«Челси» может арендовать Дугласа Луиса у «Ювентуса» до конца сезона. Хавбек сейчас играет за «Ноттингем»

«Челси» может подписать Дугласа Луиса.

«Челси » проявляет интерес к Дугласу Луису .

Лондонский клуб рассматривает возможность арендовать полузащитника «Ювентуса » до конца сезона, сообщает The Athletic. В данный момент бразилец выступает за «Ноттингем Форест » на правах аренды.

Считается, что подписание Дугласа может добавить качества и глубины полузащите «синих».

Хавбек перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» за 50+1,5 млн евро летом 2024 года. Его статистику можно найти здесь .