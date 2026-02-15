«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» – 3:0! У Салаха 1+1, Джонс и Собослаи тоже забили

«Ливерпуль» крупно обыграл «Брайтон».

«Ливерпуль » дома разгромил «Брайтон » (3:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

На 35-й минуте Коди Гакпо забил с навеса Доминика Собослаи со штрафного, но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 42-й Кертис Джонс открыл счет в матче. На 56-й Собослаи удвоил преимущество «красных» – с паса Мохамеда Салаха . На 68-й египтянин забил с пенальти, который сам и заработал.

Кубок Англии. 4-й раунд 14 февраля 20:00, Энфилд Ливерпуль Завершен 3 - 0 Брайтон Матч окончен Джонс Ньони 89’ Гакпо Рэмзи 89’ 81’ Хиншелвуд Виффер Кьеза Экитике 77’ Салах Нгумоа 77’ 72’ ван Хекке Боскальи Виртц Гомес 71’ Салах

68’ 67’ ван Хекке 62’ Гомес Рюттер 62’ Балеба Митома 62’ Хауэлл Минте Собослаи

56’ 2 тайм Перерыв Джонс

42’ 41’ Балеба 33’ Гомес 15’ Данк Ливерпуль Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Кьеза Запасные: Робертсон, Мамардашвили, Гравенберх, Нгумоа, Моррисон, Гомес, Рэмзи, Ньони, Экитике 1 тайм Брайтон: Стил, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Гросс, Гомес, Костулас, Хауэлл Запасные: де Кейпер, Минте, Рюттер, Вербрюгген, Митома, Виффер, Уэлбек, Боскальи, Милнер

