«Интер» обсудил с агентом Мартинеса трансфер летом. Вратарю «Астон Виллы» предложен двухлетний контракт с зарплатой не более 4 млн евро + бонусы
«Интер» обсудил с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом потенциальный трансфер летом.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» рассматривают голкипера в качестве замены Яну Зоммеру, чей контракт истекает по окончании сезона.
Утверждалось, что для перехода в «Интер» аргентинцу придется пойти на понижение зарплаты. По данным Capology, в АПЛ Эмилиано получает 4,3 млн фунтов в год (около 5 млн евро) после налогов без учета бонусов.
По данным журналиста Даниеле Мари, сегодня представители «Интера» встретились в Милане с агентом и братом Мартинеса.
Стороны обсудили условия сделки. Речь идет о двухлетнем контракте с зарплатой не более 4 миллионов евро плюс бонусы.
В нынешнем сезоне АПЛ Мартинес сыграл на ноль в пяти матчах из 18. Статистику вратаря можно изучить здесь.