
🇮🇪 Дидье Дрогба
🇪🇸 Давид Вилла
🇮🇹 Андреа Пирло
🇩🇪 Бастиан Швайншайгер
🏴 Эшли Коул
Меня удивляет что нет Бускетса и особенно Альбы.