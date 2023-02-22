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Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

Алиссон Алиссон
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

За 20 минут.

Мы-то думали, что стартовые 14 минут первого матча 1/8 финала ЛЧ у «Ливерпуля» с «Реалом» – дикость, потому что англичане забили два очень быстро. Оказалось, это был только разгон.

«Реал» не только быстро отыграл один мяч, потом Алиссон подарил и второй – жутко ошибся в ответ на такую же жуткую ошибку Тибо Куртуа.

Давайте смотреть и сравнивать эти чудеса отдельно.

Привоз Куртуа: дал забить Салаху, хотя он уже даже не рассчитывал

Партнер отдавал назад на Тибо издалека, вратарь справился, подстроился и вроде бы обработал.

Но потом неуклюже задел мяч коленом – и все превратилось в щедрый подарок для Мо Салаха.

Египтянин прессинговал, но остановился, потому что не увидел для себя вариантов, когда Куртуа – как казалось – укротил пас от своего.

Но потом вдруг выяснилось, что египтянин добежал почти до вратарской очень не зря: Салах быстро сориентировался после нелепого отскока и пробил мимо Тибо.

Привоз Алиссона: дал забить Винисиусу, хотя он уже даже отвернулся

Прошло 22 минуты – и даже в категории «главный фэйл матча» возникла мощная конкуренция.

Джо Гомес покатил Алиссону весьма спокойно, низом, хоть и неудобно – вратарь и тут сначала справился, обработал, а подвели касания дальше.

Бразильский вратарь как будто не придумал ничего, кроме как просто ударить вперед – не оценил положение соперников, не заметил набегающего Винисиуса.

Партнер по сборной Бразилии на самом деле-то и добегал скорее формально – вряд ли на что-то рассчитывал, даже отвернулся от вратаря. Но Алиссон ударил прямо в ноги Вини-джуну.

Дальше – странная траектория и мяч в воротах «Ливерпуля».

Так благодаря вратарям «Ливерпуль» и «Реал» забили по второму мячу – к концу первого тайма зафиксировались 2:2.

Обнулили ошибки друг друга.

Но чья жестче и эпичнее?

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 2:5 (2:2, 0:3)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).
Чей привоз эпичнее?
724 голосa
Куртуа
40%
Тибо Куртуа
Алиссон
30%
Алиссон
Невозможно выбрать, оба!
30%
Лига чемпионов УЕФА

11 комментариев

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Ruscello
Главный привоз-это когда Клопп выпустил Гомеса на поле в этом матче.
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fatei4
Аллисон хотябы в дерево попал 🙂
0
0
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А.В.Бубнов
Битва кала и мочи
0
-1
-1
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Nik Yeremich
тем временем Мерсисайд уже 14 год не может надрать Сливочных, и это прискорбно
+1
0
+1
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Budabuda
Ответ Stivi M.D.
Куртуа в соло заруинил, а Алиссону «подсобил» его партнер Гомес который очень медленно катнул мяч и создал пожарную ситуацию.
бред у Алисона было куча времени для принятия решения как и кому доставить мяч. но он даже не пытался минимизировать риск перехвата.
+7
-1
+6
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Splin
2 кло🤣🤣на
0
-1
-1
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xDe xDe
С тактической точки зрения - Алиссон. Беккер твёрдо стоял на ногах и у него было пространство сыграть безошибочно. С технической - Куртуа. Тоже мог сыграть проще, но решил обмануть Салаха, но то ли свои же ноги подвели, то ли газон вмешался. Скорее всего, и то, и другое. Не вижу смысла выбирать, у нас огненный матч, а голкиперы сегодня Кариусы)
+13
0
+13
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g-flex
в этой дуэли куртуа круче)
0
0
0
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Stivi M.D.
Куртуа в соло заруинил, а Алиссону «подсобил» его партнер Гомес который очень медленно катнул мяч и создал пожарную ситуацию.
+3
-4
-1
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Сергей Добрынин
Куртуа конечно , он просто оставил мяч Мо
+8
-3
+5
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Soyench Perhatow
Куртуа победить
+2
-2
0
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