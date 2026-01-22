У «Челси» 3 победы и поражение при Росеньоре. Сегодня обыграли «Пафос» в ЛЧ
«Челси» одержал третью победу при Лиэме Росеньоре.
«Челси» выиграл 3 из 4 матчей после назначения главного тренера Лиэма Росеньора.
Сегодня лондонцы обыграли «Пафос» со счетом 1:0 в домашнем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ранее под руководством Росеньора «Челси» обыграл «Чарльтон» (5:1) в Кубке Англии и «Брентфорд» в АПЛ (2:0), а также уступил «Арсеналу» в Кубке английской лиги (2:3).
В 7 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов у «Челси» 4 победы, 2 поражения и ничья с «Карабахом» (2:2). «Синие» занимают 8-е место с 13 набранными очками, в заключительном матче общего этапа команда сыграет с «Наполи» на выезде.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
