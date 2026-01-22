«Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» – 2-я, «Реал» – 3-й, «Барса» – 9-я, «Сити» – 11-й, «Ювентус» – 15-й, «Карабах» – 18-й, «Наполи» – 25-й, «Бенфика» – 29-я
«Арсенал» лидирует в Лиге чемпионов перед заключительным туром общего этапа.
В Лиге чемпионов сыграны все матчи 7-го тура общего этапа.
«Арсенал» сохранил первое место – это единственный клуб, одержавший победу во всех играх. «Бавария» занимает 2-е место, отставая от него на 3 очка.
У «Реала» и «Ливерпуля» по 15 очков, у «Тоттенхэма» – 14, у «ПСЖ», «Ньюкасла», «Челси» – по 13, все эти команды входят в первую восьмерку.
«Барселона» располагается на 9-й строчке, «Манчестер Сити» – на 11-й, «Атлетико» – на 12-й, «Интер» – на 14-й, «Ювентус» – на 15-й, «Карабах» – на 18-й, «Монако» – на 21-й, «Наполи» – на 25-й, «Бенфика» – на 29-й, «Аякс» – на 32-й, «Вильярреал» – на 35-й, «Кайрат» – на 36-й.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
