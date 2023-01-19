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3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии

Милан Милан
Эдин Джеко Эдин Джеко
Интер Интер
Суперкубок Италии Суперкубок Италии
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
серия А Италия серия А Италия
Федерико Димарко Федерико Димарко
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Футбол Футбол

Выездное дерби.

«Интер» разнес «Милан» – 3:0 и тотальный контроль. Таким получился Суперкубок Италии, за который команды сыграли в Саудовской Аравии.

Уже на 10-й минуте защитник Маттео Дармиан ускорился на правом фланге и сделал диагональный пас на Эдина Джеко. Босниец в касание вывел Николо Бареллу на угол штрафной, а тот откатил под удар Федерико Димарко.

«Интер» немного отошел к своим воротам, но через 10 минут снова включился Джеко. Эдин в 36 лет показал класс: поймал мяч на левом фланге, с легкостью обставил Сандро Тонали и мастерски пробил в дальний угол.

После второго гола команда Индзаги отдала мяч. «Милан» никак не мог влезть в штрафную Андре Онаны и придумать хороший момент, так что вся острота команды Пиоли исходила от Рафаэля Леау и его отчаянных ударов с 30 метров. Не получилось.

«Интер» постепенно отодвигал игру в сторону ворот «Милана» – и за 13 минут до конца добил третьим голом. Постарался Лаутаро Мартинес: аргентинец откликнулся на заброс Шкриньяра, издевательски ускользнул от Фикайо Томори и красиво попал в дальний.

Лаутаро отпраздновал в стиле Месси. Имеет право – после этого гола «Милан» очнуться уже не смог.

Индзаги царит в Суперкубке – уже четвертый!

• «Интер» выиграл уже 7-й Суперкубок Италии: сравнялся с «Миланом» и всего на два титула отстает от «Ювентуса». Туринцам стоит напрячься – последние два года «нерадзурри» забирают Суперкубок.

• Команда Индзаги вообще в полном порядке: в последний раз «Интер» проигрывал еще «Ювентусу» в середине ноября. С тех пор все пошло отлично: серия без поражений в 7 игр во всех турнирах, общий счет – 18:6.

• Симоне Индзаги вообще забронировал титул: из шести выигранных им трофеев четыре пришлись именно на Суперкубок. По два в «Лацио» и за «Интер».

• А вот у «Милана» все печальнее – Суперкубок не выигрывали с 2011-го. В личных дуэлях с «Интером» ситуация не лучше: команда Пиоли получила разгром в 2 из 3 последних дерби, а Лаутаро Мартинес и вовсе превращается в кошмар – три мяча за три матча.

«Сейчас психологически мы явно не в лучшей форме, но нужно прибавлять. Единственный путь вперед – работать качественнее, повысить свой уровень. Не лучшие результаты начинают на нас давить. И дело тут не в отношении и не в концентрации, да и указывать на кого-то было бы неправильно. Нам нужно вновь обрести гармонию, вернуть радость, которая позволяла нам играть в нашем стиле», – признал Стефано.

Шанс исправиться будет через две недели – миланское дерби вернется в Серию А.

Милан – Интер 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
18 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Димарко, 0:2 – 21 Джеко, 0:3 – 77 Мартинес.
МиланТэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 64), Тонали, Жиру (Ребич, 79), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ориги, 65).
ИнтерОнана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 84), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Гальярдини, 71), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
Предупреждения:
Барелла (33), Чалханоглу (72), Эрнандес (77), Мартинес (79), Тонали (85).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

3 комментария

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Рокко Сиффредди
Nausea e vomito!
0
0
0
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Reanimation
Ответ TaR
Поздравляю всех болельщиков Интера! При прочих неурядицах - очень приятно громануть!))))
Надеюсь 5го февраля также будет победа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
Поздравляю всех болельщиков Интера! При прочих неурядицах - очень приятно громануть!))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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