  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус, Фермин, ван Дейк, Симеоне, Джафаргулиев из «Карабаха» – в команде недели в Лиге чемпионов
8

Винисиус, Фермин, ван Дейк, Симеоне, Джафаргулиев из «Карабаха» – в команде недели в Лиге чемпионов

Винисиус, Фермин и ван Дейк вошли в команду недели в Лиге чемпионов.

УЕФА представил символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду прошли матчи 7-го тура общего этапа турнира. 

ВратарьКонстантинос ЦолакисОлимпиакос»);

Защитники: Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт»), Педро Порро («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Кефрен Тюрам («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Роберт Наварро («Атлетик»), Фермин Лопес («Барселона»), Джулиано Симеоне («Атлетико»);

Нападающий: Луис Суарес Чаррис («Спортинг»). 

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15996 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги чемпионов
logoЛа Лига
logoЛуис Суарес Чаррис
logoБуде-Глимт
logoАтлетик
logoФермин Лопес
logoвысшая лига Норвегия
logoТоттенхэм
logoКарабах
logoвысшая лига Португалия
logoЭльвин Джафаргулиев
logoсерия А Италия
logoВинисиус Жуниор
logoВирджил ван Дейк
logoвысшая лига Азербайджан
logoКонстантинос Цолакис
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Греция
logoЙостейн Гундерсен
logoДжулиано Симеоне
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoКефрен Тюрам
logoПедро Порро
logoАтлетико
logoБарселона
logoСпортинг
logoЮвентус
logoРоберт Наварро
logoОлимпиакос
logoЛига чемпионов УЕФА
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
7 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
31 минуту назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
27 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
46 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39