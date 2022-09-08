Летом «Аякс» расстался с 15 игроками и Тен Хагом, но будто и не почувствовал. Снес 4:0 «Рейнджерс» в ЛЧ

И крушит всех в Нидерландах.

«Аякс» начал в Лиге чемпионов с разгрома «Рейнджерс» – 4:0. Похоже, уход нескольких звезд и тренера Тен Хага совсем не испортил планы клуба на сезон.

«Рейнджерс» сыграли в группе ЛЧ впервые за 12 лет – ну, добро пожаловать

Счет открыл мексиканский защитник Эдсон Альварес – откликнулся на подачу Стевена Бергейса с углового. Альварес, кстати, еще недавно бунтовал: по данным медиа De Telegraaf, защитник не явился на тренировку, узнав, что клуб получил предложение в 50 миллионов евро от «Челси». В итоге мексиканца так и не отпустили, а лондонцы приобрели Фофана.

Чтобы добить «Рейнджерс» голландцам понадобилась примерно минута: на 32-й случился автогол защитника Джеймса Сэндса (после удара Бергейса), а на 33-й – мощный залп от Мохамеда Кудуса. 22-летний полузащитник тоже пропускал тренировку (его хотел купить «Эвертон»).

Матч подытожил гол Стевена Бергвейна, который шикарно вернулся из «Тоттенхэма» (6 голов в 5 матчах).

«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужны сотни миллионов, иначе такой возможности у тебя не будет. Посмотрите на составы тех команд, с которыми мы встречаемся. «Аякс» продал футболистов на 200 с лишним миллионов фунтов. «Ливерпуль» много тратит. Нам такое не под силу.

Мы хотим сражаться, но хотим делать это тем составом, который у нас есть, который удалось собрать. Мы знали, что будет тяжело», – сказал после матча тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст.

Да, ему сейчас особенно грустно:

• «Рейнджерс» не играли в группе ЛЧ с 2010 года. Тогда команда попала в компанию «Манчестер Юнайтед», «Валенсии» и «Бурсаспора»: только два поражения, которые позволили до последнего бороться за второе место. И все же шотландцы набрали лишь 6 очков и остались третьими.

• Вообще в группах ЛЧ у «Рейнджерс» сложности – за 10 попыток только однажды вышли в плей-офф (и сразу же вылетели).

• Интересное совпадение: после группы ЛЧ-2010/11 «Рейнджерс» выбрались в плей-офф Лиги Европы, прошли «Спортинг», но в 1/8 финала их тормознул ПСВ (в этом сезоне все наоборот). И это был последний европоход команды на следующие 8 лет.

«Аякс» этим летом расстался уже с 15 футболистами. А траты на новичков отбили одним Антони

Мы уже привыкли, что «Аякс» раз в несколько лет устраивает распродажу. Но этим летом бьют рекорды – ушли сразу 15 футболистов.

Особенно шумно расстались с Антони: он поехал в «МЮ» только после интервью Фабрицио Романо, в котором напрямую попросил амстердамский клуб его отпустить.

Тренеру «Аякса» Алфреду Схройдеру такой метод явно не понравился: «Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось. Лично я думаю, что это очень плохо. Я злюсь на это. Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: «Ты же просто гребаный игрок».

Возможно, главная проблема для «Аякса» – в Нидерландах уже закрыто трансферное окно. Это означает, что амстердамцы не смогут взять никого на замену.

К списку ушедших можно добавить и тренера Эрика тен Хага. Среди трансферов на выход много основных игроков: Аллер, Гравенберх, Мартинес, Мазрауи, Антони, Тальяфико и Схюрс были игроками старта. Онана и Данило тоже регулярно появлялись на поле.

Все покупки этого лета «Аякс» практически отбил одним переходом Антони – на трансферы в Амстердаме потратили 105 млн евро. Взяли Бергвейна из «Тоттенхэма», защитников Басси из «Рейнджерс», Каплана из «Трабзонспора», Вийндала из «АЗ» и Санчеса из «Америки», опорника Гриллича из «Хоффенхайма», нападение усилили молодыми Брайаном Бробби (выкуп после аренды) и Лоренцо Луккой. Заодно подписали Франсишку Консейшау – талантливого сына главного тренера «Порту». Прямой заменой Антони станет Лукас Окампос – аргентинца из «Севильи» арендовали до конца сезона с правом выкупа.

«Аяксу» не привыкать строить новую команду – пока получается как в ЛЧ, так и в чемпионате (5 побед подряд).

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Jeff J Mitchell