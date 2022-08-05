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«Барса» должна игрокам 389 млн евро – из-за отсрочек зарплат и бонусов. Но они готовы уступать снова

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Экономических рычагов не хватает.

«Барселона» этим летом не только закупается звездами, но и решает проблемы с деньгами (парадокс, да): дергает за экономические рычаги и просит игроков ужаться в зарплатах. Разбираемся, откуда у клуба столько долгов и что он планирует с этим делать.

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Под долгами понимаются зарплатные отсрочки. За последние два с небольшим года «Барселона» трижды договаривалась с командой об отсрочках, то есть просто переносила платежи.

• Первая волна: апрель 2020-го, тогда весь состав согласился на отсрочку в 12%.

• Вторая волна: декабрь 2020-го, уже после ухода Бартомеу и в период временного руководства Карлеса Тускетса (был до Лапорты) – отсрочка 42,9% зарплаты на четыре года и 100% премиальных – на три. В итоге зимой 2020-го перекинули на будущее аж 172 млн евро: 122 млн на зарплаты и 50 млн на бонусы.

Чтобы уговорить игроков, «Барса» нанимала крупную компанию по управлению активами Mercer, которая базируется в США и насчитывает больше 19 тысяч сотрудников. Каталонцы хотели, чтобы там разработали «формулы, которые можно положить на стол и они даже принесут игрокам пользу». Другими словами: компания брала на себя творческую часть переговоров, чтобы убедить команду отказаться от доли зарплаты за 2020 и 2021 годы – клуб обязан вернуть деньги позже через страховку или компенсацию по окончании контракта.

• Третья волна: лето 2021-го, когда капитаны отказались от 50% зарплаты (даже чуть больше) и помогли «Барселоне» зарегистрировать новичков. Клуб публично поблагодарил игроков.

«Всем нам прекрасно известно о тяжелой экономической ситуации в «Барсе», клубу нужна помощь. Стоит отметить позицию Пике, Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них «Барселона» – это дом», – говорил тогдашний тренер команды Роналд Куман.

Все это «Барселоне» надо вернуть, у каждой отсрочки – свой срок. При этом As писала, что по самой большой отсрочке 2020-го клуб обещал 3% сверху.

Каталонцы в сумме должны игрокам 389 млн евро: больше всего полагается Месси, Пике и Бускетсу

В начале февраля 2022-го вице-президент «Барселоны» по экономике Эдуард Ромеу рассказал, что клуб должен игрокам 389 миллионов евро. «У нас долг в 1,3 миллиарда евро: 389 миллионов – отложенная зарплата игроков, 160 миллионов – оплата за футболистов». Добавьте к этому потери из-за ковида и завышенных комиссий агентам.

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Кому должны в первую очередь?

• Перед Бускетсом долг почти в 27 млн евро.

• Пике полагается больше 31 млн.

• Альбе – почти 23 млн. 

• Месси – 52 млн, так писала Sport.es (результат коронавирусных отсрочек).

• Де Йонг при полагающейся ему зарплате в 14 млн евро на руки в первых двух сезонах заработал только 3 млн в сезоне-2019/20 и 9 млн – в сезоне-2020/21.

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Что делать дальше? Сокращать зарплатную ведомость – до 400 миллионов евро в год (сейчас – примерно 560). Об этом еще в июне сказал Эдуард Ромеу: «400 – это оптимальная цифра для участия во всех турнирах, и она нам доступна».

Некоторые воспитанники уже готовы пойти на очередное снижение. По данным Mundo Deportivo, на отсрочку снова согласились Жерар Пике и Серджи Бускетс, чтобы клуб все-таки смог зарегистрировать новичков – Роберта Левандовского, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Франка Кессиэ и Жюля Кунде. «Барса» опять обратилась к ветеранам, потому что активации трех экономических рычагов не хватает.

Как уточнялось выше, летом 2021-го на отсрочку согласились сразу несколько воспитанников клуба. Добавим деталей.

• Роберто этим летом мог стать свободным агентом, но все же продлил контракт на условиях «Барсы»: по информации Diario Sport, до уплаты налогов он будет зарабатывать 5 млн евро в год вместо 12. Бонусы тоже снизили.

• Альба летом 2021-го, по данным Mundo Deportivo, согласился отложить половину своей зарплаты: Жорди вместо 20 млн евро в год получал 10. Но в будущем «Барса» обязана выплатить испанцу весь оклад, который прописан в изначальном контракте (действует до 2024-го).

• Бускетс уже дважды помогал клубу – во время пандемии и в январе 2021-го. Тогда Серджи тоже ужимался в зарплате, поэтому в 2022-м переговоры с ним шли тяжело. Но президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверяет, что Серджи все же пойдет на новое понижение. «Проблема с Бускетсом полностью решена. Возникла путаница, мы уже решили вопрос».

• Ситуация с Пике самая сложная: Жерар вроде бы не против новой отсрочки, но по контракту у него и так жирнейший оклад (28 млн евро в год до уплаты налогов). В связи с этим набежал долг в 31 млн евро. В этом году отсрочки может не хватить – вероятно, Жерару придется насовсем отказаться от части выплат.

А ведь еще есть Френки де Йонг, которому должны 20 млн

Да, Френки не хочет покидать «Барселону» в том числе из-за денег. По данным Diario Sport, каталонцы должны голландцу аж 20 млн евро – поэтому он совсем не торопится переходить в «Челси» или «Ман Юнайтед».

После пары отсрочек договаривались, что каталонцы постепенно вернут ему деньги, но пока, судя по инсайдам, так и не сделали этого. А решать вопрос нужно до отъезда: футболист готов выслушать предложения от других клубов, но только когда решится проблема с долгом.

И с этим сложности. По данным The Times, каталонцы хотят, чтобы Де Йонг согласился на сокращение долга (!) с 20 млн евро до 7 млн. As пишет, что Хави объяснил Де Йонгу ситуацию так: если игрок хочет остаться, он должен снизить зарплату почти в два раза.

Френки все еще думает над предложением тренера.

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Фото: East News/Ethan Miller/Getty Images/AFP, Michael Reaves/Getty Images/AFP, Kena Betancur / AFP; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO

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