Флик про 4:2 со «Славией»: «Мы увидели, что в ЛЧ тяжело. Важнее всего победа, остальное придет. У Педри проблемы с задней поверхностью бедра»

Ханси Флик: «Барсе» надо хорошо играть, набирать 3 очка и смотреть, что дальше.

Ханси Флик оценил игру «Барселоны» в матче против «Славии» в 7-м туре Лиги чемпионов.

«Прежде всего, сегодня мы увидели, насколько тяжело играть в Лиге чемпионов. Важнее всего победа, остальное придет. Надо хорошо играть, набирать три очка и смотреть, что будет дальше.

Фермин очень хорош, но и Дани Ольмо хорошо сыграл, выйдя на замену и забив важный мяч. Левандовски отыграл 90 минут, бился, приятно это видеть.

Я не знаю, как дела у Педри . У него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим», – сказал главный тренер «Барселоны».