«Челси» может арендовать Дугласа Луиса у «Ювентуса» до конца сезона. Хавбек сейчас играет за «Ноттингем»
«Челси» может подписать Дугласа Луиса.
«Челси» проявляет интерес к Дугласу Луису.
Лондонский клуб рассматривает возможность арендовать полузащитника «Ювентуса» до конца сезона, сообщает The Athletic. В данный момент бразилец выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды.
Считается, что подписание Дугласа может добавить качества и глубины полузащите «синих».
Хавбек перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» за 50+1,5 млн евро летом 2024 года. Его статистику можно найти здесь.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости