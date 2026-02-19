  • Спортс
  • Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
16

Грэм Скотт предложил давать тренерам два запроса за матч на просмотр ВАР.

«ФИФА тестирует систему, в которой тренерам предоставляется два запроса за матч на пересмотр решения, которые они сохраняют за собой, если первоначальное решение отменяется.

Вместо того чтобы обвинять арбитра в ошибке, ответственность несет тренер, если он не запросил пересмотр или уже использовал его на правильных или спорных решениях.

Это уменьшит наигранное негодование на бровке, когда тренеры будут смотреть в свои ноутбуки.

Посмотрим, какое решение они сочтут очевидным и понятным в установленный срок. Я бы сказал, что 30 секунд [на решение] должно быть достаточно», – написал Грэм Скотт

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Грэм Скотт
На словах это звучит решение, но работать не будет. У судей настолько широкое поле трактовок, что они просто любой такой вызов будут отметать из обиды, что в их решении усомнились. Ну а тренеры начнут пользоваться этим, чтоб сбивать темп игры, я прям вижу, как какой-нибудь Симеоне в концовке матча при давлении соперника берёт два вара подряд.
Ответ sintenced
Тогда после матча та же комиссия, которая разбирает судейские ошибки и решения, будет отмечать справедливость тренерского запроса. И, соответственно, применять санкции в случае чего. Но я понимаю, что тут тоже невозможно избежать ситуаций, где примут решение в пользу судьи, а не по справедливости/правилам
Ответ sintenced
Это так не работает. Взял два подряд запроса для затяжки времени, а потом бац на 97 минуте ошибка судьи в пользу соперника. Никто в здравом уме не будет лишать себя возможности исправить ошибку в пользу затяжки времени.
Давно пора. Просмотр по запросу уже давно протестирован в теннисе, хоккее, баскетболе. Даже в футзале. Не понимаю, чего чиновники футбола тупят?

2 запроса за матч. Вполне достаточно. Можно сделать, как в хоккее, если судья действительно ошибся, запрос не сгорает.

Тогда бы не было такой дичи как в эпизоде бастони-Калюлю и испорченного матча.
Точно. Взял ВАР, проверили - если судья прав, то в ворота команды взявшего ВАР назначается пенальти.
все это на самом деле технологии из прошлого века, американцы уже тогда применяли
по мне так пора переходить к полуавтоматическому помощнику судьи (на базе ии или без), побольше камер и комп будет помогать лучше чем боковые и вар, причем не только с офсайдам и пеналями, но и с фолами и симуляциями
Ответ CopaAmerica
Хорошая идея) тоже считаю что Ии справится лучше, чем человек
Ответ CopaAmerica
С симуляциями уже давно пора разобраться, наказывать даже постфактум. Видел где-то опрос, что вас больше всего раздражает в футболе, и на первом месте это симуляции
По одному запросу тренера за тайм и все, что бы в конце 2 варами не убивали время всяки хитрожопые.
Если будут не справедливые решения - игроки сами будут тренеру сигнализировать взять ВАР + будут сидеть на лавке помощники с планшетами.
Фифа такое уже пробовал на молодоженом чемпионате Мира, не знаю, хорошие результаты или нет, но больше об этом не говорят.
