Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе

Кто-нибудь его остановит?

Эмилиано Мартинес – самый обсуждаемый чемпион мира после Месси. В наших лентах все больше выходок и претензий кипера к игрокам, тренерам, судьям и вообще всем-всем-всем.

Пора составить полный список.

Ван Гал должен заткнуться, а Лаос худший арбитр

Мартинес еще до финала разбрасывал проклятия. После сверхэмоционального четвертьфинала ЧМ он:

• посоветовал заткнуться Луи ван Галу после его слов о том, что в серии пенальти победят голландцы;

• оскорбил футболиста сборной Нидерландов, хотя и не совсем понятно, кому именно это предназначалось;

• назвал Лаоса худшим с отрывом судьей турнира.

Даже высказываясь о Лионеле Месси, Мартинес выдавал обсуждаемые комментарии – например, что Лео лучше Роналду.

Раздражал французов во время серии пенальти

Во время серии пенальти Мартинес постоянно мешал соперникам. Это мы видели и полтора года назад на Кубке Америки, и в четвертьфинале ЧМ. Но в финале Мартинес совсем раскрепостился: например, выбросил мяч, заставив Тчуамени идти за ним к углу штрафной. Тот улыбнулся, прогулялся за мячом и с пенальти послал его мимо ворот.

Мартинес послушал нотации судьи, покивал, а потом полез к Коло Муани, за что получил желтую карточку. Предупреждение вратарю в серии пенальти – много ли было в истории таких примеров?

«Нам не нравится видеть эти игры, в которые он играет», – морщился Рой Кин. «Рефери должен был покончить с этим, – отметил Гари Невилл. – Но эта аргентинская сборная пойдет на все ради победы».

Жест с перчаткой – «привет» фанатам

Мартинес был признан лучшим голкипером турнира. Получил приз – «Золотую перчатку», после чего приложил ее к паху. Слишком смелый жест на весь мир в прямом эфире, да еще и в арабской стране.

На этом фоне поцелуй того же приза секундами позже смотрелся довольно своеобразно.

Как объяснил свое поведение Мартинес? Обвинил французских болельщиков: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Главный объект – Мбаппе, не понравились слова полугодовой давности

В мае 2022-го Мбаппе рассуждал о фаворитах ЧМ-2022. Он сказал: «У европейцев есть преимущество, потому что мы играем матчи высшего уровня – у нас есть Лига наций, например. А у Аргентины и Бразилии этого нет. В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

Килиан произнес это еще перед Финалиссимой, которую Аргентина выиграла 3:0 у Италии. Когда Месси попросили прокомментировать эти слова, он ответил: «Мы и так знаем, кто мы. И готовы играть с кем угодно. А сегодня предстояла хорошая проверка».

Мартинеса спросили о словах Мбаппе перед финалом. Ответ был менее дипломатичным: «Он недостаточно разбирается в футболе. Никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя не было такого опыта, не стоит давать комментарии».

Мбаппе забил Мартинесу четыре гола, получил от него поддержку, а потом – насмешки

Почти 80 минут Мбаппе молчал, а потом забил с пенальти и с игры и отправил команды в овертайм. Затем были еще два реализованных пенальти – с игры и в серии. Итого – четыре мяча Мартинесу, три из которых – с пенальти в один и тот же угол. Но для победы Франции этого не хватило.

В интервью после игры Мартинес тер красные глаза, пытаясь справиться с эмоциями, после чего подошел к грустному Мбаппе и подбодрил его.

Хотя подбадривания были назойливыми, а похлопывания даже чересчур сильными – и Мбаппе сам убирал руку Мартинеса.

Но тот не унимался.

И заодно поднял Мбаппе с газона.

Теперь особенно интересно узнать, что же ему говорил Мартинес, тем более они тихо и спокойно фотографировались вместе, когда получили индивидуальные призы.

Но потом аргентинского вратаря уже было не остановить.

• В раздевалке аргентинцы праздновали победу на чемпионате мира – пели, прыгали, кричали. Потом скандировали «минута молчания», а Мартинес выдал: «Для Мбаппе, который умер».

• На чемпионском параде в Аргентине Мартинес приволок с собой куклу, на которую нацепил фотографию Мбаппе. Причем тоже призывал молчать, вероятно, намекая на свою же реплику в раздевалке. Шутка явно затянулась, но вратаря ничего не смущало.

Возмутился даже испанский журналист El Chiringuito TV Хуанфе Санс (170 тысяч подписчиков в твиттере): «Мартинесу не надоело выставлять себя дураком?» Адиль Рами добавил: «Мбаппе настолько их травмирует, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира».

Но не унимались и фанаты сборной Аргентины – они сожгли кусок картона в форме гроба, на котором было закреплено изображение лица Мбаппе.

Реакции от Мбаппе пока нет. И едва ли они с Мартинесом еще когда-то пересекутся

Французы вернулись домой на следующий день после финала, Мбаппе на фотографиях мрачен. На одной из них Дидье Дешам чуть ли не заставляет его помахать фанатам. Очевидно, боль от поражения еще не прошла, это особенно чувствуется на фоне улыбок Дешама, Жиру, Гризманна и Комана.

«ПСЖ» дал всем участникам ЧМ-2022 по десять дней отдыха, но Мбаппе хватило двух – он уже прибыл в расположение клуба. Никаких комментариев француз пока не давал.

Есть ли вообще шансы у Мбаппе и Мартинеса снова пересечься на поле? Пожалуй, лишь теоретические.

• В еврокубках – вряд ли: «ПСЖ» будет постоянно играть в Лиге чемпионов, представить же там «Астон Виллу» даже с Унаи Эмери довольно проблематично. Разве что, в Суперкубке, если Эмери выиграет любимую Лигу Европы, а «ПСЖ», наконец, доберется до победы в ЛЧ. Но шансов на такие совпадения совсем мало.

Проще клубу из ЛЧ купить Мартинеса – но и это большой вопрос. Тем более еще надо попасть в одну группу.

• Примерно такая же вероятность, если Франция и Аргентина выиграют соответственно Евро и Копу через полтора года и пересекутся в Финалиссиме. Слишком сложный путь.

• Гораздо больше шансов, если Мбаппе перейдет в один из клубов АПЛ, тем более уже ходили вокруг него и «Ливерпуля». Но пока непросто представить Мбаппе вне «ПСЖ».

А что если обе сборные сыграют в Лиге наций? Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в конце 2021-го говорил, что южноамериканские команды присоединятся к турниру с 2024 года.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; REUTERS/Carl Recine, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Bernadett Szabo