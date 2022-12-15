ЧМ-2022 в Катаре
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Определяем победителя ЧМ по чемпионским трендам прошлых турниров. Аргентина подходит лучше Франции

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В финале ЧМ-2022 сыграют Аргентина и Франция. Любимое занятие болельщиков – поиск любопытных закономерностей.

• Например, продолжается традиция обязательных игроков «Интера» и «Баварии» в финалах с 1982 года – и она никак не нарушается, длится уже 40 лет. Поразительно, что представлены именно эти два клуба.

• Интересные связи Лионеля Месси и Дидье Дешама: на ЧМ, включая этот, они вылетают или от Германии (было у обоих), или друг от друга (было у Месси в 2018-м, а теперь может уступить Дешам).         

• Австралия всегда играет с призером, а чаще – с победителем. Она шесть раз ездила на ЧМ и в двух случаях уступала бронзовому медалисту (в 2010 – Германии, в 2014 – Нидерландам), в остальных четырех – чемпиону (ФРГ, Италии, Франции и сейчас Франции или Аргентине).

Но так чемпиона не определишь. А есть ли какие-либо любопытные закономерности, которые могли бы помочь его распознать? Зарубежные медиа, например The Athletic, предлагают варианты, учитывая последние несколько турниров. Мы адаптируем их под ЧМ-2022.

Важно: не пытаемся всерьез найти чемпиона, просто изучаем тенденции, закрепленные победителями прошлых чемпионатов мира, и сопоставляем их с Францией и Аргентиной.

Необязательно выносить всех на групповом этапе

Франция и Бразилия в 1998-м и 2002-м набрали максимум очков, но с тех пор будущие чемпионы не слишком усердствовали в групповом этапе:

• Италия-2006 все решила в последнем туре с Чехией.

• Испания-2010 вообще проиграла первый матч, так что последний тур тоже имел значение.

• Германия-2014 здорово стартовала с разгрома Португалии, но помучилась во втором туре с Ганой.

• Франция-2018 в группе забила лишь три гола.

Аргентина-2022 в эту категорию отлично вписывается с поражением от Саудовской Аравии и риском лишиться шансов на проход в плей-офф уже во втором туре.

Франция-2022, напротив, вышла в плей-офф первой среди всех команд ЧМ-2022. Хотя и не была идеальна, уступив резервным составом Тунису в последнем матче группы.

Итог: пункт явно в пользу Аргентины.

Лучший бомбардир на прошлом континентальном турнире пророчит чемпионство

Здесь тоже есть интересный момент в поздних турнирах:

• Давид Вилья – лучший бомбардир Евро-2008. Через два года Испания выиграла ЧМ.

• В число лучших бомбардиров (шесть игроков забили по три мяча) на Евро-2012 вошел Марио Гомес. Через два года Германия выиграла ЧМ. Правда, Гомеса не было в заявке.

• Антуан Гризманн – лучший бомбардир Евро-2016. Через два года Франция выиграла ЧМ.

Этот пункт слегка притянут. Все-таки лучшим бомбардиром Евро-2012 был признан Фернандо Торрес, так как сыграл меньше минут. И сейчас это не сработает, так как больше всех голов, согласно УЕФА, на прошлом Евро забил Криштиану Роналду – а на ЧМ-2022 он не добрался даже до полуфинала.

Раз серия на лучших бомбардирах Евро прервалась, что если обратиться к Копе-2021? А там лучшим был признан Лионель Месси – забил одинаковое количество голов с Луисом Диасом, но отдал гораздо больше голевых передач. Вот и еще одно маленькое преимущество Аргентины-2022.

Итог: очень спорно, но Аргентина подходит под критерий. 

Лидеры должны быть в составе, даже если они не в форме

Сразу можно вспомнить Роналдо-2002 с его десятью голами за последние три года и отсутствием игр за сборную. Франческо Тотти в 2006-м сломал лодыжку и с трудом восстановился к победному ЧМ. Были яркие примеры и дальше:

• Испания-2010 всерьез рисковала остаться без Андреса Иньесты. Как потом вспоминал игрок: «Травма стала самым тяжелым испытанием прошлого года и, может быть, даже всей моей карьеры». Но восстановился, стал одним из лучших игроков ЧМ и забил золотой гол.

• Германия-2014 могла и не выиграть без выдающейся игры Бастиана Швайнштайгера, который перед турниром лечил сухожилие, находился в плохой форме и толком не готовился к ЧМ.

• Франция-2018 победила в том числе и благодаря отличной игре Поля Погба. Его сезон-2017/18 – не провальный, но был далек от лучшего в карьере: критики было много, а отношения с Жозе Моуринью окончательно ухудшились. Погба все исправил для себя на ЧМ.

В Аргентине-2022 сложно найти схожий пример – Месси хорош весь сезон, у Мак Аллистера все тоже получается, а Фернандес впечатлял еще в Лиге чемпионов. Разве что Де Поль был не слишком ярок, но у «Атлетико» весь сезон складывается так себе. Или забивающий сейчас Альварес ничем не отметился в АПЛ, но считать его лидером сборной было бы наивно. Скорее, сработал обратный пример в лице Лаутаро Мартинеса.

У Франции-2022 сразу же вспоминается Карим Бензема, который уже восстановился и теоретически мог бы сыграть даже в плей-офф, но его нет в команде. Зато есть Рафаэль Варан, который рисковал вообще пропустить ЧМ, а сейчас отлично проводит почти весь турнир. 

Итог: пункт в копилку Франции.

Тренер чемпионов шел на серьезное изменение по ходу турнира

Встречается часто, особенно уже в плей-офф:

• Франция-1998: Эме Жаке до четвертьфинала регулярно выпускал Тьерри Анри, но на последние три матча неизменно доверял только атакующему трио Зидан-Джоркаефф-Гиварш.

• Бразилия-2002: Луис Фелипе Сколари на стадии 1/4 финала отправил Клеберсона помогать Жилберто Силве – и тот провел три отличных матча, фактически наработав в них на контракт с «МЮ».

• Италия-2006: Марчелло Липпи играл 4-3-1-2, но со стадии 1/4-й окончательно переключился на 4-4-1-1. И в этой схеме регулярно заиграл Каморанези.

• Испания-2010: Висенте Дель Боске именно с четвертьфинала перетащил Иньесту на левый край, где он и провел три оставшихся матча. А Вилья ушел с края и стал центрфорвардом.

• Германия-2014: Йоахим Лев с этой же стадии отодвинул на правый край Лама, убрав его из центра поля, а Боатенг перебрался в центр к Хуммельсу. Да и впереди были изменения – Озил ушел на левый фланг, а Мюллер уступил место в центре нападения Клозе.

• Франции-2018 это касается в меньшей степени, Дидье Дешам сделал корректировки во втором туре: поставил в центр нападения Жиру и убрал на фланг Мбаппе, а слева поместил Матюиди – так и катил до самого финиша.

Чем выделяется Аргентина-2022? Пожалуй, два главных изменения здесь произошли в третьем туре. Лионель Скалони поверил в Фернандеса, регулярно выпуская его с этого матча, а еще тогда же усадил Лаутаро Мартинеса, поставив в пару к Месси Альвареса. Результат: Фернандес – уже одно из открытий турнира (да еще и с суперголом), а Альварес набил четыре мяча.

Франция-2022: Дешам, как и четыре года назад, если и проводит какую-то заметную корректировку, то только во втором туре. Кунде сменил Павара, отдохнул в конце группового этапа и неизменно выходил в плей-офф.

Итог: Аргентина. Без вариантов.

Нужна крепкая оборона в плей-офф

Вот и подтверждения:

• Испания-2010 не пропустила в четырех матчах на выбывание ни одного гола.

• Италия-2006 пропустила лишь один – и тот с пенальти.

• Бразилия-2002 и Франция-1998 тоже позволили соперникам забить один.

• У Германии-2014 два пропущенных гола, но которые уже ничего не решали.

• Если расширить до ЧМ-1990/1994, то и там у Бразилии и ФРГ по два пропущенных мяча.

• Франция-2018 выбивается из ряда – пять голов, из которых три забила Аргентина, а два – Хорватия. Хотя в этих матчах тоже были два поздних и не решающих мяча.

Но правило очевидно – нужно не менее двух сухих матчей в плей-офф, а лучше три. В общей сложности целых 17 из 24 матчей чемпионов на шести предыдущих ЧМ прошли без пропущенных голов.

Аргентина-2022 лишь раз сыграла всухую – победила Хорватию. В матчах с Австралией и Нидерландами она не удерживала сухие 2:0, причем оба раза пропускала в последние 15 минут. Однажды получили от Австралии, дважды – от Нидерландов.

Франция-2022 тоже имеет пока лишь один сухой матч – против Марокко. В играх против Польши и Англии французы пропускали. Но зато оба раза только с пенальти – ни разу с игры.

Итог: ничья. Хотя Франция с нулем пропущенных с игры выглядит предпочтительнее. 

Чемпиону нужен овертайм или серия пенальти

Здесь из ряда выбиваются Бразилия-2002 и Франция-2018 – настолько монолитны, что никакое дополнительное время им не понадобилось.

Что в остальных случаях? Можно даже расширить выборку до чемпионатов 1990-х годов. Получается, что чемпион в любом случае вынужден был играть больше обычных 90 минут:

• Испания-2010 однажды сыграла дополнительное время. Германия-2014 – дважды.

• Бразилии-1994 понадобилась одна серия пенальти, как и ФРГ-1990.

• У Франции-1998 был овертайм в одном матче и серия пенальти в другом. Такой же путь был у Италии-2006.

Франция-2022 ни разу не доводила дело до овертайма, а у аргентинцев была серия пенальти в четвертьфинале. 

Итог: точно Аргентина. И лидерство 3:2 по сумме всех пунктов.

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Фото: REUTERS/arl Recine, Paul Childs, Amanda Perobelli, Kim Hong-Ji, Carl Recine

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