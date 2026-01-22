Фермин о 4:2 со «Славией»: «Было непросто из-за холода, у меня замерзли ноги, руки. «Барса» хотела сыграть на ноль, но это было сложно. Главное – победа»

Фермин о 4:2 со «Славией»: было тяжело из-за холода, у меня замерзли ноги, руки.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о выездной победе над пражской «Славией» в (4:2) в матче Лиги чемпионов.

«Матч был тяжелым – из-за холода, поля… Нам было непросто. Но мы смогли отыграться и победить.

У меня замерзли ноги, руки… Но это не оправдание. Стараюсь максимально использовать минуты, которые дает тренер, и помогать команде».

О награде лучшему игроку матча

«Надеюсь, их будет еще много. Очень рад прежде всего победе.

Мы хотели сыграть на ноль, но это было сложно. Главное – победа».

О Педри и его травме

«Я с ним еще не разговаривал. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Очень тяжело, если Педри действительно получил травму, надеюсь, что нет», – сказал Фермин.