3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии

Выездное дерби.

«Интер» разнес «Милан» – 3:0 и тотальный контроль. Таким получился Суперкубок Италии, за который команды сыграли в Саудовской Аравии.

Уже на 10-й минуте защитник Маттео Дармиан ускорился на правом фланге и сделал диагональный пас на Эдина Джеко. Босниец в касание вывел Николо Бареллу на угол штрафной, а тот откатил под удар Федерико Димарко.

«Интер» немного отошел к своим воротам, но через 10 минут снова включился Джеко. Эдин в 36 лет показал класс: поймал мяч на левом фланге, с легкостью обставил Сандро Тонали и мастерски пробил в дальний угол.

После второго гола команда Индзаги отдала мяч. «Милан» никак не мог влезть в штрафную Андре Онаны и придумать хороший момент, так что вся острота команды Пиоли исходила от Рафаэля Леау и его отчаянных ударов с 30 метров. Не получилось.

«Интер» постепенно отодвигал игру в сторону ворот «Милана» – и за 13 минут до конца добил третьим голом. Постарался Лаутаро Мартинес: аргентинец откликнулся на заброс Шкриньяра, издевательски ускользнул от Фикайо Томори и красиво попал в дальний.

Лаутаро отпраздновал в стиле Месси. Имеет право – после этого гола «Милан» очнуться уже не смог.

Индзаги царит в Суперкубке – уже четвертый!

• «Интер» выиграл уже 7-й Суперкубок Италии: сравнялся с «Миланом» и всего на два титула отстает от «Ювентуса». Туринцам стоит напрячься – последние два года «нерадзурри» забирают Суперкубок.

• Команда Индзаги вообще в полном порядке: в последний раз «Интер» проигрывал еще «Ювентусу» в середине ноября. С тех пор все пошло отлично: серия без поражений в 7 игр во всех турнирах, общий счет – 18:6.

• Симоне Индзаги вообще забронировал титул: из шести выигранных им трофеев четыре пришлись именно на Суперкубок. По два в «Лацио» и за «Интер».

• А вот у «Милана» все печальнее – Суперкубок не выигрывали с 2011-го. В личных дуэлях с «Интером» ситуация не лучше: команда Пиоли получила разгром в 2 из 3 последних дерби, а Лаутаро Мартинес и вовсе превращается в кошмар – три мяча за три матча.

«Сейчас психологически мы явно не в лучшей форме, но нужно прибавлять. Единственный путь вперед – работать качественнее, повысить свой уровень. Не лучшие результаты начинают на нас давить. И дело тут не в отношении и не в концентрации, да и указывать на кого-то было бы неправильно. Нам нужно вновь обрести гармонию, вернуть радость, которая позволяла нам играть в нашем стиле», – признал Стефано.

Шанс исправиться будет через две недели – миланское дерби вернется в Серию А.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh