Сьебатшо из «Униона» не хочет быть Сьебатшо. Он носит «Пефок» и «Жордан» на футболках

Как его называть?
26-летний нападающий Жордан Сьебатшо блестяще освоился в Бундеслиге: 3+2 по гол+пас, его «Унион» идет на первом месте. Русскоязычному уху его фамилия кажется не очень благозвучной – но вообще у футболиста очень интересная история с именем.
Надпись «Сьебатшо» на его футболке найти практически невозможно.
Сьебатшо играет с «Пефок» или «Жордан» на спине. Вот доказательства
Изучим хронологию надписей на футболках Сьебатшо.
Пефок – в «Реймсе» (2015-2018).
Пефок – в «Ренне» (2018-2021).
Пефок – в «Янг Бойз» (2020-2022).
Пефок – в сборной США (с 2021-го).
Жордан – в «Унионе» (с 2022-го).
Фото из Красной книги. Это предсезонная игра за «Унион» летом 2022-го против «Айнтрахта» из Брауншвейга.
Почему Сьебатшо играет с «Пефок» на спине?
Его настоящее имя – Теозон-Жордан Сьебатшо. Пефок – девичья фамилия матери.
Футболист в твиттере попросил, чтобы в публичном пространстве и статистических списках его называли именно Жордан Пефок. Даже никнейм в твиттере – Call me Pefok (зовите меня Пефок).
Пришлось объясняться: «Мое имя – Теозон-Жордан Сьебатшо. Мои друзья зовут меня Жорди, а мой лучший друг – мама, поэтому я играю с фамилией Пефок на спине (или Жордан, когда не могу написать Пефок – потому что именно она дала мне это имя). И Пефок говорить легче, чем Сьебатшо».
Жордан даже на всякий случай проговорил нюанс с ударением в фамилии Пефок – на первый слог.
Вероятно, решение с надписью на футболке – из-за не лучших отношений с отцом. Как у Вирджила ван Дейка, например, который играет с именем на спине. Жордан родился в США, но переехал во Францию еще до первого дня рождения, где его воспитывала мать (а еще у него два брата и сестра).
Кстати, никнейм Жордана в инстаграме – theosonsmith, то есть Теосон Смит. Так что список с надписями на футболках еще может пополниться.
Изучили главные сенсации сезона: почему «Унион», «Удинезе» и «Фулхэм» так высоко?
Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Matthias Hangst, AFPFRANCOIS NASCIMBENI; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic
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