  • Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
1

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»

Полиция расследует последние расистские оскорбления в адрес ряда игроков АПЛ.

Полиция расследует случаи интернет-оскорблений на расовой почве в адрес футболистов Премьер-лиги, произошедшие в выходные.

Британское футбольное подразделение полиции (UKFPU) сообщило, что за последние три дня получило четыре отдельных сообщения об оскорблениях в адрес игроков высшего дивизиона.

Жертвами расистских сообщений после матчей в выходные стали Уэсли ФофанаЧелси»), Аннибаль МежбриБернли»), Толу Арокодаре («Вулверхэмптон») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).

«Расистским оскорблениям нет места ни в интернете, ни в реальной жизни. Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды. UKFPU осуждает это отвратительное поведение.

Мы обеспечим, чтобы с помощью нашей преданной команды сотрудников было сделано все возможное для выявления виновных и привлечения их к ответственности», – заявил глава UKFPU, главный констебль Марк Робертс.

Расизм в АПЛ – после матча «Челси» и «Бернли». Жертвы в обеих командах

«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард не забил пенальти в игре с «Пэлас»

Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Материалы по теме
Расизм в АПЛ – после матча «Челси» и «Бернли». Жертвы в обеих командах
23 февраля, 11:10
Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ
23 февраля, 09:22
«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард не забил пенальти в игре с «Пэлас»
22 февраля, 22:54
«Челси» поддержал Фофана: «Клуб с возмущением и отвращением отнесся к гнусным расистским оскорблениям в адрес Уэсли. Слишком часто игроков ненавидят за их работу»
21 февраля, 22:55
Межбри получил расистские сообщения после матча с «Челси»: «2026 год, а такие люди все еще существуют…» «Бернли» и АПЛ выступили с осуждением
21 февраля, 22:19Фото
