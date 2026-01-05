«Бавария» следит за Диоманде из «Лейпцига», его могут подписать после ЧМ. В контракте форварда нет отступных

«Бавария» может подписать Диоманде из «Лейпцига» летом.

«Бавария» интересуется форвардом «РБ Лейпциг » Яном Диоманде .

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, клуб включил ивуарийца в список трансферных целей на лето, переход может состояться после чемпионата мира.

Контракт Диоманде с «Лейпцигом» рассчитан до 2030 года, в соглашении не прописана сумма отступных, но клуб хотел бы получить 100+ млн евро .

Также сообщается, что «Бавария » по-прежнему следит за Саидом Эль Мала из «Кельна » и рядом других игроков. Приоритетом является подписание игрока на левый фланг атаки.

В нынешнем сезоне Ян Диоманде отметился 6 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь .