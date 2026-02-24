У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного из шести матчей при Кэррике.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.
После назначения Майкла Кэррика манкунианцы выиграли пять матчей и сыграли вничью с «Вест Хэмом», набрав 16 очков в АПЛ. В трех из этих игр команда не пропустила.
В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Кристал Пэлас».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Другая мудрость звучит "Работает - НЕ трогай!"
Так и здесь - не надо менять Керрика: чел и команда наслаждаются работой друг с другом и футболом.
И что не менее важно - ЕСТЬ результат!
Не фанат МЮ, но рад тому, что команда подает признаки жизни и всё больше напоминает себя лучших лет.