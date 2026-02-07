Антуан Семеньо: «В «Ман Сити» царит атмосфера чемпионов. Игра с лучшими футболистами мира и работа с одним из лучших тренеров выведет мою игру на новый уровень»
Антуан Семеньо: в «Манчестер Сити» царит атмосфера чемпионов.
Вингер Антуан Семеньо поделился впечатлениями от пребывания «Манчестер Сити» спустя месяц после нахождения в команде, в которую он перешел из «Борнмута».
«Все очень приветливы. Здесь царит прекрасная атмосфера. Мы чувствуем себя желанными гостями, комфортно, можем просто быть самими собой. Это атмосфера чемпионов.
Игра с лучшими футболистами мира и работа под руководством одного из лучших тренеров в мире – это выведет мою игру на новый уровень», – сказал Антуан Семеньо.
Футболист провел 6 матчей за «горожан» после перехода, забив 4 гола и сделав 1 передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
