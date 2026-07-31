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  4. Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ. RFEF работает над апелляцией и намерена доказать, что это хавбека атаковали, а не он

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Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ. RFEF работает над апелляцией и намерена доказать, что это хавбека атаковали, а не он
Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами.

ФИФА начала разбирательство по поводу стычки между игроками Испании и Аргентины после финала ЧМ-2026 (1:0). 

Согласно документу ФИФА, дело было открыто из-за предполагаемого неспортивного поведения Гави, из-за которого испанцу грозит как минимум один матч дисквалификации. 

Как сообщает Mundo Deportivo, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже работает над апелляцией. По мнению RFEF, Гави не совершал никакого нарушения, а сам подвергся агрессии со стороны аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который повалил его на газон.

Стычка началась после столкновения между Паредесом и Эриком Гарсией. Аргентинский игрок грубо толкнул защитника Испании, после чего Гави отреагировал.

RFEF считает, что Гави ни в коем случае не должен получать наказание. Кроме того, федерация может использовать прецедент с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна из США, чтобы добиться аналогичного решения для игрока «Барселоны». 

Дисциплинарная комиссия ФИФА ведет расследование также в отношении игроков сборной Аргентины – Леандро Паредеса, Науэля Молины, Тьяго Альмады, а также тренера Аргентины Роберто Айялы, ударившего по лицу Дани Ольмо. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии

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Лишить Испанию титула и отдать кубок Лео
ОтветRoman
Лишить Испанию титула и отдать кубок Лео
И зм)
ОтветRoman
Лишить Испанию титула и отдать кубок Лео
Инфантино, чтоб тот отпилил часть и продал партнёрам😼
Гави в чем виноват? Ему больше всех навесили.
Ответ6tspey7tb5
Гави в чем виноват? Ему больше всех навесили.
инвесторы недовольны
Ответ6tspey7tb5
Гави в чем виноват? Ему больше всех навесили.
Не подставил вторую щёку.
а дурачка Паредеса не хотят наказать ?
Ответmaestro2206
а дурачка Паредеса не хотят наказать ?
Только заголовок прочитал?
Ответmaestro2206
а дурачка Паредеса не хотят наказать ?
он не проблема Переса🤣
Правильно. Нужно дисквалифицировать всю сборную Испании. Лишить их Титула.
Не допустить их до следующего Чемпионата Мира.
Ишь чего удумали! Побеждать Аргентину в финале! Не положено. Нужно наказать. Чтобы другим неповадно было.
ОтветJoker2104
Правильно. Нужно дисквалифицировать всю сборную Испании. Лишить их Титула. Не допустить их до следующего Чемпионата Мира. Ишь чего удумали! Побеждать Аргентину в финале! Не положено. Нужно наказать. Чтобы другим неповадно было.
Переигровку минимум. Серию до 4 побед
ОтветJoker2104
Правильно. Нужно дисквалифицировать всю сборную Испании. Лишить их Титула. Не допустить их до следующего Чемпионата Мира. Ишь чего удумали! Побеждать Аргентину в финале! Не положено. Нужно наказать. Чтобы другим неповадно было.
На следующем чм будет выступать объеденная сборная Марокко+андалусский халифат)
Через полгода: Испанцы играли подло и грязно, и только из-за этого победили, Арги бедные и несчастные
ОтветVMX1389
Через полгода: Испанцы играли подло и грязно, и только из-за этого победили, Арги бедные и несчастные
Ога, кража века - трофей не у аргов
Цирк какой-то. Аргентосы как невменямбы кидались на испанцев, да там чел пять надо вязать за хулиганку у аргентосов
Уверен и Ольмо с Родри надо дискву влепить,а чего они там нарываются ? провокаторы . Надо быть как Ромеро ,радоваться сдержанно с достоинством.
ОтветExtrim
Уверен и Ольмо с Родри надо дискву влепить,а чего они там нарываются ? провокаторы . Надо быть как Ромеро ,радоваться сдержанно с достоинством.
А что там было по твоему? Нельзя радоваться победе своей команды? Ты с дуба рухнул?
гави увидел стычку и решил что без него она считается незавершенной
ФИФА: расследует стычки после финала по всем вовлеченным: 10 аргентинцев и Гави на всякий случай

Спортс: Гави могут дисквалифицировать!

Слабоумные в комментах: Какие вам еще доказательства что Аргентину тащат к титулу)
ОтветIndurain Larraya
ФИФА: расследует стычки после финала по всем вовлеченным: 10 аргентинцев и Гави на всякий случай Спортс: Гави могут дисквалифицировать! Слабоумные в комментах: Какие вам еще доказательства что Аргентину тащат к титулу)
В точку!👌
ОтветIndurain Larraya
ФИФА: расследует стычки после финала по всем вовлеченным: 10 аргентинцев и Гави на всякий случай Спортс: Гави могут дисквалифицировать! Слабоумные в комментах: Какие вам еще доказательства что Аргентину тащат к титулу)
Ты сам-то не слабоумный часом? Хочешь сказать, Аргентину судили как всех остальных?
Гави с таким пылом, который не отвечает его антропометрии, опять в первой трети сезона на кресты может попасть
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