ЧМ-2022 в Катаре
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«После наших репортажей Месси не надо мыться». Колонка Дмитрия Шнякина о работе на ЧМ-2022

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Юрий Семин Юрий Семин
Роман Трушечкин Роман Трушечкин
Лионель Месси Лионель Месси
Константин Генич Константин Генич
Тимур Журавель Тимур Журавель
Денис Казанский Денис Казанский
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Футбол Футбол

Прокомментирует финал вместе с Трушечкиным.

Написали мне ребята со Sports.ru: «Расскажи-ка, Дима, про свой путь к финалу!» Про то, как всю жизнь мечтал прокомментировать решающий матч чемпионата мира.

Пришлось расстроить парней: не было ведь такой мечты. Жить мирно, дочек воспитать эмпатичными, починить бедовое колено (Шнякин уже полтора года восстанавливается после тяжелейшего разрыва крестообразных связок – Sports.ru) и вернуться в футбол – вот это мечты.

А финал ЧМ… Ну, никогда о нем не думал и никого о нем не просил.

Люблю вспоминать про единственный матч, который выпросил. Это игра «Мордовия» – «Динамо» в 2014-м. Заехал тогда заодно к своей бабушке в село, обнял, получил сумку вкуснейших куриных яиц и две бутылки чистейшего самогона. И был обруган тренером «Мордовии» Семиным: «Какой самогон?! Вооодку надо здесь брать (прочитайте голосом Палыча)». В тот день Губочана вынудили подтираться листом А4, а он в отместку забил победный гол – писал об этом в телеграм-канале.

Больше никогда не выпрашивал ни матчи, ни финалы. Мне просто везло. 

Из-за пандемии сорвалась командировка Черданцева на финал ЛЧ-2019/20. Матч достался мне, прокомментировал его из Останкино. Финал Евро годичной давности получил в наследство от Нобеля: «Просто хочу по-человечески поболеть за Италию, не могу такое комментировать. Возьмешь?» Взял. Боссы не были против. Говорю же: повезло. Но в любой комментаторской карьере происходят вспышки фарта – тут важно не прощелкать шанс лицом. И доказывать.

С катарским ЧМ тоже люто повезло. И каналу, и мне. Наверняка сюда мог бы поехать и Костя Генич – устроил бы пожар эмоций. Или Рома Нагучев – помню его взгляд, когда он узнал, что остается в Москве. Жалею, что не нашел в тот момент каких-то подходящих слов, чтоб приободрить. Я ведь попал в избранную катарскую пару – и любая моя реакция была бы… В общем, не знал, что ему сказать; я подвозил Рому домой с того собрания комментаторов и, заглушая неловкость, просто сделал погромче Linkin Park.

Но больше всего переживалось за Дэна Казанского. Он в охренительной форме (во всех смыслах, кстати), его обожает публика. На карьерном пике человек. Должен был сочно отработать здесь, но Первый канал матчи не показывает. 

И я вновь испытал смущение, теперь уже от его интервью Даше Исаевой: Дэн здорово максирует эмоцию, ловко подбирает формулировки, но глаза выдавали. Показалось, переживал. Списались тем вечером. Сошлись на том, что у Казанского впереди приблизительно миллион классных репортажей. Да и в Катаре пересеклись. Он в отличном настроении: Дэн из тех, кто быстро отходит от ударов.

А вот у меня получается не всегда. Уже во втором эфире в Катаре уткнулся в техническую проблему. Местные ребята нашаманили с проводочками так, что весь матч Сенегал – Нидерланды я почти не слышал себя, гарнитура не посылала мой же голос мне в уши. И прямо под нами хреначили в барабаны те самые сенегальские музыканты! Адский саундтрек. Ощущение дезориентации. Дико нервничал, такое в карьере случилось впервые.

Пришлось гораздо громче комментировать, почти орать 90 минут, чтоб хоть как-то себя расслышать. Из-за этого я повредил связки уже на второй день турнира. Это аукалось почти весь ЧМ: плотный график, привычка повышать децибелы, сражение с подлыми катарскими кондиционерами – и к концу многих матчей начинал похрипывать. Мой косяк. И урок: надо усиливать связки, брать уроки у певцов. Вон, Упамекано догадался.

Зато каждый день смотришь топ-футбол. Либо комментируешь сам, либо соседствуешь с работающим Ромой Трушечкиным. Когда ты видишь весь периметр поля, то тебе открывается уйма нюансов: вот Мбаппе начинает ускоряться за спину еще до паса, вот Модрич в безостановочном движении не позволяет себе быть закрытым, вот Ришарлисон автоматически переключается на отбор мяча, а Месси словно какой-то андроид: когда сканирует поле, делает сотни поворотов шеей. Здесь, в Катаре, я начал по-черному завидовать тем болельщикам, которые смотрят на звезд еженедельно.    

Правда, обилие топ-футбола может ударить по сознанию. Середина турнира. Спокойно подходим с Трушечкиным к стадиону за 4 часа до игры Сербии, чтобы посмотреть в пресс-центре ранний матч. Рома прислушивается и понимает, что на арене «974» звучат… гимны! Глаза округлились: «Там чего, игра начинается уже?!» Рома аж завис: «Горим!» Но через секунду уже вместе ржем: за 4 часа до свистка на стадионе просто репетировали церемонию открытия матча.

Но по-настоящему должен был свихнуться Тимур Журавель. Лично я в какой-то момент пресыщался и ленился: то одну игру саудовцев пропущу, то матч Австралии – вполглаза. А Журавель своими ногами дошел (дойдет) до каждой (!) из 64 игр. Демон. Энергетический и контентный фрик. Сходил на четыре игры за день, везде что-то нафантазировал, поговорил с фанами, прохожими, звездами, снял детали, по дороге домой начал монтаж, уже в отеле закончил, отправил в Москву и лег спать в 4:30 утра. И ровно в 9:30 (каждое утро) врывается в номер с криками: «Хорош спать, погнали завтракать!» Чудовище.

Журавеля на всех стадионах каждая собака узнает. Хотя не всегда помогало: разок пришлось убегать от полицейского, когда Тимур срезал путь от метро к стадиону. В другой раз Журавель перепутал стадион. В итоге мчал на машине, чтобы успеть на следующий матч. 

Да, дороги в Катаре идеальные, но вождение – раздражающее. Никто не пропустит, никто не остановится на пешеходном переходе, никто не проявит терпение. В левом ряду всегда найдется лихач на Крузаке, который будет мигать, даже если ты на предельной скорости, перед тобой колонна или красный свет. Клянусь, был даже такой случай: мне мигал очередной стритрейсер, когда я ехал… во втором ряду.

Работаем с Ромой, обсуждаем матчи, смотрим вместе, но готовимся подолгу и врозь. Трушечкин на диком опыте: дозирует силы, не перегружает себя лишней инфой, в его репортажах легкость, качество языка, ирония. У меня немного другой подход: в подготовке увлекаюсь деталями, которые могут разукрасить эфир или подчеркнуть эпизод. 

Например, в обзорах игр Марокко на ЧМ-2018 увидел, как Амрабат воткнулся головой в землю и почти потерял сознание. Выписал нюанс. Ну и пригодилось: с французами Софьян так пошел в отбор, что опять начал грызть землю. Или Тадич по-голевому подал на Митровича со швейцарцами на ЧМ-2018 – и спустя 4 года атака повторилась в точности. Братья Думфриса, как выяснилось, профессиональные кикбоксеры – и эти навыки почти пригодились в потасовках с аргентинцами.

Я создаю на каждого игрока профайл, но важно не утыкаться в ноут, не засыпать зрителя цифрами и фактами. И не поплыть от синдрома переподготовки. Для короткой эфирной истории нужен подходящий повод и органичность. И желательно крупный план игрока в трансляции. Осознаю, что примерно 90% того, что подготовлю, не будет озвучено. Зато если будет к месту… Допустим, история о том, как Эмилиано Мартинес посылает соперников к фалосам, когда ему бьют пенальти. Тоже пригодилось. 

Но главное – футбол. Понимаю свою главную комментаторскую проблему. Она вылезала и на этом ЧМ. Слишком увлекаюсь одним эпизодом. Разбираешь момент, технические аспекты, занятые позиции… А там игра продолжается, лапоть! Догоняй. За это мне часто пихал мой главный учитель – Розанов. Был прав, как и всегда. Ну, продолжаю учиться. Поставил себе задачу на турнире: не упустить ни одной опасной атаки, не заговорить ее. Разок точно заболтался, когда Марокко французов давило. Но это для меня табу. Смертный комментаторский грех. Плевать, что там за байка у тебя, о чем рассуждаешь. Если пошла опасная атака – сразу прерывайся и комментируй эпизод. 

На ЧМ-2022 встретился с еще одной проблемой. На стадионах «Аль Бейт» и «Лусейл» космически высокие позиции. Очень высоко! Сложно идентифицировать некоторых игроков, когда гоняешь мяч. В одной из игр англичан раза три перепутал Кейна и Хендерсона. Харри часто уходил в глубину, ближе к позиции Джордана, у них одинаковый рост, однотипные прически и даже похожие номера – 9 и 8. Конечно, это мои проблемы. Зрители абсолютно по делу предъявляли. Не уверен – не называй фамилию. Все просто.

Общение со зрителями – отдельная глава. Здесь, на спортсе, в курсе. Да, никогда не скрывал: часто знакомлюсь с реакцией людей. Ну, для них работаю-то, не для себя. Да, иногда открываешь люк в преисподнюю, прыгаешь по болотам, ныряешь в экскременты. Да. Но лучше общаться и обсуждать проблемы, чем считать, что ты безгрешен. Полезно вспоминать, что комментатор – это в первую очередь саундтрек.

И главное: иногда в общении со зрителем откапываешь дельные советы! 

Пример. После матча на ЧМ-2022 подписчик принес навозный стог в комменты телеграм-канала. И добавил: «Хватит свое пацанское «реально» произносить!» Опа. А ведь он прав. Редко, но проскакивает марьинское детство. Классное замечание. Другой зритель, постарше, уже культурнее спросил: «Дмитрий, а чего вы при оглашении составов не указываете клубную принадлежность?» И то правда. Редко комментирую сборные, не было такой привычки. Теперь есть. 

И подобных примеров полно. Конечно, всем не понравишься. Но замечания помогают нащупать баланс в эфире, где должен быть и юмор, и энергия, и мнение, и аналитика. Без явного перекоса в одну из сторон. Универсальность нужна. Таким уж сложился жанр репортажа в нашей стране. 

Респектую Трушечкину. Рома – кремень. Отказался от соцсетей, не тратит нервы на переписки. А я все продолжаю сетевые баттлы. Что творилось после Аргентины с Голландией! «Хватит вылизывать Месси» и тут же «Хватит дрочить на голландцев». «Перестань нахваливать Аргентину» и сразу «Че так радуешься голу Голландии? Поставил?!» Я коллаж сделаю, ей богу.

Большинство претензий – по поводу Месси. Мы здесь уже шутим, что Лео после наших репортажей не надо мыться. Написал универсальный ответ для всех: так и так, через Месси чаще всего играют, под него подстраиваются свои и чужие, много результативных действий, его чаще всего выхватывают крупным планом и так далее. Дал понять, что по-комментаторски игнорировать это не могу.

Это факты. Да и не был никогда фанатом Лео – а вот Бергкамп! Люди остыли, многие сменили ругань на спокойное общение. Больше всего кайфанул от двух парней. После игры они оскорбляли, один зачем-то прошелся по моей родне. Но увидели ответ без грязи и оба наутро извинились, удалили мат. Чувак даже признался: выпивал после поражения Нидерландов. Бывает, конфликт исчерпан. 

Но если что-то принимаешь слишком близко к сердцу, выручают коллеги. Добрые слова писал Виктор Михайлович Гусев, Дима Федоров, Фил Кудрявцев. Выручил сообщением Рома Гутцайт, он написал перед овертаймом Аргентины с Нидерландами: «Держись и рви голос дальше! Исторический матч!» Вроде мелочь, но помогло.

Такая вот исповедь комментатора. Извините, надо было выговориться. Но это нытье. Мы трое – жуткие везунчики, смотрим классный футбол. И в тяжелое время пытаемся чуть поднять людям настроение.

Не сердитесь, мы стараемся.

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Фото: Дмитрий Шнякин

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