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  4. Сергей Ташуев: «Российские тренеры сильнее испанских. В работе Гвардиолы ничего особенного нет – сможет он пятое место с «Ахматом» занять? Даже рассуждать смешно»

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Сергей Ташуев: «Российские тренеры сильнее испанских. В работе Гвардиолы ничего особенного нет – сможет он пятое место с «Ахматом» занять? Даже рассуждать смешно»
Сергей Ташуев: в работе Гвардиолы нет ничего особенного.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что российские тренеры сильнее испанских.

«Вот считают, что испанцы – очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать – какой итог? Хотя в Испании в футбол играют все и климат хороший – светит солнце весь год. Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет.

Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских. Где вы видели сильных испанских тренеров? Гвардиола? Он работает в топ-клубе, где собраны лучшие игроки и выделяются огромные деньги на трансферы. Это бесполезно сравнивать. Нет ничего особенного в его работе – контроль мяча, хорошее владение и прессинг, который изобрел Лобановский. Смешно даже рассуждать. Я бы посмотрел, сможет ли Гвардиола занять пятое место с «Ахматом»? А я доводил до результата команды и в России, и в Беларуси, и на Украине.

В «Торпедо» работал испанец Клотет. Мы с «Ахматом» приехали играть без Бериши, Конате, Садулаева. Итог – мы обыграли их 5:0 в «Лужниках». А Клотет сказал: «Ахмат» – наш уровень». И что? Еще пример – Унаи Эмери, который попал в комфортные условия в «Севилье», где выросло поколение футболистов. Да, выиграл Лигу Европы. И что? А ты возьми третьесортную команду и добейся с ней результата – тогда и посмотрим. Эмери работал у нас в России – провалился. Абаскаль – вообще мой клиент: обыграл его «Спартак» и на выезде, и дома.

Дорогие мои, у нас учебная база спортивной школы – лучшая в мире! Нужно уважать себя!» – сказал Ташуев.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Ташуев
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoБернард Бериша
logoпремьер-лига Англия
logoГильермо Абаскаль
logoАхмат
logoЛечи Садулаев
Пеп Клотет
logoТорпедо
logoМохамед Конате
logoВалерий Лобановский
logoМанчестер Сити
logoСевилья
logoСпартак
logoУнаи Эмери

Комментарии

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как болезнь называется? - физрук обыкновенный российский
Ага,видели мы уже "сильных"российских тренеров в том же Спартаке.Куда там испанскому Эмери,тягаться с Аленичевым и Кононовым.
Российские футболисты сильнее испанских, пусть этот ваш Ямаль попробует свои финты на какой нибудь колхозной синтетике, даже рассуждать смешно.
Сначала бог придумал русских футбольных тренеров и только потом футбол.
Что не день, то поехавший
И ведь не докажешь
А Ташуев не хочет рассказать, сколько он команд утопил?))
Вот бы ради эксперимента назначить его в Сити или Севилью.Через сколько выгнали бы его из клуба обратно в Енисей?
Господи, откуда они берутся?
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