17 комментариев

Комедия замен «ПСЖ»: один травмированный вместо другого. Пришлось менять обратно через 10 минут
Маркиньос 🔜 Мукиеле 🔜 Битшиабу.
«ПСЖ» приехал в Мюнхен отыгрывать дефицит в один мяч у «Баварии», но удивил только необычными заменами. Часто ли вы видели, чтобы игрока, который вышел на замену в первом тайме, заменили уже в перерыве? А вот Кристоф Гальтье так сделал.
🔄 На 35-й минуте травму получил капитан «ПСЖ» Маркиньос – вместо него появился Норди Мукиеле.
Бразильский центральный защитник травмировался в выходные против «Нанта» – там его заменили на 30-й минуте. У Маркиньоса были проблемы с ребрами, поэтому в Париже переживали за состояние основного игрока, особенно с учетом других травм в центре обороны (например, вылета Преснеля Кимпембе).
Get French Football News сообщал, что Маркиньос сыграет через боль. А уже на разминке перед матчем у бразильца начались какие-то проблемы, он ушел в раздевалку. Тогда среди тренирующихся его заменил как раз Мукиеле. И тем не менее, в основе вышел именно Маркиньос.
Как выяснилось, зря.
🔄 Мукиеле доиграл до перерыва, а на второй тайм не вышел – появился 17-летний Эль-Шадай Битшиабу.
Вы удивитесь, но Мукиеле тоже получил травму в матче против «Нанта». Французский защитник повредил сухожилие. Считалось, что и он может пропустить игру в Мюнхене. Но врачи в итоге дали добро на участие Норди.
Как выяснилось, тоже зря. Мукиеле всего лишь второй игрок «ПСЖ», вышедший на замену в матче Лиги чемпионов и обратно замененный. Первым в 2012-м стал Эсекиэль Лавесси – Карло Анчелотти выпустил его против «Порту» на 73-й минуте, а на 80-й заменил. Считается, что из-за травмы, но аргентинец, уходя, яростно бросил воду на землю. Возможно, из-за разочарования. Возможно, из-за обиды на тренера.
👩🦲 Эль-Шадай Битшиабу, вышедший третьим закрывать центр обороны – воспитанник академии «ПСЖ», у него было восемь матчей в этом сезоне (два в старте, в том числе проигранный «Монако»), но до этого ни одного в Лиге чемпионов. Дебют вышел странным, уже при юном защитнике парижане дважды пропустили и вылетели.
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Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE
Какое высочество? Заменить Месси ещё одним травмированным чтобы окончательно поплыли? 🤣💪🏻 С#анный эксперт
Два привоза на ровном месте.
Почему Веррати бегал в защите, если должен держать центр поля. Кто вообще за центр отвечает ? Там просто дыра.
ПСЖ это 3 атакующих "ТОП" игрока, Веррати (если играет на своей позиции) , Рамос (мог двушку головой со стандартов положить). Кто все остальные ?
А самое главное у ПСЖ нет настоящего тренера, есть какой-то чел на скамейке.
Нагелсьман за неделю до игры "разложил по полочкам".
Бавария - игроки бегут туда, куда сказал тренер.
ПСЖ - игроки бегуи к своей штрафной, чтобы совершить привоз.
Галтье - думает.