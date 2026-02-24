Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»

Полиция расследует последние расистские оскорбления в адрес ряда игроков АПЛ.

Полиция расследует случаи интернет-оскорблений на расовой почве в адрес футболистов Премьер-лиги, произошедшие в выходные.

Британское футбольное подразделение полиции (UKFPU) сообщило, что за последние три дня получило четыре отдельных сообщения об оскорблениях в адрес игроков высшего дивизиона.

Жертвами расистских сообщений после матчей в выходные стали Уэсли Фофана («Челси »), Аннибаль Межбри («Бернли »), Толу Арокодаре («Вулверхэмптон ») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).

«Расистским оскорблениям нет места ни в интернете, ни в реальной жизни. Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды. UKFPU осуждает это отвратительное поведение.

Мы обеспечим, чтобы с помощью нашей преданной команды сотрудников было сделано все возможное для выявления виновных и привлечения их к ответственности», – заявил глава UKFPU, главный констебль Марк Робертс.

Расизм в АПЛ – после матча «Челси» и «Бернли». Жертвы в обеих командах

«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард не забил пенальти в игре с «Пэлас»

Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ