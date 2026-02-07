  • Спортс
  Антуан Семеньо: «В «Ман Сити» царит атмосфера чемпионов. Игра с лучшими футболистами мира и работа с одним из лучших тренеров выведет мою игру на новый уровень»
2

Антуан Семеньо: «В «Ман Сити» царит атмосфера чемпионов. Игра с лучшими футболистами мира и работа с одним из лучших тренеров выведет мою игру на новый уровень»

Антуан Семеньо: в «Манчестер Сити» царит атмосфера чемпионов.

Вингер Антуан Семеньо поделился впечатлениями от пребывания «Манчестер Сити» спустя месяц после нахождения в команде, в которую он перешел из «Борнмута».

«Все очень приветливы. Здесь царит прекрасная атмосфера. Мы чувствуем себя желанными гостями, комфортно, можем просто быть самими собой. Это атмосфера чемпионов.

Игра с лучшими футболистами мира и работа под руководством одного из лучших тренеров в мире – это выведет мою игру на новый уровень», – сказал Антуан Семеньо.

Футболист провел 6 матчей за «горожан» после перехода, забив 4 гола и сделав 1 передачу.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
logoАнтуан Семеньо
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
2 комментария
Семеньо хорош, играет на хорошем уровне, главное поддерживать такой уровень без спадов.
Рекомендуем