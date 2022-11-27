ЧМ-2022 в Катаре
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Кадр дня: тампон в носу у капитана Канады. Быстро и эффективно остановили кровь

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Атиба Хатчинсон Атиба Хатчинсон
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Канадского полузащитника Атибу Хатчинсона перед чемпионатом мира мы узнали, потому что он главный ветеран турнира – ему 39. А теперь у нас внезапно повод посмотреть на него крупным планом.

В матче с Хорватией канадцу понадобилась помощь врачей, чтобы остановить кровотечение из носа.

Судя по всему, из-за этого попадания мячом.

Нашли вот такой способ.

Доктор подлечил Атибу в паузе через пару минут – все удалось так быстро, что он подбежал к бровке и успел вернуться в игру еще до подачи углового у чужих ворот.

Оригинально!

И наверняка хорошо действует.

Только вот Канада после шикарного старта и гола на 68-й секунде от Альфонсо Дэвиса, первого в истории страны на чемпионатах мира, пропустила от Хорватии 4 мяча.

Хорватия – Канада 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Дэвис, 1:1 – 36 Крамарич, 2:1 – 44 Ливая, 3:1 – 70 Крамарич, 4:1 – 90 Маер.
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Маер, 86), Брозович, Перишич (Оршич, 86), Крамарич (Влашич, 73), Ливая (Петкович, 60).
КанадаБорян, Джонстон, Витория, Миллер, Ларейя (Хойлетт, 62), Хатчинсон (Адекугбе, 73), Эуштакиу (Коне, 46), Бьюкенен, Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72), Дэвис.
Предупреждения:
Бьюкенен (52), Ловрен (56), Модрич (85), Миллер (85).

Главный ветеран ЧМ-2022 – 39-летний Хатчинсон из Канады. Он играл за сборную, когда Альфонсо Дэвису было всего два года

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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