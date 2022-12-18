«Кубок мира – мечта, мне его не хватало». Речь Месси после победы на ЧМ

Всем нужно привыкать, что Лионель Месси – чемпион мира. Привыкать нужно и самому Лео.

Он впервые поговорил с медиа в золотом статусе. Выступил коротко, но подобрал важные слова.

• О Кубке мира: «Поразительное ощущение, я так долго мечтал о победе на чемпионате мира. Посмотрите, какой красивый кубок! Он прекрасен. Я очень хотел его выиграть.

Я знал, что Господь позволит мне его выиграть. У меня было такое ощущение. Мы много страдали на пути к цели, но все-таки справились.

Жду не дождусь возвращения в Аргентину – представляю, какое будет безумие».

• О карьере в сборной: «Конечно, я не хотел бы завершать карьеру в сборной без выигранного чемпионата мира. О большем просить нельзя, благодарю Бога за все. Впечатляет, что мне удалось выиграть чемпионат мира почти перед завершением карьеры. Как и Кубок Америки.

Что дальше? Я люблю футбол и то, чем занимаюсь. Мне нравится выступать за сборную, очень нравится коллектив, и мне хочется сыграть еще несколько игр в статусе чемпиона мира».

• О мечте: «Кубок мира – мечта. Кубок – то, чего мне не хватало. Мне очень повезло. Теперь он со мной».

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach