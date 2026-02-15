Матч окончен
«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» – 3:0! У Салаха 1+1, Джонс и Собослаи тоже забили
«Ливерпуль» крупно обыграл «Брайтон».
«Ливерпуль» дома разгромил «Брайтон» (3:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
На 35-й минуте Коди Гакпо забил с навеса Доминика Собослаи со штрафного, но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 42-й Кертис Джонс открыл счет в матче. На 56-й Собослаи удвоил преимущество «красных» – с паса Мохамеда Салаха. На 68-й египтянин забил с пенальти, который сам и заработал.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Негодяи отняли честно забитый мяч у мальчишки
И после этого кто-то еще будет бубнить что вар это зло и плохо. Слепой линейный просто забрал забитый по правилам гол у малого.
Наконец-то Керкез освоился и заиграл.
Теперь я тоже вижу за что 40 миллионов фунтов отдали)
Кьеза освобожденный
А ещё забавно было наблюдать, как уже после выхода Джо в разных ситуация подстраховать правый фланг обороны прибегали то Собослаи, то Джонс. Фантомные боли )
