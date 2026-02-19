Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мыслями о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

– Вокруг Сперцяна всегда очень много слухов о переходе в Европу, но он пока так и не уехал. Как думаете, он еще успеет стать звездой в каком-нибудь другом чемпионате?

– Эдуард – прекрасный, замечательный игрок. И он очень важен для нас. И с его качествами, с его уровнем он бы мог играть в абсолютно любой команде, где бы он ни захотел.

Хотелось бы, чтобы пока я здесь нахожусь, он оставался с нами. Но решать клубу и ему самому. В испанском чемпионате, где я играл, он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Он топ-игрок.

– То есть даже в «Реале» и «Барселоне» потянул бы уровень?

– Да, естественно.

– У него очередной потрясающий сезон. Расскажите какую-нибудь историю про Сперцяна.

– Вся его жизнь – отличная история.

Воспитанник академии клуба, который пробился в главную команду, стал ее лидером, стал капитаном. И в качестве капитана выиграл чемпионский титул! Но, как я уже упоминал, Эдо очень хорош и по человеческим качествам.

Он отлично общается со всеми – и с россиянами, и с легионерами, помогает команде сплотиться. У него особое отношение ко всем. В этом одна из главных его особенностей, – сказал Лукас Оласа.