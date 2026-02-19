Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
Грэм Скотт предложил давать тренерам два запроса за матч на просмотр ВАР.
Бывший арбитр Грэм Скотт предложил давать тренерам два запроса за матч на просмотр ВАР.
«ФИФА тестирует систему, в которой тренерам предоставляется два запроса за матч на пересмотр решения, которые они сохраняют за собой, если первоначальное решение отменяется.
Вместо того чтобы обвинять арбитра в ошибке, ответственность несет тренер, если он не запросил пересмотр или уже использовал его на правильных или спорных решениях.
Это уменьшит наигранное негодование на бровке, когда тренеры будут смотреть в свои ноутбуки.
Посмотрим, какое решение они сочтут очевидным и понятным в установленный срок. Я бы сказал, что 30 секунд [на решение] должно быть достаточно», – написал Грэм Скотт
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
2 запроса за матч. Вполне достаточно. Можно сделать, как в хоккее, если судья действительно ошибся, запрос не сгорает.
Тогда бы не было такой дичи как в эпизоде бастони-Калюлю и испорченного матча.
по мне так пора переходить к полуавтоматическому помощнику судьи (на базе ии или без), побольше камер и комп будет помогать лучше чем боковые и вар, причем не только с офсайдам и пеналями, но и с фолами и симуляциями
Если будут не справедливые решения - игроки сами будут тренеру сигнализировать взять ВАР + будут сидеть на лавке помощники с планшетами.