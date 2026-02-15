14

«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» – 3:0! У Салаха 1+1, Джонс и Собослаи тоже забили

«Ливерпуль» крупно обыграл «Брайтон».

«Ливерпуль» дома разгромил «Брайтон» (3:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 35-й минуте Коди Гакпо забил с навеса Доминика Собослаи со штрафного, но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 42-й Кертис Джонс открыл счет в матче. На 56-й Собослаи удвоил преимущество «красных» – с паса Мохамеда Салаха. На 68-й египтянин забил с пенальти, который сам и заработал.

Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 20:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
Джонс   Ньони
89’
Гакпо   Рэмзи
89’
81’
Хиншелвуд   Виффер
Кьеза   Экитике
77’
Салах   Нгумоа
77’
72’
ван Хекке   Боскальи
Виртц   Гомес
71’
  Салах
68’
67’
ван Хекке
62’
Гомес   Рюттер
62’
Балеба   Митома
62’
Хауэлл   Минте
  Собослаи
56’
2тайм
Перерыв
  Джонс
42’
41’
Балеба
33’
Гомес
15’
Данк
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Кьеза
Запасные: Робертсон, Мамардашвили, Гравенберх, Нгумоа, Моррисон, Гомес, Рэмзи, Ньони, Экитике
1тайм
Брайтон:
Стил, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Гросс, Гомес, Костулас, Хауэлл
Запасные: де Кейпер, Минте, Рюттер, Вербрюгген, Митома, Виффер, Уэлбек, Боскальи, Милнер
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Негодяи отняли честно забитый мяч у мальчишки
Ответ AndrewBegoun
Негодяи отняли честно забитый мяч у мальчишки
И после этого кто-то еще будет бубнить что вар это зло и плохо. Слепой линейный просто забрал забитый по правилам гол у малого.
Наконец-то Керкез освоился и заиграл.
Ответ Andrey Kuritcyn
Наконец-то Керкез освоился и заиграл.
Теперь я тоже вижу за что 40 миллионов фунтов отдали)
Кьеза освобожденный
А ещё забавно было наблюдать, как уже после выхода Джо в разных ситуация подстраховать правый фланг обороны прибегали то Собослаи, то Джонс. Фантомные боли )
