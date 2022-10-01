Сьебатшо из «Униона» не хочет быть Сьебатшо. Он носит «Пефок» и «Жордан» на футболках

Как его называть?

26-летний нападающий Жордан Сьебатшо блестяще освоился в Бундеслиге: 3+2 по гол+пас, его «Унион» идет на первом месте. Русскоязычному уху его фамилия кажется не очень благозвучной – но вообще у футболиста очень интересная история с именем.

Надпись «Сьебатшо» на его футболке найти практически невозможно.

Сьебатшо играет с «Пефок» или «Жордан» на спине. Вот доказательства

Изучим хронологию надписей на футболках Сьебатшо.

Пефок – в «Реймсе» (2015-2018).

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Пефок – в «Ренне» (2018-2021).

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Пефок – в «Янг Бойз» (2020-2022).

Пефок – в сборной США (с 2021-го).

Жордан – в «Унионе» (с 2022-го).

Фото из Красной книги. Это предсезонная игра за «Унион» летом 2022-го против «Айнтрахта» из Брауншвейга.

Почему Сьебатшо играет с «Пефок» на спине?

Его настоящее имя – Теозон-Жордан Сьебатшо. Пефок – девичья фамилия матери.

Футболист в твиттере попросил, чтобы в публичном пространстве и статистических списках его называли именно Жордан Пефок. Даже никнейм в твиттере – Call me Pefok (зовите меня Пефок).

Пришлось объясняться: «Мое имя – Теозон-Жордан Сьебатшо. Мои друзья зовут меня Жорди, а мой лучший друг – мама, поэтому я играю с фамилией Пефок на спине (или Жордан, когда не могу написать Пефок – потому что именно она дала мне это имя). И Пефок говорить легче, чем Сьебатшо».

Жордан даже на всякий случай проговорил нюанс с ударением в фамилии Пефок – на первый слог.

Вероятно, решение с надписью на футболке – из-за не лучших отношений с отцом. Как у Вирджила ван Дейка, например, который играет с именем на спине. Жордан родился в США, но переехал во Францию еще до первого дня рождения, где его воспитывала мать (а еще у него два брата и сестра).

Кстати, никнейм Жордана в инстаграме – theosonsmith, то есть Теосон Смит. Так что список с надписями на футболках еще может пополниться.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Matthias Hangst, AFPFRANCOIS NASCIMBENI; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic