17 комментариев

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Комедия замен «ПСЖ»: один травмированный вместо другого. Пришлось менять обратно через 10 минут

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Эль-Шадай Битшиабу Эль-Шадай Битшиабу
Маркиньос Маркиньос
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Норди Мукиеле Норди Мукиеле
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Маркиньос 🔜 Мукиеле 🔜 Битшиабу.

«ПСЖ» приехал в Мюнхен отыгрывать дефицит в один мяч у «Баварии», но удивил только необычными заменами. Часто ли вы видели, чтобы игрока, который вышел на замену в первом тайме, заменили уже в перерыве? А вот Кристоф Гальтье так сделал.

🔄 На 35-й минуте травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос – вместо него появился Норди Мукиеле.

Бразильский центральный защитник травмировался в выходные против «Нанта» – там его заменили на 30-й минуте. У Маркиньоса были проблемы с ребрами, поэтому в Париже переживали за состояние основного игрока, особенно с учетом других травм в центре обороны (например, вылета Преснеля Кимпембе).

Get French Football News сообщал, что Маркиньос сыграет через боль. А уже на разминке перед матчем у бразильца начались какие-то проблемы, он ушел в раздевалку. Тогда среди тренирующихся его заменил как раз Мукиеле. И тем не менее, в основе вышел именно Маркиньос.

Как выяснилось, зря.

🔄 Мукиеле доиграл до перерыва, а на второй тайм не вышел – появился 17-летний Эль-Шадай Битшиабу.

Вы удивитесь, но Мукиеле тоже получил травму в матче против «Нанта». Французский защитник повредил сухожилие. Считалось, что и он может пропустить игру в Мюнхене. Но врачи в итоге дали добро на участие Норди.

Как выяснилось, тоже зря. Мукиеле всего лишь второй игрок «ПСЖ», вышедший на замену в матче Лиги чемпионов и обратно замененный. Первым в 2012-м стал Эсекиэль Лавесси – Карло Анчелотти выпустил его против «Порту» на 73-й минуте, а на 80-й заменил. Считается, что из-за травмы, но аргентинец, уходя, яростно бросил воду на землю. Возможно, из-за разочарования. Возможно, из-за обиды на тренера.

👩‍🦲 Эль-Шадай Битшиабу, вышедший третьим закрывать центр обороны – воспитанник академии «ПСЖ», у него было восемь матчей в этом сезоне (два в старте, в том числе проигранный «Монако»), но до этого ни одного в Лиге чемпионов. Дебют вышел странным, уже при юном защитнике парижане дважды пропустили и вылетели.

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Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE

17 комментариев

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agolarov_raf@icloud.com
Ответ Sarumian
Игра ПСЖ это позор. Играли школьники против взрослых. Два привоза на ровном месте. Почему Веррати бегал в защите, если должен держать центр поля. Кто вообще за центр отвечает ? Там просто дыра. ПСЖ это 3 атакующих "ТОП" игрока, Веррати (если играет на своей позиции) , Рамос (мог двушку головой со стандартов положить). Кто все остальные ? А самое главное у ПСЖ нет настоящего тренера, есть какой-то чел на скамейке. Нагелсьман за неделю до игры "разложил по полочкам". Бавария - игроки бегут туда, куда сказал тренер. ПСЖ - игроки бегуи к своей штрафной, чтобы совершить привоз. Галтье - думает.
Мало смотрю шаришь в футболе , Верати опорник и его обязательности спускаться в линию защитников и распаковывать. Тоже мне манагер нашелся!
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alex fedun
этот клуб уже прошел все уровни хайпа, скупив в свое время все, что покупалось. Как итог эта команда только дли внутреннего чемпа, где долгое время им проигрывали еще до матча. В европе из года в год - жидкий ...... Думаю после этого сезона, прикупить в команду топовых игроков будет нереально. Псж так и остался парижским дном. Черепахин с 90% шансом свалит с такой скоростью, что и понять никто не успеет. Про пешехода я вообще молчу, изначально было ясно - он туда приехал не выкладываться. Пару матчей в сезоне выдаст - и это 70 млн в год стоит?? у команды нет скамейки, у команды - нет команды. Очень скоро будет продажа и спуск в окончательные середняки Лиги 1, даже не ЛЧ.
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Alan7
Клоун Кампуш. В плейофф ЛЧ входить с 1,5 ЦЗ это надо было догадаться, зато на Шкриньяре сэкономили, браво! )))
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Сергей Штырков
Ответ perfect10
многоуважаемый инспектор ДПС, 1) я - девушка; 2) открой словарь и прочитай различие между метафорой и аллегорией, а то у тебя получилось слишком "толсто"; 3) я уважаю только маму, мужа и закрепленные законом права человека, успокойся)))
так откуда я должен знать девушка ты или мужик. смысл в этом замечании? Наоборот ты должен быть доволен, что я разговариваю с тобой на равных, понял?
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прощай Роналду
Ответ Имя Фамилия
Его даже заменять не надо. Просто убрать с поля, чтобы не мешал, и как минимум хуже не будет.
Играть вдесятером с Баварией это гениально) тебя в Реал надо вместо Анчелотти, Барса сразу бегемотом в испании станет🤣
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perfect10
Ответ Сергей Штырков
ты забыл про элементы пдд написать потому что уважение к пешеходам у тебя на лице
многоуважаемый инспектор ДПС, 1) я - девушка; 2) открой словарь и прочитай различие между метафорой и аллегорией, а то у тебя получилось слишком "толсто"; 3) я уважаю только маму, мужа и закрепленные законом права человека, успокойся)))
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Имя Фамилия
Ответ прощай Роналду
Имя Фамилия ты 🐓 Какое высочество? Заменить Месси ещё одним травмированным чтобы окончательно поплыли? 🤣💪🏻 С#анный эксперт
Его даже заменять не надо. Просто убрать с поля, чтобы не мешал, и как минимум хуже не будет.
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Сергей Штырков
Ответ perfect10
Вся сегодняшняя игра ПСЖ - это триллер с элементами детектива. Триллер с убийством подобия командной игры бестолковыми заменами и хлипкого баланса в защите и полузащите с первой же попытки, а детектив - в попытках найти пропавшего в поле Мбаппе.
ты забыл про элементы пдд написать потому что уважение к пешеходам у тебя на лице
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прощай Роналду
Имя Фамилия ты 🐓
Какое высочество? Заменить Месси ещё одним травмированным чтобы окончательно поплыли? 🤣💪🏻 С#анный эксперт
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Sarumian
Игра ПСЖ это позор. Играли школьники против взрослых.
Два привоза на ровном месте.
Почему Веррати бегал в защите, если должен держать центр поля. Кто вообще за центр отвечает ? Там просто дыра.

ПСЖ это 3 атакующих "ТОП" игрока, Веррати (если играет на своей позиции) , Рамос (мог двушку головой со стандартов положить). Кто все остальные ?
А самое главное у ПСЖ нет настоящего тренера, есть какой-то чел на скамейке.

Нагелсьман за неделю до игры "разложил по полочкам".

Бавария - игроки бегут туда, куда сказал тренер.
ПСЖ - игроки бегуи к своей штрафной, чтобы совершить привоз.
Галтье - думает.
+1
-1
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Wasilij Petrow
Оказалось, что скамейка у Мюнхена на порядок сильнее, без преувеличений.
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perfect10
Вся сегодняшняя игра ПСЖ - это триллер с элементами детектива. Триллер с убийством подобия командной игры бестолковыми заменами и хлипкого баланса в защите и полузащите с первой же попытки, а детектив - в попытках найти пропавшего в поле Мбаппе.
0
-1
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Имя Фамилия
Ответ tm5pvbngvj
Каждый год тратят куча денег на трансферы, а в итоге на скамейке сидит какие-то ноунеймы, которые даже усилить игру не в состоянии. ПСЖ, как уже написали, сам комедия. Начиная от верхушки и заканчивая футболистами.
Ну так летом распустили кучу игроков, чтобы хватило на зп лёньке. Вот полный список кто ушёл летом, я бы заскринил, но не влезает в экран: https://www.transfermarkt.com/fc-paris-saint-germain/alletransfers/verein/583
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Gagarin Party
а ведь еще несколько лет назад такого цирка не было.
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tm5pvbngvj
Каждый год тратят куча денег на трансферы, а в итоге на скамейке сидит какие-то ноунеймы, которые даже усилить игру не в состоянии. ПСЖ, как уже написали, сам комедия. Начиная от верхушки и заканчивая футболистами.
+1
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Имя Фамилия
На зарплату бесполезного тела №30 можно было поработать над глубиной состава. Игроки вынуждены выходить на травмах, чтобы его высочество с важной физиономией прошлось по полю за 70 млн в год.
+1
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VuNePonimaete
Существование псж само по себе комедия
+4
-1
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