Фанаты «Рейнджерс» трогательно исполнили а капелла God Save the Queen. Вместо гимна ЛЧ

Первый домашний матч ЛЧ с 2011-го.

«Рейнджерс» наконец вернули на «Айброкс» Лигу чемпионов. Команда Джованни ван Бронкхорста проиграла «Наполи» (0:3), который в первом туре разнес «Ливерпуль».

Это первый домашний матч шотландцев в ЛЧ с 2011-го – тогда проиграли «Ман Юнайтед» со счетом 0:1 и больше 10 лет ждали возможности исправиться. Только вот гимн Лиги чемпионов все равно не услышали.

Великобритания все еще провожает Елизавету II – «Рейнджерс», «Челси» и «Ман Сити» попросили УЕФА о национальном гимне перед началом игр в знак уважения к покойной королеве и во славу нового короля Карла III.

Им пришел официальный отказ. Однако это не помешало руководству «Рейнджерс» накануне встречи распространить сообщение, что клуб все равно исполнит гимн. Неизвестно, было ли так задумано, но никакой музыки из динамиков так и не прозвучало, а болельщики спели God Save the Queen (или уже King – честно говоря, различить пока непросто) под шикарный перфоманс на трибунах.

«Рейнджерс» повезло, что они вообще играют

АПЛ перенесла матчи седьмого тур из-за смерти королевы Елизаветы II. Еще 2 матча следующего тура тоже перенесли – но ЛЧ не тронули. Если взглянуть на график матчей в АПЛ, то это огромный плюс для клубов.

Интересно, что такое исключение в Англии сделали только для Лиги чемпионов – матч «Арсенала» с ПСВ в Лиге Европы перенесли.

Почему вообще переносят игры? Все дело в том, что из-за прощения с королевой для охраны порядка нужно больше полиции, которой не хватит на футбольные матчи – без присутствия полицейских матч проводить нельзя.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff