Романцев о лимите: «Двери открыты. Раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, теперь везут и тренеров, о которых на их родине мало что известно»

Олег Романцев оценил ужесточение лимита в РПЛ.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался мнение касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– Лимит на легионеров все-таки будет ужесточен до пяти иностранцев на поле – нет ли у вас опасений, что в будущем это повлияет на шансы наших клубов в еврокубках? В той же Лиге чемпионов придется гораздо тяжелее.

– Скажу сразу – однозначного ответа у меня нет. Наступил Новый год, а тема всплывает старая и, похоже, из категории вечных. Мы видим, какой к этому подход в Англии. И какой у нас, где двери открыты для всех. Если раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, то теперь они везут и тренеров, о которых даже на их родине мало что известно.

Я не против иностранцев. Но только тех, чей игровой класс сделает клубы сильнее, а чемпионат – ярким и интересным. Таких, как Халк, Карвальо, Кордоба. У них есть чему поучиться молодым ребятам. А пока эти пацаны больше полируют скамейку запасных, поскольку в угоду руководству тренеры ставят в состав легионеров.

Моему поколению повезло, что в советское время даже разговоров об иностранцах не велось. Что заставляло постоянно искать нераскрытые таланты. И это приносило результат.

Так Бесков рассмотрел в Костроме в 30-летнем нападающем Ярцеве будущего бомбардира и лидера «Спартака». А в Ростове – Хидиятуллина. Да и меня судьба не обошла стороной. А то, глядишь, сидел бы я в своем Красноярске...

Что касается моего ответа на ваш вопрос – извините за банальность, но время все расставит по местам.

Опасения клубов понятны – якобы без дорогих легионеров на высоком уровне не повоюешь. А вот те, у кого с финансами похуже, не заморачиваются – их задача выжить. Значит, вопрос с сокращением числа иностранцев для них проходной.

Но надеюсь, что новый лимит заставит тех, кто с деньгами, тратить их на игроков топ-уровня, – сказал Олег Романцев.