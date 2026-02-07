  • Спортс
  Романцев о лимите: «Двери открыты. Раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, теперь везут и тренеров, о которых на их родине мало что известно»
Романцев о лимите: «Двери открыты. Раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, теперь везут и тренеров, о которых на их родине мало что известно»

Олег Романцев оценил ужесточение лимита в РПЛ.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался мнение касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– Лимит на легионеров все-таки будет ужесточен до пяти иностранцев на поле – нет ли у вас опасений, что в будущем это повлияет на шансы наших клубов в еврокубках? В той же Лиге чемпионов придется гораздо тяжелее.

– Скажу сразу – однозначного ответа у меня нет. Наступил Новый год, а тема всплывает старая и, похоже, из категории вечных. Мы видим, какой к этому подход в Англии. И какой у нас, где двери открыты для всех. Если раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, то теперь они везут и тренеров, о которых даже на их родине мало что известно.

Я не против иностранцев. Но только тех, чей игровой класс сделает клубы сильнее, а чемпионат – ярким и интересным. Таких, как Халк, Карвальо, Кордоба. У них есть чему поучиться молодым ребятам. А пока эти пацаны больше полируют скамейку запасных, поскольку в угоду руководству тренеры ставят в состав легионеров.

Моему поколению повезло, что в советское время даже разговоров об иностранцах не велось. Что заставляло постоянно искать нераскрытые таланты. И это приносило результат.

Так Бесков рассмотрел в Костроме в 30-летнем нападающем Ярцеве будущего бомбардира и лидера «Спартака». А в Ростове – Хидиятуллина. Да и меня судьба не обошла стороной. А то, глядишь, сидел бы я в своем Красноярске...

Что касается моего ответа на ваш вопрос – извините за банальность, но время все расставит по местам.

Опасения клубов понятны – якобы без дорогих легионеров на высоком уровне не повоюешь. А вот те, у кого с финансами похуже, не заморачиваются – их задача выжить. Значит, вопрос с сокращением числа иностранцев для них проходной.

Но надеюсь, что новый лимит заставит тех, кто с деньгами, тратить их на игроков топ-уровня, – сказал Олег Романцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России!» (с)
Ответ Dizzod
«Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России!» (с)
«Я остаюсь! Я буду здесь жить!»
сам возил второсортных третьесортных непонятных даже узкому кругу лиц .
Ответ игрочишка всея руси
сам возил второсортных третьесортных непонятных даже узкому кругу лиц .
Тогда у клубов средства были только на такой уровень, а приезд лега не был такой обыденностью, как сейчас
Ответ игрочишка всея руси
сам возил второсортных третьесортных непонятных даже узкому кругу лиц .
Он ли сам возил или ему привозили и говорили работать с ними? :/ вроде Червиченко в Африке целую команду за отдали и он стал от туда в спартак тащить. Плюс ещё агенты хорошо лапшу на уши вешали и привозили игроков. Кого Романцев то плохого привозил, когда управлял реально Спартаком?
Да отстаньте вы от иностранных тренеров. Зачем эта демагогия. Сколько сейчас иностранцев в РПЛ. Спартак (Карседо), ЦСКА (Челестини), Ростов (Альба), Рубин (Артига). 4 из 16. Неужели это много? При этом, Челестини уже доказал свой уровень, что он лучше местных физруков. Альба тоже, взял клуб после величайшего тренера Карпина и Ростов вообще не упал по результатам. Артига и Карседо вообще только пришли. Какие к ним могут быть вообще вопросы?
Ответ alexey102rus
Да отстаньте вы от иностранных тренеров. Зачем эта демагогия. Сколько сейчас иностранцев в РПЛ. Спартак (Карседо), ЦСКА (Челестини), Ростов (Альба), Рубин (Артига). 4 из 16. Неужели это много? При этом, Челестини уже доказал свой уровень, что он лучше местных физруков. Альба тоже, взял клуб после величайшего тренера Карпина и Ростов вообще не упал по результатам. Артига и Карседо вообще только пришли. Какие к ним могут быть вообще вопросы?
Юран, Ташуев, Шалимов и Гаджиев с Осинькиным сидят без халявных миллионов! Ты хочешь чтоб они голодали? За границу эти мастера не хотят ехать только чтоб сохранить тайные знания для РПЛ!
Ответ Максим Прокофьев
Юран, Ташуев, Шалимов и Гаджиев с Осинькиным сидят без халявных миллионов! Ты хочешь чтоб они голодали? За границу эти мастера не хотят ехать только чтоб сохранить тайные знания для РПЛ!
Куда же уедут Ташуев и Шалимов, у них же ещё один цикл круговорота тренеров в Факеле или Ахмате не прошёл😀
давали шанс многим и Аленю и черчесову и карпину и кононову все блять провалили Спартак ! А Эмери выгнали!, Так что наши тренеры слабоваты . и правильно что ставят иностранца потому что у них квалификация всё равно выше. и у наших легионеров к ним больше доверия чем к нашим тренерам.
Тут всё зависит от уровня менеджмента, если он низкий, то думать, что, сократив лимит, на данные места поедут именно качественные игроки, довольно-таки сомнительно.
Надо пару тренеров этих иностранных арестовать для обменного фонда !
( Только лишь бы не балканцы были - этих и с доплатой обратно домой не отправишь )
Чтоб другим неповадно было и сразу все отечественные эксперты ( футбольные люди ) займут вакансии .
Делов то !
Ответ OldRedWhite
Надо пару тренеров этих иностранных арестовать для обменного фонда ! ( Только лишь бы не балканцы были - этих и с доплатой обратно домой не отправишь ) Чтоб другим неповадно было и сразу все отечественные эксперты ( футбольные люди ) займут вакансии . Делов то !
Подкинуть надо соли Артиге и Карседо и всё дело сделано, на нары бусурман!!!
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Подкинуть надо соли Артиге и Карседо и всё дело сделано, на нары бусурман!!!
🤝
Сколько через конвеер Спартака при Романцева прошли второсортных игроков?
Ответ Олег Попов
Сколько через конвеер Спартака при Романцева прошли второсортных игроков?
На самом деле из иноземцев, не мало. Другое дело, что он умел работать с ними, они прогрессировали в команде
У самого Романцева в Спартаке в начале нулевых завозили даже не второсортных ,а вообще не кондицию, это я уж помню😁
Ответ pavelaverinbay
У самого Романцева в Спартаке в начале нулевых завозили даже не второсортных ,а вообще не кондицию, это я уж помню😁
Червиченко и Шикунов тогда все взяли в свои руки, они Романцева и сплавили
Ответ Сибирский литовец
Червиченко и Шикунов тогда все взяли в свои руки, они Романцева и сплавили
Черевиченко и шикунов с лёгкой руки кого появились?
Но увы,наши игроки многие, слабее второсортных иностранцев,и слабее как тренеры иностранцев
Российские тренеры сами по себе в большинстве демонстрируют итальянскую систему где 99% все сосредоточено на обороне. Смотреть такое большинство россиян не хочет. И российские тренеры вместо того что-бы придумать что-то своё начинают давить на патриотизм и любви ко всему российскому при этом как правило живя не в России.
Ответ Ultimat 7
Российские тренеры сами по себе в большинстве демонстрируют итальянскую систему где 99% все сосредоточено на обороне. Смотреть такое большинство россиян не хочет. И российские тренеры вместо того что-бы придумать что-то своё начинают давить на патриотизм и любви ко всему российскому при этом как правило живя не в России.
Итальянское катеначчо не имеет ничего общего с нашим автобусом, катеначчо это игра от обороны с быстрым выходом в атаку, целая система. А не просто отбор и вынос подальше от ворот, а там как получится. Катеначчо это схема, позволяющая выиграть, а автобус игра на ничью. Но по сути ты абсолютно прав. Поставить автобус ума много не нужно, а найти схему нужен талант. Наши тренеры не развиваются, топчутся на одном месте. Причина здесь в сумме контракта, который боятся потерять и поведении руководителей, прикрывающих свою некомпетентность ссылкой на тренера. Вот и юзают одну и ту же схему, рассказывая на прессухах, как классно играла команда, но судьи и везение как всегда против них.
Ответ ltkmaby
Итальянское катеначчо не имеет ничего общего с нашим автобусом, катеначчо это игра от обороны с быстрым выходом в атаку, целая система. А не просто отбор и вынос подальше от ворот, а там как получится. Катеначчо это схема, позволяющая выиграть, а автобус игра на ничью. Но по сути ты абсолютно прав. Поставить автобус ума много не нужно, а найти схему нужен талант. Наши тренеры не развиваются, топчутся на одном месте. Причина здесь в сумме контракта, который боятся потерять и поведении руководителей, прикрывающих свою некомпетентность ссылкой на тренера. Вот и юзают одну и ту же схему, рассказывая на прессухах, как классно играла команда, но судьи и везение как всегда против них.
Я с вами не согласен. Большинство матчей там заканчивается со счётом 1-0. А смотреть точно так же скучно.
