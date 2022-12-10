Сражение Кейна с Мбаппе – то, ради чего еще нужно смотреть матч Англия – Франция. Их уникальность идеально объяснил Почеттино

Перевод колонки в The Athletic.

Англия готовится к новому серьезному испытанию на ЧМ-22 – в четвертьфинале команду Саутгейта поджидает мощная сборная Франции.

Одна из главных интриг матча – сражение Харри Кейна против Килиана Мбаппе. Про Килиана вы все и так знаете, а вот Харри начал этот турнир с теневой ролью в центре. Именно вот эта парочка может перевернуть ход матча – и в одиночку решить исход целого противостояния.

По такому поводу The Athletic пригласил Маурисио Почеттино – и попросил аргентинца описать одних из главных игроков его тренерской карьеры. Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» не мог отказать – и выдал шикарный предматчевый анализ.

Кейн – шикарная девятка. С душой десятки

«Один из поворотных моментов в карьере Харри Кейна произошел через пару недель после моего назначения.

Я начинал в «Тоттенхэме» с Эммануэля Адебайора и Роберто Сольдадо как главных нападающих – великих, но возрастных игроков. Они заслуживают уважения. Харри начинал получать свои первые шансы в ЛЕ. В какой-то момент я не давал ему места даже на скамейке запасных. После одного из таких случаев Харри пришел ко мне.

Кейн считал – он заслуживает играть больше.

С помощью видео и статистики мы показали Харри – он неправ. Мы показали статистику его бега на поле, расположение во время прессинга. Все, что смогли найти. Если игрок играет плохо, ему важно понять, почему тренер так считает. Мы показали Харри, что ему нужно прогрессировать. Он двигался в правильном направлении, но еще нужно было подождать. Нужно доказать нам, что он лучше партнеров по команде. Что он достоин играть в старте команды.

Ему нужно было доказать нам, что мы можем доверять ему так же сильно, как доверяли более опытным нападающим. Вышел тяжелый, но хороший разговор. Игроки никогда не хотят, чтобы им говорили правду – и с моей точки зрения, никогда не бывает легко, когда приходится говорить, что кто-то не прав и переоценивает свои силы. Это был действительно ценный и жесткий разговор между нами.

Самым важным для меня было точно определить тот момент, когда Харри будет готов играть. Это важное решение — выбрать правильный момент и не торопиться, потому что если вы поторопите игрока, то его игра не будет на должном уровне. Это риск. В сентябре 2014-го мы думали, что Харри еще не готов.

Это было всего через несколько месяцев после нашей первой встречи. Помните, когда я пришел ко власти в «Тоттенхэме» – ему всего 20 лет, он играл в аренде четыре раза и провел всего несколько игр в Премьер-лиге, забив всего три гола.

Но я и мой тренерский штаб любим работать с молодыми игроками. Мы любим работать, пытаясь выяснить, что нужно улучшить, чтобы достичь вершины. Не хочу показаться высокомерным, говоря это, но я думаю, что как тренерский штаб я и моя команда умеем обнаружить врожденные качества в игроках и увидеть их потенциал.

Когда мы впервые разговаривали с Харри – мы все это видели и чувствовали. Мы могли видеть некоторые детали, которые дали ему возможность стать одним из лучших нападающих в Англии. Некоторые из них были психологическими. Мы видели решимость, то, как он думал о футболе и понимал его. Мы видели способность учиться и развиваться. Некоторые детали были техническими – как Харри коснулся мяча. Как ударил по мячу при броске.

Но увидеть потенциал – это одно. В остальном было много тяжелой работы. Нам пришлось провести время с Харри, убеждая его, что он действительно может достичь того уровня, на который мы рассчитывали.

Нам приходилось работать над ним физически, на пробежках и в спортзале, помогая ему стать тем игроком, которым мы хотели, чтобы он был. К счастью, Харри был умен: он понимал свое тело, свои качества и ограничения. Он понимал, как заботиться о себе. Вся эта тяжелая работа помогла стать сильнее, выносливее, мускулистее и быстрее. Это помогло ему оставаться вовлеченным в игру и хорошо прессинговать на протяжении всего матча.

Следующий решающий момент наступил через несколько недель. Харри забил 169 голов для меня и моего тренерского штаба, но тот удар со штрафного на последней минуте в «Вилла Парк» по-прежнему остается моим любимым. Потому что это было решающим и для нас и него.

У нас было 11 очков в первых девяти играх. Это был действительно тяжелый момент для клуба. Но после этого гола стало легче. Люди начали понимать, что мы пытаемся сделать, куда мы хотим прийти. Это ключевой момент. Когда вижу его сейчас, до сих пор говорю, что он спас мою карьеру тренера, потому что этот гол позволил нам успокоиться и заставил людей поверить в наш проект.

С этого момента Харри вышел на тот самый уровень, на который мы рассчитывали. В каждой игре показывал, почему мы в него верили. Очень-очень быстро он стал одним из лучших нападающих Англии. Он заслуживает всей похвалы. Это связано с его талантом и способностью сражаться, всегда раздвигая границы возможного все выше и выше.

Теперь он один из лучших игроков в мире.

Я с самого начала видел в Харри скорее старомодную девятку – возможно, из-за его физических характеристик и того, как он двигался. Мы помогали бегать, научили прессинговать и перемещаться в разные зоны, используя разные пространства на поле. Так что он был игроком, который мог играть как в штрафной, так и за ее пределами, потому что его способность понимать игру поразительна.

Он чувствует, что нужно команде, и когда она находится под давлением. Он может спуститься в полузащиту и помочь команде продвигать мяч по полю или отдавать голевые передачи. Если вы захотите, чтобы он это делал, ему нужна способность бегать, а не просто быть стержнем в поле. Таким образом, мы заставили его страдать. Ему это нравится.

Чтобы так играть, нужны великие ноги.

Противнику важно заставить Харри играть мячом назад, так как есть умение видеть пространство за вашей линией защиты. Если он падает и поворачивается вместе с мячом, вам нужно, чтобы ваша линия защиты отступала. Если вы оставите пространство позади своей линии защиты, то можете сильно пострадать. Но мы всегда хотели видеть Харри внутри коробки, потому что там он убийца.

Проблема в том, что он постоянно опускается ниже. Иногда он нужен команде, а иногда потому что просто хочет владеть мячом. Не забивать голы в штрафной. Поэтому нужно, чтобы тренерский штаб определился со стратегией и планом. Харри забивает голы. Он не может думать, что его приоритет – быть плеймейкером, но он не Кристиан Эриксен.

Он – Харри Кейн. Он – один из лучших нападающих в мире. Его основная работа должна заключаться в действиях внутри штрафной».

Мбаппе – правильный эгоист. Килиан равняется на Роналдо

«Когда я тренировал Килиана Мбаппе, это было совсем не так, как когда я впервые встретил Харри Кейна. Когда я возглавил «ПСЖ» в середине сезона 2020/21 Килиану только что исполнилось ровно 22 года. Он выиграл Лигу 1 четыре раза и взял ЧМ-2018. Это имело большое значение. Он был умен и максимально уверен в себе.

Совсем не такой парень, как молодой Харри.

У Килиана есть эго, но в хорошем смысле. У всех великих игроков большое эго. Это невозможно не заметить. Этого невозможно избежать. В таком юном возрасте очень трудно справиться с таким огромным давлением. Но Килиан действительно хороший парень. Он высокомерен в правильном смысле этого слова. У него есть эго, но оно им не управляет, что иногда случается, когда игрок так многого добивается на старте карьеры.

Нет, Килиан контролирует свое эго.

В «ПСЖ» если он ошибся, то я мог объяснить ему – почему и что нам нужно, чтобы он сделал, чтобы он прибавлять в каждой игре. Возможно, средства массовой информации дают другой образ. Но реальность такова – он был действительно хорошим парнем и всегда слушал. Килиана не нужно связывать с общей игрой. Он может быть там 5 или 10 минут, не участвуя в игре, не участвуя в игре своей команды, а потом просто появиться из ниоткуда, сделать что-то потрясающее и выиграть для вас тяжелый матч.

Харри нужно чувствовать связь с игрой. Килиан – наоборот. Если Мбаппе не касается мяча, то он расслаблен. Он настолько уверен в себе, что знает, что когда мяч придет, то он все равно обыграет соперника. Он сделает то, что умеет лучше всего.

Я знаю, что Килиан равняется на настоящего Роналду — Роналду Назарио да Лиму, против которого я играл более 20 лет назад. Если вы можете найти любого игрока из прошлого, хоть сколько-нибудь похожего на Килиана, то бразилец Роналдо — один из них. Именно в этой способности ускоряться и уникальной технике обводить соперников. А еще забивать голы.

Килиан любит смотреть футбол и говорить о нем. Иногда игроки с талантом не заинтересованы в тактике, организации и игре. Они больше сосредоточены на удивительных целях или действиях. Но Килиан любит говорить о тактике и разбираться в игре. Он писал мне и спрашивал, что я думаю о той или иной тактической ситуации. Я просил его зайти ко мне в офис на следующее утро, чтобы мы могли подробно обсудить, почему команда будет играть с тремя или четырьмя защитниками. Ему было так интересно поговорить и обсудить наши представления о футболе. Мои и его.

Это то, что объединяет Харри и Килиана. Они действительно любят эту игру.

Иногда большие игроки любят играть в футбол, но не любят его. Но эти двое искренне любят саму игру и обожают говорить о футболе. Они любят говорить о тактике. У них есть мозги, которые действительно понимают футбол. Это их дар

Именно поэтому я думаю, что было бы здорово увидеть, как они играют вместе. Они будут полностью совместимы. Связь была бы потрясающей, и они могли бы поделиться идеями о тактике и движениях. Это было бы похоже на связь Харри и Сона.

Может быть, этого никогда не произойдет. Когда я был в «ПСЖ», я знал, что «Тоттенхэм» никогда не захочет продавать Харри. Я никогда не хотел делать ничего, что могло бы повлиять на «Тоттенхэм».

Я люблю «Тоттенхэм» – но возможно, что однажды я попытаюсь взять Харри с собой. Если бы меня попросили назвать двух великих атакующих игроков, которые могли бы хорошо играть вместе, это были бы….

Харри Кейн и Килиан Мбаппе».

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith, Gonzalo Fuentes; Gettyimages.ru/David Ramos, Richard Heathcote, Stu Forster, Julian Finney