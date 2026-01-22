«Интер» обсудил с агентом Мартинеса трансфер летом. Вратарю «Астон Виллы» предложен двухлетний контракт с зарплатой не более 4 млн евро + бонусы

«Интер» работает над подписанием Эмилиано Мартинеса.

«Интер» обсудил с вратарем «Астон Виллы » Эмилиано Мартинесом потенциальный трансфер летом.

Ранее сообщалось , что «нерадзурри» рассматривают голкипера в качестве замены Яну Зоммеру, чей контракт истекает по окончании сезона.

Утверждалось, что для перехода в «Интер » аргентинцу придется пойти на понижение зарплаты. По данным Capology, в АПЛ Эмилиано получает 4,3 млн фунтов в год (около 5 млн евро) после налогов без учета бонусов.

По данным журналиста Даниеле Мари, сегодня представители «Интера» встретились в Милане с агентом и братом Мартинеса.

Стороны обсудили условия сделки. Речь идет о двухлетнем контракте с зарплатой не более 4 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне АПЛ Мартинес сыграл на ноль в пяти матчах из 18. Статистику вратаря можно изучить здесь .