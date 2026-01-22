  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» – 2-я, «Реал» – 3-й, «Барса» – 9-я, «Сити» – 11-й, «Ювентус» – 15-й, «Карабах» – 18-й, «Наполи» – 25-й, «Бенфика» – 29-я
70

«Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» – 2-я, «Реал» – 3-й, «Барса» – 9-я, «Сити» – 11-й, «Ювентус» – 15-й, «Карабах» – 18-й, «Наполи» – 25-й, «Бенфика» – 29-я

«Арсенал» лидирует в Лиге чемпионов перед заключительным туром общего этапа.

В Лиге чемпионов сыграны все матчи 7-го тура общего этапа.

«Арсенал» сохранил первое место – это единственный клуб, одержавший победу во всех играх. «Бавария» занимает 2-е место, отставая от него на 3 очка.

У «Реала» и «Ливерпуля» по 15 очков, у «Тоттенхэма» – 14, у «ПСЖ», «Ньюкасла», «Челси» – по 13, все эти команды входят в первую восьмерку.

«Барселона» располагается на 9-й строчке, «Манчестер Сити» – на 11-й, «Атлетико» – на 12-й, «Интер» – на 14-й, «Ювентус» – на 15-й, «Карабах» – на 18-й, «Монако» – на 21-й, «Наполи» – на 25-й, «Бенфика» – на 29-й, «Аякс» – на 32-й, «Вильярреал» – на 35-й, «Кайрат» – на 36-й.

Таблица Лиги чемпионов

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Казахстан
logoМанчестер Сити
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoКайрат
logoАрсенал
logoБарселона
logoЧелси
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoИнтер
logoвысшая лига Португалия
logoНаполи
logoБавария
logoБенфика
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoАякс
logoвысшая лига Азербайджан
logoвысшая лига Нидерланды
logoКарабах
logoМонако
logoЮвентус
logoАтлетико
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» обыграл «Пафос» – 1:0. Кайседо забил
21 января, 21:58
У «Барселоны» 12 побед и поражение от «Сосьедада» в последних 13 играх
21 января, 21:57
Лига чемпионов. «Барса» обыграла «Славию», «Ливерпуль» разгромил «Марсель», «Юве» победил «Бенфику», «Бавария» – «Юнион», «Атлетико» поделил очки с «Галатасараем»
21 января, 21:56
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
20 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
53 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
16 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
35 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39