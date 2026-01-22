«Барселона» пропустила от «Славии» 2 гола в 1-м тайме. Чехи нанесли один удар в створ
«Славия» забила «Барселоне» больше голов, чем нанесла ударов в створ.
«Барселона» пропустила больше голов от «Славии», чем допустила ударов в створ.
Чешский клуб забил на 10-й минуте матча Лиги чемпионов и на 44-й. Второй мяч – автогол форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.
За весь тайм команда из Праги нанесла всего один удар в створ (при четырех попытках).
«Славия» – «Барселона». 1:2 – Фермин сделал дубль. Онлайн-трансляция
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости