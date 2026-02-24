У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного из шести матчей при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Эвертон » (1:0) в матче 27-го тура АПЛ. После назначения Майкла Кэррика манкунианцы выиграли пять матчей и сыграли вничью с «Вест Хэмом», набрав 16 очков в АПЛ . В трех из этих игр команда не пропустила. В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Кристал Пэлас».