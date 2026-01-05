«Бавария» следит за Диоманде из «Лейпцига», его могут подписать после ЧМ. В контракте форварда нет отступных
«Бавария» может подписать Диоманде из «Лейпцига» летом.
«Бавария» интересуется форвардом «РБ Лейпциг» Яном Диоманде.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, клуб включил ивуарийца в список трансферных целей на лето, переход может состояться после чемпионата мира.
Контракт Диоманде с «Лейпцигом» рассчитан до 2030 года, в соглашении не прописана сумма отступных, но клуб хотел бы получить 100+ млн евро.
Также сообщается, что «Бавария» по-прежнему следит за Саидом Эль Мала из «Кельна» и рядом других игроков. Приоритетом является подписание игрока на левый фланг атаки.
В нынешнем сезоне Ян Диоманде отметился 6 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
