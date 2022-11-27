Кадр дня: тампон в носу у капитана Канады. Быстро и эффективно остановили кровь
Канадского полузащитника Атибу Хатчинсона перед чемпионатом мира мы узнали, потому что он главный ветеран турнира – ему 39. А теперь у нас внезапно повод посмотреть на него крупным планом.
В матче с Хорватией канадцу понадобилась помощь врачей, чтобы остановить кровотечение из носа.
Судя по всему, из-за этого попадания мячом.
Нашли вот такой способ.
Доктор подлечил Атибу в паузе через пару минут – все удалось так быстро, что он подбежал к бровке и успел вернуться в игру еще до подачи углового у чужих ворот.
Оригинально!
И наверняка хорошо действует.
Только вот Канада после шикарного старта и гола на 68-й секунде от Альфонсо Дэвиса, первого в истории страны на чемпионатах мира, пропустила от Хорватии 4 мяча.
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
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Хорватия –
Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Маер, 86), Брозович, Перишич (Оршич, 86), Крамарич (Влашич, 73), Ливая (Петкович, 60).
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Канада –
Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Ларейя (Хойлетт, 62), Хатчинсон (Адекугбе, 73), Эуштакиу (Коне, 46), Бьюкенен, Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72), Дэвис.
Главный ветеран ЧМ-2022 – 39-летний Хатчинсон из Канады. Он играл за сборную, когда Альфонсо Дэвису было всего два года
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan
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