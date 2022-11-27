Кадр дня: тампон в носу у капитана Канады. Быстро и эффективно остановили кровь

Канадского полузащитника Атибу Хатчинсона перед чемпионатом мира мы узнали, потому что он главный ветеран турнира – ему 39. А теперь у нас внезапно повод посмотреть на него крупным планом.

В матче с Хорватией канадцу понадобилась помощь врачей, чтобы остановить кровотечение из носа.

Судя по всему, из-за этого попадания мячом.

Нашли вот такой способ.

Доктор подлечил Атибу в паузе через пару минут – все удалось так быстро, что он подбежал к бровке и успел вернуться в игру еще до подачи углового у чужих ворот.

Оригинально!

И наверняка хорошо действует.

Только вот Канада после шикарного старта и гола на 68-й секунде от Альфонсо Дэвиса, первого в истории страны на чемпионатах мира, пропустила от Хорватии 4 мяча.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan