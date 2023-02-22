Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом
За 20 минут.
Мы-то думали, что стартовые 14 минут первого матча 1/8 финала ЛЧ у «Ливерпуля» с «Реалом» – дикость, потому что англичане забили два очень быстро. Оказалось, это был только разгон.
«Реал» не только быстро отыграл один мяч, потом Алиссон подарил и второй – жутко ошибся в ответ на такую же жуткую ошибку Тибо Куртуа.
Давайте смотреть и сравнивать эти чудеса отдельно.
Привоз Куртуа: дал забить Салаху, хотя он уже даже не рассчитывал
Партнер отдавал назад на Тибо издалека, вратарь справился, подстроился и вроде бы обработал.
Но потом неуклюже задел мяч коленом – и все превратилось в щедрый подарок для Мо Салаха.
Египтянин прессинговал, но остановился, потому что не увидел для себя вариантов, когда Куртуа – как казалось – укротил пас от своего.
Но потом вдруг выяснилось, что египтянин добежал почти до вратарской очень не зря: Салах быстро сориентировался после нелепого отскока и пробил мимо Тибо.
Привоз Алиссона: дал забить Винисиусу, хотя он уже даже отвернулся
Прошло 22 минуты – и даже в категории «главный фэйл матча» возникла мощная конкуренция.
Джо Гомес покатил Алиссону весьма спокойно, низом, хоть и неудобно – вратарь и тут сначала справился, обработал, а подвели касания дальше.
Бразильский вратарь как будто не придумал ничего, кроме как просто ударить вперед – не оценил положение соперников, не заметил набегающего Винисиуса.
Партнер по сборной Бразилии на самом деле-то и добегал скорее формально – вряд ли на что-то рассчитывал, даже отвернулся от вратаря. Но Алиссон ударил прямо в ноги Вини-джуну.
Дальше – странная траектория и мяч в воротах «Ливерпуля».
Так благодаря вратарям «Ливерпуль» и «Реал» забили по второму мячу – к концу первого тайма зафиксировались 2:2.
Обнулили ошибки друг друга.
Но чья жестче и эпичнее?
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 4 Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).
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