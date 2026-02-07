Месси – лучший футболист МЛС, Мюллер – 2-й, Сон – 3-й, Дрейер – 4-й, Де Поль – 5-й (Goal)

Лионель Месси – лучший футболист МЛС по версии Goal.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в преддверии нового сезона назван лучшим футболистом МЛС , согласно рейтингу, который составил Goal.

Второе место занял Томас Мюллер, третье – Сон Хын Мин.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

10. Сэм Серридж («Нэшвилл»);

9. Себастьян Берхалтер («Ванкувер»);

8. Кристиан Ролдан («Сиэтл»);

7. Эвандер («Цинциннати»);

6. Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

5. Родриго Де Поль («Интер Майами»);

4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»);

3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»);

2. Томас Мюллер («Ванкувер»);

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

Добавим, что рейтинг был составлен до перехода хавбека Хамеса Родригеса в «Миннесоту».