«Барселона» пропустила от «Славии» 2 гола в 1-м тайме. Чехи нанесли один удар в створ

«Славия» забила «Барселоне» больше голов, чем нанесла ударов в створ.

«Барселона» пропустила больше голов от «Славии », чем допустила ударов в створ.

Чешский клуб забил на 10-й минуте матча Лиги чемпионов и на 44-й. Второй мяч – автогол форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

За весь тайм команда из Праги нанесла всего один удар в створ (при четырех попытках).

«Славия» – «Барселона». 1:2 – Фермин сделал дубль. Онлайн-трансляция