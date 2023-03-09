17 комментариев

Маркиньос 🔜 Мукиеле 🔜 Битшиабу.

«ПСЖ» приехал в Мюнхен отыгрывать дефицит в один мяч у «Баварии», но удивил только необычными заменами. Часто ли вы видели, чтобы игрока, который вышел на замену в первом тайме, заменили уже в перерыве? А вот Кристоф Гальтье так сделал.

🔄 На 35-й минуте травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос – вместо него появился Норди Мукиеле.

Бразильский центральный защитник травмировался в выходные против «Нанта» – там его заменили на 30-й минуте. У Маркиньоса были проблемы с ребрами, поэтому в Париже переживали за состояние основного игрока, особенно с учетом других травм в центре обороны (например, вылета Преснеля Кимпембе).

Get French Football News сообщал, что Маркиньос сыграет через боль. А уже на разминке перед матчем у бразильца начались какие-то проблемы, он ушел в раздевалку. Тогда среди тренирующихся его заменил как раз Мукиеле. И тем не менее, в основе вышел именно Маркиньос.

Как выяснилось, зря.

🔄 Мукиеле доиграл до перерыва, а на второй тайм не вышел – появился 17-летний Эль-Шадай Битшиабу.

Вы удивитесь, но Мукиеле тоже получил травму в матче против «Нанта». Французский защитник повредил сухожилие. Считалось, что и он может пропустить игру в Мюнхене. Но врачи в итоге дали добро на участие Норди.

Как выяснилось, тоже зря. Мукиеле всего лишь второй игрок «ПСЖ», вышедший на замену в матче Лиги чемпионов и обратно замененный. Первым в 2012-м стал Эсекиэль Лавесси – Карло Анчелотти выпустил его против «Порту» на 73-й минуте, а на 80-й заменил. Считается, что из-за травмы, но аргентинец, уходя, яростно бросил воду на землю. Возможно, из-за разочарования. Возможно, из-за обиды на тренера.

👩‍🦲 Эль-Шадай Битшиабу, вышедший третьим закрывать центр обороны – воспитанник академии «ПСЖ», у него было восемь матчей в этом сезоне (два в старте, в том числе проигранный «Монако»), но до этого ни одного в Лиге чемпионов. Дебют вышел странным, уже при юном защитнике парижане дважды пропустили и вылетели.

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE