«Кубок мира – мечта, мне его не хватало». Речь Месси после победы на ЧМ
Всем нужно привыкать, что Лионель Месси – чемпион мира. Привыкать нужно и самому Лео.
Он впервые поговорил с медиа в золотом статусе. Выступил коротко, но подобрал важные слова.
• О Кубке мира: «Поразительное ощущение, я так долго мечтал о победе на чемпионате мира. Посмотрите, какой красивый кубок! Он прекрасен. Я очень хотел его выиграть.
Я знал, что Господь позволит мне его выиграть. У меня было такое ощущение. Мы много страдали на пути к цели, но все-таки справились.
Жду не дождусь возвращения в Аргентину – представляю, какое будет безумие».
• О карьере в сборной: «Конечно, я не хотел бы завершать карьеру в сборной без выигранного чемпионата мира. О большем просить нельзя, благодарю Бога за все. Впечатляет, что мне удалось выиграть чемпионат мира почти перед завершением карьеры. Как и Кубок Америки.
Что дальше? Я люблю футбол и то, чем занимаюсь. Мне нравится выступать за сборную, очень нравится коллектив, и мне хочется сыграть еще несколько игр в статусе чемпиона мира».
• О мечте: «Кубок мира – мечта. Кубок – то, чего мне не хватало. Мне очень повезло. Теперь он со мной».
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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