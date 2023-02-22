Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

За 20 минут.

Мы-то думали, что стартовые 14 минут первого матча 1/8 финала ЛЧ у «Ливерпуля» с «Реалом» – дикость, потому что англичане забили два очень быстро. Оказалось, это был только разгон.

«Реал» не только быстро отыграл один мяч, потом Алиссон подарил и второй – жутко ошибся в ответ на такую же жуткую ошибку Тибо Куртуа.

Давайте смотреть и сравнивать эти чудеса отдельно.

Привоз Куртуа: дал забить Салаху, хотя он уже даже не рассчитывал

Партнер отдавал назад на Тибо издалека, вратарь справился, подстроился и вроде бы обработал.

Но потом неуклюже задел мяч коленом – и все превратилось в щедрый подарок для Мо Салаха.

Египтянин прессинговал, но остановился, потому что не увидел для себя вариантов, когда Куртуа – как казалось – укротил пас от своего.

Но потом вдруг выяснилось, что египтянин добежал почти до вратарской очень не зря: Салах быстро сориентировался после нелепого отскока и пробил мимо Тибо.

Привоз Алиссона: дал забить Винисиусу, хотя он уже даже отвернулся

Прошло 22 минуты – и даже в категории «главный фэйл матча» возникла мощная конкуренция.

Джо Гомес покатил Алиссону весьма спокойно, низом, хоть и неудобно – вратарь и тут сначала справился, обработал, а подвели касания дальше.

Бразильский вратарь как будто не придумал ничего, кроме как просто ударить вперед – не оценил положение соперников, не заметил набегающего Винисиуса.

Партнер по сборной Бразилии на самом деле-то и добегал скорее формально – вряд ли на что-то рассчитывал, даже отвернулся от вратаря. Но Алиссон ударил прямо в ноги Вини-джуну.

Дальше – странная траектория и мяч в воротах «Ливерпуля».

Так благодаря вратарям «Ливерпуль» и «Реал» забили по второму мячу – к концу первого тайма зафиксировались 2:2.

Обнулили ошибки друг друга.

Но чья жестче и эпичнее?