Сергей Ташуев: «Российские тренеры сильнее испанских. В работе Гвардиолы ничего особенного нет – сможет он пятое место с «Ахматом» занять? Даже рассуждать смешно»

Сергей Ташуев: в работе Гвардиолы нет ничего особенного.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что российские тренеры сильнее испанских.

«Вот считают, что испанцы – очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать – какой итог? Хотя в Испании в футбол играют все и климат хороший – светит солнце весь год. Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет.

Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских. Где вы видели сильных испанских тренеров? Гвардиола? Он работает в топ-клубе, где собраны лучшие игроки и выделяются огромные деньги на трансферы. Это бесполезно сравнивать. Нет ничего особенного в его работе – контроль мяча, хорошее владение и прессинг, который изобрел Лобановский . Смешно даже рассуждать. Я бы посмотрел, сможет ли Гвардиола занять пятое место с «Ахматом »? А я доводил до результата команды и в России, и в Беларуси, и на Украине.

В «Торпедо» работал испанец Клотет. Мы с «Ахматом» приехали играть без Бериши, Конате, Садулаева. Итог – мы обыграли их 5:0 в «Лужниках». А Клотет сказал: «Ахмат» – наш уровень». И что? Еще пример – Унаи Эмери, который попал в комфортные условия в «Севилье», где выросло поколение футболистов. Да, выиграл Лигу Европы. И что? А ты возьми третьесортную команду и добейся с ней результата – тогда и посмотрим. Эмери работал у нас в России – провалился. Абаскаль – вообще мой клиент: обыграл его «Спартак» и на выезде, и дома.

Дорогие мои, у нас учебная база спортивной школы – лучшая в мире! Нужно уважать себя!» – сказал Ташуев.