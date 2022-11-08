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17 из 26 игроков Австралии родом из других стран: есть беженцы-южносуданцы, сербы, шотландцы и мальтиец!

Харри Суттар
Авер Мабил Авер Мабил
Джейми Макларен Джейми Макларен
Милош Дегенек Милош Дегенек
Айдин Хрустич Айдин Хрустич
Джейсон Каммингс Джейсон Каммингс
Бэйли Райт Бэйли Райт
Аарон Муй Аарон Муй
Фран Карачич Фран Карачич
Джексон Ирвайн Джексон Ирвайн
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Кеану Баккус
Дэнни Вукович Дэнни Вукович
Азиз Бехич Азиз Бехич
Гаранг Куол
Мартин Бойл Мартин Бойл
Мэтью Райан Мэтью Райан
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Томас Денг Томас Денг
Футбол Футбол

Их истории – от лагеря беженцев до военной эмиграции.

Сборная Австралии объявила полную заявку на ЧМ-2022 и использовала все 26 мест – разрешенный максимум ФИФА. Там уже не могло быть классических звезд вроде Кьюэлла или Кэхилла, но не оказалось привычных Сэйнсбери и Рогича.

Зато есть интересная особенность. Фактически две трети этого состава (65%) могли играть за другие сборные, потому что они сами или их родители родились в других государствах.

Австралийцев с двумя гражданствами хватит, чтобы создать собственную команду с шестью запасными. Здесь есть два вратаря, по четыре центральных защитника и полузащитника, по одному игроку на краях в обороне и средней линии, а еще плюс три центрфорварда.

Мама Мэтью Райана родом из Шотландии. Она бросила работу ради карьеры сына, возила на тренировки и игры, вела финансовые дела. «Мама сделала все для меня и моей сестры, она шла на невероятные жертвы», – вспоминал Райан.

Дэнни Вукович родился в сербской семье, но уже в Сиднее, поэтому и карьеру начинал там. Отец Вуковича работал в Нови-Саде, а потом семья эмигрировала в Австралию.

Харри Суттар родился в Абердине, начинал карьеру в Шотландии и немного поиграл за молодежку этой страны, его старший брат Джон – игрок сборной Шотландии. Отец ребят выступал за шотландский «Бречин», но Харри выбрал Австралию, так как из этой страны его мама.

Милош Дегенек родился в Книне, столице самопровозглашенной республики Сербская Краина, а через год после его рождения город захватили хорваты. Семья спасалась от войны, уезжая в Сербию на тракторе, а еще через четыре года покинула и эту страну из-за бомбежек НАТО. «Мне всего 21 год, но я испытал больше, чем люди, которым 90», – говорил он.

У Бэйли Райта мама родилась на острове Гернси, а бабушка жила в Лондоне. Сам Райт вообще в 16 лет пошел работать на отца в компании по строительству дренажных систем, но через год перестал таскать мешки с песком и отбыл в «Престон» поиграть за молодежку – так и остался в клубе на восемь следующих лет.

Томас Денг родился в семье южносуданских беженцев в столице Кении. Так им пришлось бежать сначала от войны в Судане, затем уже из Африки. Денг переехал в Австралию в шестилетнем возрасте. Воспоминания игрока: «Первые несколько лет не были легкими из-за адаптации – все-таки другая культура. Но благодаря футболу стало намного легче заводить друзей».

Азиз Бехич – потомок турецких жителей Кипра. Его родители бежали от переворота на Северном Кипре в 1970-х, хотя отец в тот момент был там известным игроком. Он нашел несколько работ в Австралии – кроме Бехича в семье еще четверо детей.

Фран Карачич родился в Хорватии и играл там в клубах до 24 лет, выступал за хорватскую молодежку. Но выбрал сборную Австралии, откуда родом его отец – так проще попасть на чемпионат мира. Любопытно, что в 2021-м Карачич сыграл несколько матчей за Австралию, при этом не побывав в стране ни разу в жизни и лишь недавно выучив английский язык. «Это неважно, у нас все равно есть связь, и я горжусь тем, что ношу футболку сборной», – говорил он.

Кеану Баккус родом из ЮАР – он родился в Дурбане, где и его брат, только на семь лет позже него. Семья эмигрировала в Сидней, где оба игрока и начинали карьеры. Хотя старший брат считался более одаренным – он пока так и не играл за сборную Австралии, в отличие от младшего.

Отец Аарона Муя родился в Германии, а мама – голландка. Но отца Муй видел всего раз в жизни и куда больше уважает отчима. Муй родился в Сиднее, и его первые воспоминания о футболе – игра за «Карлингфорд Редбэкс», который как раз тренировал отчим.

Джексон Ирвайн опровергал, что родился в шотландском Абердине: его родина – Мельбурн. Но из Абердина родом отец, так что Ирвайн тоже мог играть за Шотландию, чем и занимался в молодежке. Вырос Ирвайн в Австралии и хотел выступать именно за эту сборную, хотя выбор между ними все-таки называет непростым.

У Айдина Хрустича отец – босниец, а мама – румынка. Сам он в юношеском возрасте играл в Англии, Австрии и Германии, а начал карьеру в Нидерландах (сейчас играет в Италии). Но родился в Австралии и хотел играть именно в этой сборной, так что отказался от приглашения боснийцев и дважды был на крупных турнирах в России – Кубке конфедераций и ЧМ-2018.

Авер Мабил – друг детства Томаса Денга, он тоже из Южного Судана. После забитого пенальти в стыковом матче за выход на ЧМ Мабил сказал: «Это единственный способ сказать Австралии спасибо от моей семьи». Он родился в лагере беженцев в Кении, в детстве питался раз в день и играл в мяч, чтобы скоротать время. Тяжелые воспоминания: «Я родился в маленькой хижине. Сейчас мой гостиничный номер [по площади] куда больше».

Мартин Бойл родился в Абердине и начал карьеру в Шотландии, где даже успел сыграть за молодежную сборную. Его отец родом из Сиднея. Сам Бойл за три месяца до ЧМ-2018 подал заявку на австралийский паспорт, но получил его только через восемь месяцев – с тех пор и играет за Австралию.

Гаранг Куол – еще один парень из Южного Судана. Эмигрировал с семьей в три года, еще год прожил в Египте, а в шесть лет попал в Австралию. Куол – самый молодой игрок в заявке сборной Австралии, ему исполнилось 18 лет за пару месяцев до ЧМ-2022.

Джейми Макларен вообще теоретически мог бы сыграть за Мальту – оттуда родом его мама. Федерация этой страны даже обращалась к нему, но Макларен отказался. Не стал играть и за Шотландию (только в молодежке) – оттуда родом отец. Макларен родился и вырос в Австралии. Говорит, что с детства хотел представлять только эту страну.

Джейсон Каммингс из Эдинбурга даже провел два товарищеских матча за сборную Шотландии. Но все же выбрал Австралию, где родилась и росла его мама. «Она была бы рада, если бы я играл за Австралию, как и мои бабушка с дедушкой», – говорил в 2021-м Каммингс. И спустя полтора года забил пенальти в дебютном матче.

Сборная Австралии начнет ЧМ-2022 против Франции 22 ноября. Через четыре дня – Тунис, еще через четыре – Дания.

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Фото: Gettyimages.ru/Joe Allison, Mohamed Farag, Albert Perez; East News/KARIM JAAFAR / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Peter Dovgan

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