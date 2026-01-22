У «Баварии» 5-я подряд победа во всех турнирах. Команда Компани выиграла 6 из 7 матчей ЛЧ, уступив только «Арсеналу»

«Бавария» одержала пятую победу подряд.

«Бавария » продлила победную серию во всех турнирах.

Мюнхенцы дома обыграли «Юнион » (2:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Это 5-я подряд победа команды Венсана Компани, не считая товарищеский матч против «Ред Булла» (5:0).

Кроме того, «Бавария» выиграла 6 из 7 матчей этого сезона в ЛЧ. Единственное поражение было от «Арсенала» (1:3) 26 ноября. С тех пор команда не проигрывает во всех соревнованиях.

24 января немецкий клуб примет «Аугсбург» в 19-м туре Бундеслиги.