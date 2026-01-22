Винисиус, Фермин, ван Дейк, Симеоне, Джафаргулиев из «Карабаха» – в команде недели в Лиге чемпионов
Винисиус, Фермин и ван Дейк вошли в команду недели в Лиге чемпионов.
УЕФА представил символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов.
Во вторник и среду прошли матчи 7-го тура общего этапа турнира.
Вратарь: Константинос Цолакис («Олимпиакос»);
Защитники: Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт»), Педро Порро («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Кефрен Тюрам («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Роберт Наварро («Атлетик»), Фермин Лопес («Барселона»), Джулиано Симеоне («Атлетико»);
Нападающий: Луис Суарес Чаррис («Спортинг»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги чемпионов
