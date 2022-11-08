17 из 26 игроков Австралии родом из других стран: есть беженцы-южносуданцы, сербы, шотландцы и мальтиец!

Их истории – от лагеря беженцев до военной эмиграции.

Сборная Австралии объявила полную заявку на ЧМ-2022 и использовала все 26 мест – разрешенный максимум ФИФА. Там уже не могло быть классических звезд вроде Кьюэлла или Кэхилла, но не оказалось привычных Сэйнсбери и Рогича.

Зато есть интересная особенность. Фактически две трети этого состава (65%) могли играть за другие сборные, потому что они сами или их родители родились в других государствах.

Австралийцев с двумя гражданствами хватит, чтобы создать собственную команду с шестью запасными. Здесь есть два вратаря, по четыре центральных защитника и полузащитника, по одному игроку на краях в обороне и средней линии, а еще плюс три центрфорварда.

Мама Мэтью Райана родом из Шотландии. Она бросила работу ради карьеры сына, возила на тренировки и игры, вела финансовые дела. «Мама сделала все для меня и моей сестры, она шла на невероятные жертвы», – вспоминал Райан.

Дэнни Вукович родился в сербской семье, но уже в Сиднее, поэтому и карьеру начинал там. Отец Вуковича работал в Нови-Саде, а потом семья эмигрировала в Австралию.

Харри Суттар родился в Абердине, начинал карьеру в Шотландии и немного поиграл за молодежку этой страны, его старший брат Джон – игрок сборной Шотландии. Отец ребят выступал за шотландский «Бречин», но Харри выбрал Австралию, так как из этой страны его мама.

Милош Дегенек родился в Книне, столице самопровозглашенной республики Сербская Краина, а через год после его рождения город захватили хорваты. Семья спасалась от войны, уезжая в Сербию на тракторе, а еще через четыре года покинула и эту страну из-за бомбежек НАТО. «Мне всего 21 год, но я испытал больше, чем люди, которым 90», – говорил он.

У Бэйли Райта мама родилась на острове Гернси, а бабушка жила в Лондоне. Сам Райт вообще в 16 лет пошел работать на отца в компании по строительству дренажных систем, но через год перестал таскать мешки с песком и отбыл в «Престон» поиграть за молодежку – так и остался в клубе на восемь следующих лет.

Томас Денг родился в семье южносуданских беженцев в столице Кении. Так им пришлось бежать сначала от войны в Судане, затем уже из Африки. Денг переехал в Австралию в шестилетнем возрасте. Воспоминания игрока: «Первые несколько лет не были легкими из-за адаптации – все-таки другая культура. Но благодаря футболу стало намного легче заводить друзей».

Азиз Бехич – потомок турецких жителей Кипра. Его родители бежали от переворота на Северном Кипре в 1970-х, хотя отец в тот момент был там известным игроком. Он нашел несколько работ в Австралии – кроме Бехича в семье еще четверо детей.

Фран Карачич родился в Хорватии и играл там в клубах до 24 лет, выступал за хорватскую молодежку. Но выбрал сборную Австралии, откуда родом его отец – так проще попасть на чемпионат мира. Любопытно, что в 2021-м Карачич сыграл несколько матчей за Австралию, при этом не побывав в стране ни разу в жизни и лишь недавно выучив английский язык. «Это неважно, у нас все равно есть связь, и я горжусь тем, что ношу футболку сборной», – говорил он.

Кеану Баккус родом из ЮАР – он родился в Дурбане, где и его брат, только на семь лет позже него. Семья эмигрировала в Сидней, где оба игрока и начинали карьеры. Хотя старший брат считался более одаренным – он пока так и не играл за сборную Австралии, в отличие от младшего.

Отец Аарона Муя родился в Германии, а мама – голландка. Но отца Муй видел всего раз в жизни и куда больше уважает отчима. Муй родился в Сиднее, и его первые воспоминания о футболе – игра за «Карлингфорд Редбэкс», который как раз тренировал отчим.

Джексон Ирвайн опровергал, что родился в шотландском Абердине: его родина – Мельбурн. Но из Абердина родом отец, так что Ирвайн тоже мог играть за Шотландию, чем и занимался в молодежке. Вырос Ирвайн в Австралии и хотел выступать именно за эту сборную, хотя выбор между ними все-таки называет непростым.

У Айдина Хрустича отец – босниец, а мама – румынка. Сам он в юношеском возрасте играл в Англии, Австрии и Германии, а начал карьеру в Нидерландах (сейчас играет в Италии). Но родился в Австралии и хотел играть именно в этой сборной, так что отказался от приглашения боснийцев и дважды был на крупных турнирах в России – Кубке конфедераций и ЧМ-2018.

Авер Мабил – друг детства Томаса Денга, он тоже из Южного Судана. После забитого пенальти в стыковом матче за выход на ЧМ Мабил сказал: «Это единственный способ сказать Австралии спасибо от моей семьи». Он родился в лагере беженцев в Кении, в детстве питался раз в день и играл в мяч, чтобы скоротать время. Тяжелые воспоминания: «Я родился в маленькой хижине. Сейчас мой гостиничный номер [по площади] куда больше».

Мартин Бойл родился в Абердине и начал карьеру в Шотландии, где даже успел сыграть за молодежную сборную. Его отец родом из Сиднея. Сам Бойл за три месяца до ЧМ-2018 подал заявку на австралийский паспорт, но получил его только через восемь месяцев – с тех пор и играет за Австралию.

Гаранг Куол – еще один парень из Южного Судана. Эмигрировал с семьей в три года, еще год прожил в Египте, а в шесть лет попал в Австралию. Куол – самый молодой игрок в заявке сборной Австралии, ему исполнилось 18 лет за пару месяцев до ЧМ-2022.

Джейми Макларен вообще теоретически мог бы сыграть за Мальту – оттуда родом его мама. Федерация этой страны даже обращалась к нему, но Макларен отказался. Не стал играть и за Шотландию (только в молодежке) – оттуда родом отец. Макларен родился и вырос в Австралии. Говорит, что с детства хотел представлять только эту страну.

Джейсон Каммингс из Эдинбурга даже провел два товарищеских матча за сборную Шотландии. Но все же выбрал Австралию, где родилась и росла его мама. «Она была бы рада, если бы я играл за Австралию, как и мои бабушка с дедушкой», – говорил в 2021-м Каммингс. И спустя полтора года забил пенальти в дебютном матче.

Сборная Австралии начнет ЧМ-2022 против Франции 22 ноября. Через четыре дня – Тунис, еще через четыре – Дания.

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Фото: Gettyimages.ru/Joe Allison, Mohamed Farag, Albert Perez; East News/KARIM JAAFAR / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Peter Dovgan