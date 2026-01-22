Лунев про уход Алонсо из «Реала»: «Шок. Игроки не приняли из-за эго и его требований. У него все должны бегать, работать, никаких «ха-ха, хи-хи», нудная тактика на тренировках»

Андрей Лунев: игроки «Реала» не приняли Алонсо из-за его требований.

Вратарь «Динамо » Андрей Лунев высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала » и вспомнил о работе с тренером в Германии.

– Андрей, сейчас уволили Алонсо из «Реала». Ты с ним знаком, поработал [в «Байере»], оценил, похвалил его. Ты же в своей голове понимаешь, как он начинает работать с новой командой? Он в «Байере» проработал где-то месяцев восемь, и потом пошел сверхуспешный сезон. Как ты думаешь, в «Реале» поторопились?

– 100%. Я думаю, футболисты его там не приняли из-за завышенного эго и тех требований, которые были у Алонсо. Я уверен, та философия, которая у него была, она не изменилась, и они просто не приняли это.

– А какая была философия, которую могли не принять тот же Винисиус или Мбаппе?

– Там должны бегать все. То есть вся команда должна компактно атаковать, грубо говоря, чтобы при потере сразу отбирать. И так же обратно – за линию мяча, если говорить про низкий блок. Все должны работать.

В его первом сезоне, который я еще застал, были ребята суперкачественные в плане скорости, дриблинга, индивидуальных действий, но при этом не командные. Они были в отрыве от команды в плане оборонительных действий либо прессинга. В моменте могут решить, но структурно выпадают. Таким он говорил: «Спасибо, до свидания».

– То есть он прямо их сразу «чехлил»?

– Да. Он раз поговорил, второй, третий... При этом чудак забивал реально, он выходил и решал моменты.

– Это кто был?

– Диаби. Он реально на мопеде! Там правый фланг – Фримпонг, Диаби, они просто сумасшедшие были, неслись невероятно. Они в весенней части половину голов тогда забили.

– И Алонсо прямо подходил к Диаби и говорил: «Брат, надо бегать»?

– Вызывал его, да. Раз его поменял, к примеру, на 60-й минуте, хотя тот привык играть 90 минут. Тот недоволен, а Хаби его к себе: «Дружище, что тебе не нравится? Ты не выполняешь требования». Второй раз, третий раз... Ну и в конце сезона те ребята, которые не выполняли требования – все, спасибо.

И посмотри потом на следующий сезон: они прошли все игры без поражений, только в финале Лиги Европы «Аталанте» проиграли.

– То есть, фактически, если Винисиус вот так здесь реагирует, то это как раз то, чего не мог терпеть Алонсо в «Байере»?

– Да. Но, блин, ты представляешь, статус Алонсо в «Байере» и в «Реале». Мне кажется, в «Реале» игроки все равно...

– Не воспринимали его как суперзвезду? Он догмат.

– У него такие требования. Не сказал бы, что он дотошный, но он постоянно будет добиваться своего. Тренировки... Непозволительно было, чтобы «ха-ха, хи-хи», какая-то расхлябанность.

Вот тактика какая-то нудная. Как вратарь могу сказать: когда идет атака 10 в 1, ты понимаешь, что хоть какой-то интерес должен быть. А они раскатывают, делают это... Ну, это нудно. И в обороне так же они раскатывают, и ты перемещаешься. Представь, в «Реале» тебе приходят и говорят: «Делаем так». Но у меня шок.

– Что Алонсо убрали?

– Да, – сказал Лунев.