Флик про 4:2 со «Славией»: «Мы увидели, что в ЛЧ тяжело. Важнее всего победа, остальное придет. У Педри проблемы с задней поверхностью бедра»
Ханси Флик: «Барсе» надо хорошо играть, набирать 3 очка и смотреть, что дальше.
Ханси Флик оценил игру «Барселоны» в матче против «Славии» в 7-м туре Лиги чемпионов.
«Прежде всего, сегодня мы увидели, насколько тяжело играть в Лиге чемпионов. Важнее всего победа, остальное придет. Надо хорошо играть, набирать три очка и смотреть, что будет дальше.
Фермин очень хорош, но и Дани Ольмо хорошо сыграл, выйдя на замену и забив важный мяч. Левандовски отыграл 90 минут, бился, приятно это видеть.
Я не знаю, как дела у Педри. У него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
