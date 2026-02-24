71

У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного из шести матчей при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.

После назначения Майкла Кэррика манкунианцы выиграли пять матчей и сыграли вничью с «Вест Хэмом», набрав 16 очков в АПЛ. В трех из этих игр команда не пропустила.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Кристал Пэлас».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17106 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoМайкл Кэррик
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём очередного старческого нытья от Роя Кина, что Каррика пора менять:) Всех болельщиков МЮ с победой!
Ответ Мистер Уайт
Ждём очередного старческого нытья от Роя Кина, что Каррика пора менять:) Всех болельщиков МЮ с победой!
Там уже и Невилл подключился. Или завидуют, или с ума сошли🙄
Ответ Мистер Уайт
Ждём очередного старческого нытья от Роя Кина, что Каррика пора менять:) Всех болельщиков МЮ с победой!
Рой Кин при всём к нему негативном отношении (почему-то), говорит своё профессиональное мнение и не пытается кому-то понравиться. И в его словах достаточно много смысла. Тренеров, которые резко улучшали и выдавали суперконцовки сезонов и прочее - было ооочень много в разных клубах. Вопрос в том, что МЮ ищет долгосрочный проект. Способен ли Каррик на это? Ну т.е. выстроить работу и новую команду? Кин ровно это имел в виду.
Надеюсь АПЛ пошевелит мозгами, и что то сделает с этими ужасными угловыми, когда вратаря топтают в своей зоне.
Ответ mr.salah89
Надеюсь АПЛ пошевелит мозгами, и что то сделает с этими ужасными угловыми, когда вратаря топтают в своей зоне.
еще ввести бы жесткий лимит на время ввода аута, просто убивают динамику этими аутами в штрафную
Ответ mr.salah89
Надеюсь АПЛ пошевелит мозгами, и что то сделает с этими ужасными угловыми, когда вратаря топтают в своей зоне.
Топчат
Я не знаю что было бы на угловых у наших ворот, останься Онана первым номером. Но знаю что корвалол я бы пил литрами. Спасибо, Сенне, что ты у нас есть. И спасибо тому кто настоял на трансфере бельгийца
Ответ PredatorMax
Я не знаю что было бы на угловых у наших ворот, останься Онана первым номером. Но знаю что корвалол я бы пил литрами. Спасибо, Сенне, что ты у нас есть. И спасибо тому кто настоял на трансфере бельгийца
Когда МЮ подавал свой первый угловой, в левом верхнем углу показали что было бы - 10:1
Ответ PredatorMax
Я не знаю что было бы на угловых у наших ворот, останься Онана первым номером. Но знаю что корвалол я бы пил литрами. Спасибо, Сенне, что ты у нас есть. И спасибо тому кто настоял на трансфере бельгийца
А Алтай как стоял, эти перепуганные глаза, человек уже с наложенными штанами стоял
Шешко превращается в джокера команды, очень хорошо выходит на замену. Контратаки МЮ - это 🤤.
Ответ Samsung Russia
Шешко превращается в джокера команды, очень хорошо выходит на замену. Контратаки МЮ - это 🤤.
Шешко хоть и забил, но потом снова профукал голевой момент. К нему ещё вопросы есть.
Ответ mr.salah89
Шешко хоть и забил, но потом снова профукал голевой момент. К нему ещё вопросы есть.
Я самый главный хейтер Шешко. Но как счастлив что не был прав. Сколько моментов он профукал. Надеюсь после адаптации он исправить прицел.
Фанат стрегись, хрен с ним с вест хэмом, мы это не видели 😀
8 очков из этих 16 нам принес Шешко. 2 победных гола + вытащил ничью
Ответ Street Fighter
8 очков из этих 16 нам принес Шешко. 2 победных гола + вытащил ничью
Это 7 очков
Ответ Badmurza
Это 7 очков
Даже 5 очков… (2+2+1)
Эти три очка больше, чем три. Обычно в таких матчах МЮ безнадежен. А тут перетерпели регби от скаузеров, и реализовали блестящую контру. Браво👏
Пока красивая история получается. И смотреть приятно и результат есть. Я даже начал притапливать за МЮ как двадцать лет назад! Уже и бронза замаячила на горизонте. Майкл молодчик.
Ответ Konstantin K-Pax
Пока красивая история получается. И смотреть приятно и результат есть. Я даже начал притапливать за МЮ как двадцать лет назад! Уже и бронза замаячила на горизонте. Майкл молодчик.
Комментарий скрыт
Ответ Konstantin K-Pax
Пока красивая история получается. И смотреть приятно и результат есть. Я даже начал притапливать за МЮ как двадцать лет назад! Уже и бронза замаячила на горизонте. Майкл молодчик.
"Смотреть приятно" конечно сомнительно, только в первых двух матчах) Но результат есть, и судить уже будут Каррика по результатам сезона.
Будет смешно, если мю выше арсенала окажется по итогу. А это вполне реально
Ответ Carasa
Будет смешно, если мю выше арсенала окажется по итогу. А это вполне реально
Да не. Приличный гандикап.
Ответ Андрей. С
Да не. Приличный гандикап.
Не стоит недооценивать Арсенал
Народная мудрость гласит "Лучшее - враг хорошего!".
Другая мудрость звучит "Работает - НЕ трогай!"

Так и здесь - не надо менять Керрика: чел и команда наслаждаются работой друг с другом и футболом.
И что не менее важно - ЕСТЬ результат!

Не фанат МЮ, но рад тому, что команда подает признаки жизни и всё больше напоминает себя лучших лет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
23 февраля, 21:55
Шешко забил шесть голов в 7 последних матчах за «МЮ». В предыдущих 17 играх было два мяча
23 февраля, 21:38
Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но «МЮ» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба – это не сработало»
23 февраля, 19:48
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
19 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
30 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
43 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
4 минуты назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
7 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
25 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
25 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
40 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
53 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем