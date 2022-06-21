Коларов закончил с футболом и идет в тренеры. Мы запомним его по космической левой

Возможно, останется в «Интере».

Александар Коларов завершает карьеру – легенде «Луча» и одному из лучших латералей в истории сербского футбола в этом году исполнится 37 лет.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет, – трогательно прощался игрок. – Хотя мне грустно закрывать эту главу жизни, я все равно признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.

Надеюсь, что ежедневными стараниями я хотя бы частично отплатил этой игре и всем тем, кто когда-то поверил меня. Сейчас я сосредоточен на «другой» жизни в футболе. В ближайшее время я начинаю подготовку к работе спортивным директором и скаутом в Коверчано».

Коларов в сезоне почти не играл из-за травм, но собирается остаться в футболе: по информации Tuttosport, хочет обосноваться в тренерском штабе «Интера» – поэтому идет учиться. Александар просто не может отказаться от футбола, даже несмотря на то, что в Милане сыграл всего 15 матчей за два года.

Мы запомним Коларова за магическую левую

Именно мощный удар вытянул карьеру Коларова на топ-уровень.

Когда сербу было шесть лет и его левую ногу еще не считали пушкой, он увидел молодого Синишу Михайловича. Тот тогда был румяным и длинноволосым, иногда выходил в полузащите и уже пугал Европу мегаударом.

В 1991-м «Црвена Звезда» возвращала надежду в разорванную Югославию зарубежными триумфами, а сербские пацаны разбирали кумиров. Александар выбрал Михайловича и в подражание герою начал работу над левой. С этого и началась карьера Коларова: юнец обнаружил, что ему нравится не только исполнять стандарты в стиле кумира, но и играть в футбол вообще.

В середине нулевых Александар заиграл в «Чукаричках» и ОФК, но не считался прямо выдающимся талантом. Оценка потенциала как раз соответствовала уровню предложений: в 2007-м Коларов почти перешел в «Луч-Энергию» – в последний момент что-то не срослось. Летом он поехал на молодежный Евро, классным штрафным вскрыл Бельгию в полуфинале и со свежим ярлыком сербского Роберто Карлоса перешел в «Лацио».

В сентябре того года Коларов забил первый гол в Италии: спас «Лацио» в матче с «Реджиной» пулей с 38 метров. Бренд серба разрастался: под нарезками Коларова на ютубе все чаще появлялось слово DeadBall. Со штрафных Александар забивал не так часто, зато регулярно вышибал соперников. Однажды Эсекиэля Лавесси прямо на поле приводили в чувство холодной водой и нашатырным спиртом – вот такие последствия были после стыка с монструозным сербом.

В 2010-м серб перебрался в Англию. На тренировках «Ман Сити» Коларов стабильно побеждал во всех челленджах, но не прекращал работу над собой. Серб забирал у тренеров манекены и после занятий ввинчивал в сетку со всех углов и дистанций. Александар не останавливался даже на отпуске: в 2012-м приехал в родную деревню и уже на следующий день тренировал штрафные. За семь лет в Манчестере защитник забил 21 гол – и 11 из них были со штрафных.

В «Роме» Коларов спелся со вторым тренером Франческо Томеи. Суровый мужик когда-то играл на фланге обороны, славился мощью, харизматичной немногословностью заслужил прозвище Русский, а теперь дельно советовал Коларову после тренировок. Его штрафные стали еще сложнее: к костоломной пушке и качественной подкрутке добавились хитрости вроде удара под стенкой.

Теперь в карьере серба больше 20 голов со стандартов. В «Роме» его прозвали президентом – все из-за бронебойного характера и пушечных штрафных.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; globallookpress.com/Fototricarico