Фермин о 4:2 со «Славией»: «Было непросто из-за холода, у меня замерзли ноги, руки. «Барса» хотела сыграть на ноль, но это было сложно. Главное – победа»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о выездной победе над пражской «Славией» в (4:2) в матче Лиги чемпионов.
«Матч был тяжелым – из-за холода, поля… Нам было непросто. Но мы смогли отыграться и победить.
У меня замерзли ноги, руки… Но это не оправдание. Стараюсь максимально использовать минуты, которые дает тренер, и помогать команде».
О награде лучшему игроку матча
«Надеюсь, их будет еще много. Очень рад прежде всего победе.
Мы хотели сыграть на ноль, но это было сложно. Главное – победа».
О Педри и его травме
«Я с ним еще не разговаривал. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Очень тяжело, если Педри действительно получил травму, надеюсь, что нет», – сказал Фермин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
